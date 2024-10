Fajny jest ten nasz uniwersytet!

UTW są otwarte dla wszystkich seniorów bez względu na status, wykształcenie czy wcześniejszą ścieżkę zawodową. W Polsce działają setki stowarzyszeń emeryckich (nie wszystkie nazywają się uniwersytetami, niektóry są klubami seniora lub kołami emerytów i rencistów), a ich liczba systematycznie się zwiększa, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu starszych osób edukacją i aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

Mówią, że życie zaczyna się po sześćdziesiątce albo nawet jeszcze później... Dlaczego? Nie znoszą bezczynności i mimo przejścia na emeryturę chcą pozostać aktywni, kreatywni i potrzebni społeczeństwu i rodzinie. Dla nich jesień życia oznacza edukację, zdobywanie nowych umiejętności, poszerzanie horyzontów. Uniwersytety trzeciego wieku skupiają w swoich szeregach właśnie osoby, dla których wiek to tylko liczba. Nie tak dawno seniorzy z Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pasymiu spotkali się, aby podsumować minionych 10 lat, które przyniosły im mnóstwo inspirujących zajęć, imprez i wyjazdów.Istniejący od dekady Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasymiu liczy 60 członków, a jak podkreśla prezes Teresa Kruszyńska, organizacja wciąż rośnie w siłę.— W ciągu 10 lat udało się nam wypracować własny model pracy — wykłady, imprezy i wycieczki. Cieszy również wytrwałość seniorów, jeśli chodzi o działalność organizacji — mówi pani Teresa. — Włączenie seniorów w szeroki zakres aktywności społecznych jest nie tylko korzystne dla nich samych, ale stanowi też fundament budowania silniejszego, bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Seniorzy, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym, to klucz do tworzenia społeczności opartej na wzajemnym szacunku, wsparciu i zrozumieniu. Ludzie w UTW otwierają się, odkrywają swoje pasje i zainteresowania, wychodząc z nimi przede wszystkim na zewnątrz.Uniwersytet trzeciego wieku był odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Osoby, które ukończyły 50. rok życia, niekoniecznie chciały wolny czas spędzać w domach, lecz aktywnie i z pomysłem rozwijać swoje umiejętności, poszerzać wiedzę. UTW był dla nich urzeczywistnieniem pewnych marzeń, a w konsekwencji również inspiracją do podjęcia nowych działań i przestrzenią, w której — jak to w szkole — nawiązywały się nowe przyjaźnie.— Poznajemy świat. Celem naszej działalności jest edukacja i rozwój osób w senioralnym wieku, zatrzymanie czasu, zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków uniwersytetu, aktywizacja społeczna i odkrywanie nowych pasji — opowiada z uśmiechem pani Teresa Kruszyńska, wspominając wycieczki i spotkania poświęcone tematom medycyny, sportu czy informatyki. — Ludzie nauki, techniki i sportu przychodzą do nas na wykłady i w ten sposób nas rozwijają — wyjaśniała, podkreślając, jak ważne jest wyciąganie seniorów z domu.Funkcjonowanie uniwersytetu opiera się na realizacji programu, w którego zakres wchodzą kultura i nauka, literatura, regionalizm, medycyna, sport i turystyka. Słuchaczki uczestniczą w wielu ciekawych wykładach, warsztatach, kursach, a także w lokalnych imprezach kulturalnych. Głównym założeniem uniwersytetu jest ciągła edukacja starszych osób z terenu miasta oraz integracja w gronie rówieśników. Przynależność do UTW to także możliwość krajowej turystyki, wyjazdów na ciekawe wydarzenia kulturalne, wycieczki rowerowe czy spływy.— Nie wyobrażamy sobie siebie siedzących w kapciach przed telewizorem. Zardzewielibyśmy znacznie szybciej. Wyjście do ludzi, rozmowa z nimi jest najlepszym lekiem na starzenie się — twierdzą seniorzy. — Pamiętamy początki naszego uniwersytetu. Dziś uniwersytet rozwinął się nie do poznania. Bierzemy udział w różnych spotkaniach, wyjeżdżamy z grupą do teatru czy na wycieczki. Rozmawiamy na różne tematy, dyskutujmy, czasami spieramy się. Fajny jest ten nasz uniwersytet!— UTW to niezwykle ważna instytucja dla społeczności seniorów. Jest dowodem na to, że nauka nie ma granic wiekowych, a każdy etap życia jest dobrym momentem na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności — zapewnia pani Teresa Kruszyńska. — Jeśli masz ciekawość świata i chcesz spędzić czas w sposób aktywny i twórczy — zapraszamy do UTW. Odkryj swoje nowe pasje, poznaj ciekawych ludzi, podziel się swoimi doświadczeniem i wiedzą!