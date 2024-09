Najlepsza drużyna na Warmii i Mazurach pochodzi z powiatu szczycieńskiego. Bezpieczne Smyki na Warmii i Mazurach!

W środę (18.09.2024) Olsztyn zamienił się w miejsce spotkań dzieci z terenu całego województwa. Do Szkoły Podstawowej nr 12 zjechały drużyny z 18 powiatów naszego garnizonu po to, by powalczyć o miejsca na podium. A wszystko w ramach finałowego etapu wojewódzkiego konkursu „Bezpieczny Smyk na Warmii i Mazurach”, którego organizatorem był Wydział Prewencji KWP w Olsztynie. Przedsięwzięcie zostało objęte przez wojewodę warmińsko-mazurskiego patronatem honorowym, a głównym partnerem konkursu i fundatorem nagród głównych był Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie.„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”Wielu z nas bardzo dobrze zna to powiedzenie, a słysząc te słowa myślimy oczywiście o najmłodszych, których dobro jest dla nas priorytetem. To właśnie dzieci są objęte szczególnym zainteresowaniem nie tylko ze strony policjantów, ale także władz samorządowych, których udzielane wsparcie gwarantuje realizację policyjnym pomysłom. Celem konkursu, którego pierwszy etap został rozegrany we wszystkich powiatach naszego województwa w maju br., było m.in. kształtowanie bezpiecznych postaw wśród najmłodszych oraz utrwalenie edukacyjnego przekazu płynącego z książeczki „Na ratunek Poli”. Ta niesforna dziewczynka – animowana bohaterka książeczki, która dołączyła do policyjnej rodziny trzy lata temu, na swoim przykładzie edukuje smyki w każdym zakątku naszego województwa. Drużyny, które zwyciężyły na terenie swoich powiatów, przystąpiły do drugiego etapu konkursu, który został zorganizowany w Olsztynie.Profilaktyka przez zabawęEdukacyjny tor przeszkód przygotowany przez policjantów składał się z czterech punktów. Na każdym z nich finaliści, pod czujnym okiem funkcjonariuszy, odpowiadali na pytania konkursowe i wykonywali zadania praktyczne, a wszystko w oparciu o profilaktyczny przekaz płynący z książeczki „Na ratunek Poli”. O tym, która z drużyn zajęła najlepsze miejsce decydował czas pokonania toru. Policjanci zadbali także o to, aby spędzony czas na terenie Olsztyna upłynął małym gościom w jak najmilszej atmosferze. W tym celu funkcjonariusze przygotowali wiele atrakcji, a wśród nich – pokaz służbowego sprzętu i pojazdów, zabawy taneczne, gry wielkoformatowe oraz specjalna zagadka kryminalna dla najmłodszych. Czas zmagań upłynął pod znakiem dziecięcych uśmiechów, a chwilę po godz. 13:00 poznaliśmy zwycięzców.pokonując tor w czasie 1 min. 44 s, zajęła drużyna z powiatu olsztyńskiego.Nauplasowała się drużyna z powiatu nidzickiego, która ukończyła tor w czasie 1 min. 36 s.oraz tytuł najlepszej drużyny na Warmii i Mazurach zajęła ekipa z powiatu szczycieńskiego. Dzieci pokonały tor w czasie 1 min. 20 s.