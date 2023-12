Kuponowy rąbek tajemnicy

Do tej pory informowaliśmy jedynie o wynikach głosowania sms-owego, ale dzisiaj po raz pierwszy uchylimy rąbek tajemnicy głosowania kuponowego.

Przypominamy, że najpopularniejszych sportowców roku wybieramy na dwa sposoby, czyli w głosowaniu kuponowym i sms-owym. Po zakończeniu głosowania do drugiej rundy przejdą kandydaci, którzy zajmą miejsca w czołowej dwudziestce jednego z tych głosowań. Zwycięzca otrzyma 20 punktów, a sportowiec z 20. miejsca - jeden punkt. Na koniec zagłosuje jeszcze plebiscytowa Kapituła, a po zsumowaniu wyników (kupony+sms-y+kapituła) poznamy zwycięzcę 63. Plebiscytu oraz pozostałych dziewięciu najpopularniejszych sportowców 2023 roku.

O tym, jak przebiega głosowanie sms-owe, można się dowiedzieć na stronie gazetaolsztynska.pl, gdzie są widoczne aktualne wyniki, ale głosowanie kuponowe jest okryte mgłą tajemnicy. Konkretnie zna je - na razie - tylko jedna osoba, która na bieżąco zlicza punkty. Przypominamy, że pierwsze miejsce na kuponie to 10 punktów, a ostatnie - jeden punkt.

Jak więc obecnie wygląda „złota” dziesiątka? Cóż, są w niej wielcy mistrzowie (pięcioro z nich w przeszłości już cieszyło się z plebiscytowego zwycięstwa, a jeden powrócił po kilkuletniej przerwie), ale jest też czwórka absolutnych plebiscytowych debiutantów, którzy jeszcze nigdy nie zatańczyli na kończącym plebiscyt Balu Sportowca.

Co jeszcze można powiedzieć o czołowej dziesiątce? Tylko dwójka sportowców jest spoza Olsztyna, a płeć piękna przegrywa 3:7.

Tyle o kuponach, a tak wygląda czołówka głosowania sms-owego na Najpopularniejszego Sportowca Roku:

1. Karol Prawdzik (trójbój siłowy, KPP Gołdap) go.nsw.68

2. Daniel Gołębiowski (kettle, GIRIA Kętrzyn) go.nsw.25

3. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.nsw.57

4. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.8

5-6. Kuba Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsw.31, Mikołaj Borkowski (tenis, KT Jakubowo Olsztyn) go.nsw.7

7. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.53

8-9. Olaf Płatek (sumo, Shamo Ełk) go.nsw.67, Wiktoria Andruch (MMA, Arrachion Iława) go.nsw.2

10-12. Karol Żwir (piłka nożna, Stomil Olsztyn) go.nsw.91, Rafał Kot (biegi ekstremalne, Szczytno) go.nsw.47, Wiktoria Cichocka (trójbój siłowy, Progress House Ełk) go.nsw.10

BIEGACZ ROKU

1. Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn) go.br.5

2. Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn) go.br.26

3. Janusz Kosowski (AKM Olsztyn) go.br.17

4. Anna Lingo-Napiwodzka (Urwis Biega, Dywity) go.br.22

5. Sebastian Kubicki (Kuropatwa Team, Olsztyn) go.br.20

6. Marcin Radziewicz (Kętrzyńska Akademia Triathlonu, Garbno) go.br.33

7-9. Przemysław Flaga (Urwis Biega Olsztyn) go.br.8, Radosław Bystrzycki (Pszczółkowski Team, Dobre Miasto) go.br.4, Rafał Syczew (Mrągowo) go.br.39

PIŁKARZ ROKU

1. Radosław Lewicki (Radomniak Radomno) go.plr.26

2. Szymon Świniarski (Drwęca Nowe Miasto Lub.) go.plr.47

3. Jakub Banach (Constract Lubawa) go.plr.4

4. Maciej Kadziewicz (Victoria Bartoszyce) go.plr.15

5. Paweł Galik (Tęcza Biskupiec) go.plr.11

KLUB ROKU

1. Jedynka KODO Morąg go.klr.57

2. Jurand Barciany go.klr.60

3-5. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie go.klr.33, Radomniak Radomno go.klr.131, Shamo Ełk go.klr.138

SPORTOWIEC BEZ BARIER

1. Cezary Dybiński (kręgle klasyczne, bowling, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.6

2. Marcin Liszcz (judo, Atak Elbląg) go.sbb.13

3. Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, Pirat Olsztyn) go.sbb.19

4-5. Cezary Król (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta) go.sbb.12, Kamil Najdrowski (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta) go.sbb.17



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

1. Mikołaj Kania (sporty walki, Egida Biskupiec) go.spo.7

2. Antoni Kołodziejski (brazylijskie jiu jitsu, Rio jits & Gym Olsztyn) go.spo.23



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC AKADEMICKI

1. Lena Maruszak (jeździectwo, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.18

2-4. Jędrzej Dowgiałło (jeździectwo, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.8, Kuba Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsa.11, Monika Pawłowska (tenis stołowy, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.19

5. Adam Stachowiak (tenis stołowy, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.22



SPORTOWY TALENT ROKU

1. Antoni Kołodziejski (brazylijskie jiu jitsu, Rio jits & Gym Olsztyn) go.str.71

2. Kornelia Piekarska (taekwondo, Wikingowie Pisz/Orzysz) go.str.50

3. Bartosz Kapała (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.str.22

4. Jonasz Opalach (brazylijskie jiu jitsu, Rio Gym Olsztyn) go.str.45

5. Karol Terka (wyścigi motocyklowe, Motoklub Olsztyn) go.str.72



NAJPOPULARNIEJSZY CLUB FITNESS/SIŁOWNIA

1. Power Gym – Siłownia, Fitness Club Mrągowo go.fit.31

2. Klub CrossBoxFit, Kętrzyn go.fit.21

3-4. Fitnesska Studio Tańca i Formy, Olsztyn go.fit.12, Ruban Fight&Fitness go.fit.35



* Sms-y wysyłamy na numer 73601 (3,69 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod (są zaznaczone na czerwono)