Pożegnanie z Ligą Mistrzów

W grupie C niespodziewanie najlepszy okazał się austriacki Wiener Neustad, który dzięki temu zagra w Finał Four Ligi Mistrzów. Natomiast Dekorglass i Hennebont walczą jeszcze o drugie miejsce w tabeli, które gwarantuje udział w rozgrywkach o Puchar Europy. Zespół, który zajmie ostatnie miejsce, zakończy grę w europejskich pucharach.

Przed dzisiejszym meczem w zdecydowanie lepszej sytuacji są działdowianie, bo w ubiegłym tygodniu we Francji wygrali 3:1.

- Awans daje nam oczywiście każde zwycięstwo oraz porażka 2:3 - wyjaśnia Ferdynand Chojnowski, prezes Dekorglassu. - Może się zdarzyć, że nawet przegrana 1:3 nie wyrzuci nas z rozgrywek, ale wtedy o awansie będą decydować sety - dodaje prezes Chojnowski.

We Francji Dekorglass zagrał w składzie Jonathan Groth (zdobył dwa punkty), Kaii Konishi (jeden punkt) i Patryk Lewandowski. Czy w rewanżu wystąpi więc Jakub Dyjas, który już wyleczył kontuzję? - Zobaczymy, ale wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby, bo po wyjazdowym zwycięstwie teraz też powinniśmy sobie z Francuzami poradzić

Swoją drogą ostatnimi czasy drogi Dekorglassu i Hennebontu dość często się przecinają - przecież oba zespoły kilka miesięcy temu zmierzyły się w finale Pucharu Europy: w Działdowie gospodarze zwyciężyli 3:2, ale w rewanżu lepsi okazali się rywale, wygrywając 3:1.

Warto przypomnieć, że do tej pory Dekorglass już trzykrotnie stawał na podium Pucharu Europy, zdobywając złoto, srebro i brąz!

Jeśli dzisiaj Dekorglass zagwarantuje sobie grę w najlepszej ósemce PE, to już 22 grudnia pozna ćwierćfinałowego rywala. Na tym etapie Pucharu Europy zagra osiem zespołów - cztery z eliminacji i cztery, które - tak jak Dekorglass - odpadły z Ligi Mistrzów. Zwycięzca ćwierćfinałowego dwumeczu awansuje do czołowej czwórki PE.

* Duńczyk Jonathan Groth zagra w turnieju Top 16 (20-21 stycznia w szwajcarskim Montreux). W ostatnich latach zawodnik Dekorglassu regularnie występuje w tych prestiżowych zawodach, a 2018 roku – właśnie w Montreux – zajął trzecie miejsce. Wśród rywali Groth są m.in. Francuzi Felix i Alexis Lebrun, Niemcy Dimitrij Ovtcharov i Dang Qiu oraz Szwedzi Truls Moregard i Anton Kallberg.

* 21 grudnia w meczu Superligi Dekorglass zagra w Bytomiu z Polonią.