Nadchodzi historyczna chwila

Do tej pory uważa się, że największa frekwencja w Uranii na meczach siatkarzy była w 1991 i 1992 roku, kiedy w finale mistrzostw Polski olsztynianie rywalizowali z AZS Częstochowa. Co prawda Urania miała wtedy jedynie około dwóch tysięcy miejsc, ale kibiców weszło zdecydowanie więcej.

Nikt jednak nie wie, ilu ich tak naprawdę było, jedni mówią o trzech tysiącach, inni o czterech, a są i tacy, którzy daliby sobie rękę uciąć, że do Uranii weszło około pięciu tysięcy widzów.

Trudno w to uwierzyć, bo olsztyńska hala nie była przecież z gumy, więc tak naprawdę nikt nie wie, jaki jest olsztyński rekord frekwencji na meczu siatkarzy. Jednak w niedzielę na pewno będzie rekordowo, bo w błyskawicznym tempie sprzedano wszystkie (ponad 4000) bilety!

Trudno się dziwić, bo ten mecz bez wątpienia przejdzie do historii olsztyńskiego sportu, tym bardziej że nie będzie to typowa plusligowa niedziela. Mecz zaczyna się o godz. 17.30, ale klub zaprasza do Uranii już od godziny 16, a 30 minut później zacznie się Siatkarska Gala, podczas której będą m.in. występy artystyczne i spotkanie z siatkarskimi legendami AZS Olsztyn. Wśród gości honorowych będzie m.in. Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki, nie może oczywiście zabraknąć także Zbigniewa Lubiejewskiego. - Wielka chwila dla olsztyńskiego sportu, bo był to już najwyższy czas, by zmienić oblicze starej Uranii, która była już bardzo wysłużona - przyznaje mistrz olimpijski z Montrealu z 1976 roku.

- Nowa Urania prezentuje się efektownie, szczególne wrażenie robi podświetlany dach. Myślę, że jest to ewenement nie tylko na skalę krajową, ale i europejską. Przez wiele lat mieliśmy w Olsztynie jedną z bardziej zaniedbanych hal, a teraz mamy jedną z najnowocześniejszych i najpiękniejszych.

Dlatego jakoś specjalnie się nie zdziwiłem, gdy w rekordowo krótkim czasie sprzedano rekordową liczbę biletów, bo na ten moment całe miasto czekało od lat! Teraz będziemy czekali na nowy stadion, bo Olsztyn też na niego zasługuje - kończy Zbigniew Lubiejewski.

Debiut nowej Uranii to jedno, ale oczywiście ważny będzie też sam mecz, bo spotkają się sąsiedzi z tabeli. Niespodziewanie wyżej jest ekipa z Lublina, ale Indykpol AZS ma jeden zaległy mecz do rozegrania (30 grudnia w Uranii ze Skrą). Jeśli podopieczni trenera Javiera Webera w niedzielę wygrają za trzy punkty, wtedy wskoczą na szóste miejsce, a jeśli jednocześnie Stal straci punkty z Treflem, wtedy olsztynianie umocnią się w czołowej ósemce, która po fazie zasadniczej zagra w play-offach.

* Inne mecze 12. kolejki, piątek: GKS Katowice - Czarni Radom (20.30); sobota: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa (14.45), Jastrzębski Węgiel - Ślepsk Suwałki (17.30), Norwid Częstochowa - Cuprum Lubin (20.30); niedziela: Skra Bełchatów - Aluron Warta Zawiercie (14.45), Stal Nysa - Trefl Gdańsk (20.30); poniedziałek: Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Lwów (20.30).