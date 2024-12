Bezpieczne zakupy przedświąteczne – poradnik

Do Świąt Bożego Narodzenia zostały 3 tygodnie. Myślimy o prezentach dla naszych najbliższych, a ze względu na komfort, duży wybór i zaoszczędzony czas, w większości zamawiamy je przez Internet. Jest to bardzo wygodny sposób, ale należy być ostrożnym. Przestępcy mogą wykorzystać przedświąteczny okres, aby osiągnąć swoje cele i „zarobić” na naszej nieuwadze.

Aby prezenty mogły uszczęśliwić wręczającego jak i obdarowanego, pamiętaj o najważniejszych zasadach bezpiecznych zakupów:

- weryfikuj sprzedawcę/usługodawcę, czytaj negatywne komentarze i opinie;

- jeżeli wykonujesz przelew na rachunek bankowy upewnij się, czy rzeczywiście należy on do odbiorcy płatności (nr rachunku może być podmieniony przez oszusta);

- uważnie czytaj regulamin sprzedawcy – wydaje się, że jest to strata czasu, ale niezapoznanie się z nim może okazać się stratą pieniędzy;

- przekazuj tylko te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia płatności i dostawy towaru;

- jeśli pojawił się błąd przy płatności, zwróć uwagę czy nie zostaniesz przekierowany na oszukańczą stronę, która tylko przypomina prawdziwą;

- jeśli dostaniesz komunikat o niedopłacie drobnej kwoty może być to próba oszustwa- wyłudzenie loginu i hasła do bankowości internetowej;

- wybieraj platformę e-commerce lub dostawcę usługi płatniczej, który zaoferuje Ci ochronę, w przypadku, kiedy towar lub usługa nie zostanie dostarczona lub jakość jego będzie odbiegała od zadeklarowanej w ofercie;

- nigdy nie ujawniaj informacji poufnych np.: kodów do bankowości internetowej, kodów BLIK lub kodów 3D Secure wykorzystywanych do potwierdzenia transakcji kartowych w Internecie przychodzących na telefon;

- przed zatwierdzeniem płatności zawsze uważnie czytaj treść SMS-ów, jakie przychodzą na twój telefon lub komunikatów w aplikacji mobilnej banku – z ich treści może wynikać, iż akceptujesz transakcję, którą realizują oszuści;

- nie instaluj dodatkowego oprogramowania, które jest „rzekomo” wymagane z uwagi na tzw. bezpieczeństwo płatności lub które umożliwi udzielenie Ci zdalnego wsparcia;

- nie klikaj w linki przesłane w niespodziewanych wiadomościach e-mail lub SMS-ach.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może stanowić dla Ciebie zawód, strach u Twoich bliskich oraz straty finansowe.

NIE POZWÓL BY ŚWIĘTA ZDEZORGANIZOWAŁ CI OSZUST!

- jeśli zainstalowałeś zdalny pulpit natychmiast go odinstaluj i powiadom o tym bank;

- zgłoś reklamację w banku;

- złóż zawiadomienie w jednostce policji lub w prokuraturze;

- jeżeli podejrzewasz oszustwo, w zależności od sytuacji zmień hasło do bankowości internetowej, bankowości mobilnej lub kod PIN do karty płatniczej.

(ep)