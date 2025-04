Nogore znów na podium!

Po intensywnych walkach i rywalizacji na najwyższym poziomie, ekipa ze Szczytna wywalczyła III miejsce w klasyfikacji drużynowej, udowadniając swoją siłę i determinację.

Bezkompromisowa walka – sukcesy w kumite

Turniej dostarczył widzom niesamowitych pojedynków, a zawodnicy Nogore po raz kolejny pokazali znakomitą formę.

W kategorii kumite złote medale zdobyli:

Szymon Budziłek, Barbara Bałdyga, Antoni Bałdyga, Victoria Krzemińska, Ignacy Alancewicz, Antoni Alancewicz, Mikołaj Dawidczyk, Wojtek Kodzis, Oleg Bartniczuk, Ignacy Kozłowski.

Na drugim stopniu podium uplasowali się:

Antoni Rubak, Paweł Jagaczewski, Mikołaj Ściślewski, Jakub Nowak, Alicja Krawczyńska, Tymoteusz Sokołowski.

Brązowe medale wywalczyli:

Jakub Denesiuk, Aleksander Pałaszewski, Natalia Nowak, Antoni Klimczuk, Stanisław Kozłowski, Zuzanna Cicha, Kacper Cichy.

Precyzja i technika – mistrzowie kata

Zawodnicy Nogore imponowali także w kata, gdzie liczy się nie tylko siła, ale przede wszystkim technika, kontrola i płynność ruchów.

Jakub Denesiuk – złoty medal

Wojtek Kodzis, Victoria Krzemińska, Emilia Żylińska – srebro

Antoni Klimczuk, Natalia Nowak – brąz

- Każdy zawodnik Nogore dał z siebie 100% - mówi sensei Maciej Żyliński. - Cieszy mnie fakt, że poziom rywalizacji rośnie, a nasi karatecy nie tylko walczą o medale, ale również rozwijają się mentalnie i technicznie. III miejsce w klasyfikacji drużynowej to wielki sukces, ale nie spoczywamy na laurach – przed nami kolejne wyzwania i nowe cele!Nogore – klub, który nie zwalnia tempaZdobycie podium w klasyfikacji drużynowej to kolejny dowód na to, że Akademia Nogore konsekwentnie umacnia swoją pozycję w krajowej rywalizacji. Determinacja, ciężka praca i świetne przygotowanie techniczne sprawiają, że zawodnicy ze Szczytna należą do grona najlepszych o czy świadczy 30 zdobytych pucharów na Mistrzostwach Województwa Pomorskiego.