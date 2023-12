Sygnałem będzie wystrzał z armaty

BIEGI\\\ To będzie niezwykle barwne zakończenie roku, bo powracający w zupełnie nowej odsłonie i lokalizacji Mazurski Bieg Sylwestrowy to gwarancja wielu sympatycznych niespodzianek. Natomiast już w sobotę w Elblągu kolejny Bieg na Orientację.

30 grudnia, dystans 5 kilometrów w wersji bieg lub marsz - oto Bieg Sylwestrowy w pigułce. Szybka i widowiskowa trasa zabierze uczestników na wycieczkę po giżyckich atrakcjach turystycznych, prezentując wszystko to, co w Mazurach absolutnie najcenniejsze, czyli wodę, lasy i historyczne obiekty. Całe wydarzenie zlokalizowane będzie nad Kanałem Łuczańskim, przy Zabytkowym Moście Obrotowym i zamku krzyżackim Hotel St. Bruno.

Poprzednia edycja Biegu Sylwestrowego odbyła się w 2015 roku w Kruklinie w powiecie giżyckim. I chociaż frekwencja była więcej niż przyzwoita, bo dobijała do 200 osób, to impreza zapadła w ośmioletni sen.

Jednak teraz odżyła w Giżycku. - Władze miasta znały Bieg Sylwestrowy i doceniły jego walory promocyjne, dlatego uznały, że chcą go mieć u siebie - wyjaśnia Bartłomiej Osior, organizator biegu. - Cieszymy się, bo jest to świetna lokalizacja i historyczna trasa, bowiem wokół niej jest wiele giżyckich zabytków, m.in. most obrotowy i zamek krzyżacki. Na pewno dla osób spoza Giżycka będzie to dodatkowa atrakcja - przypuszcza pan Bartłomiej, który przypuszcza, że w biegu weźmie udział około 200 osób. - M.in. liczę na tych, którzy przyjadą na Mazurach, by spędzić tu okres świąteczno-sylwestrowy.

Zapisy wciąż trwają, jednak maksymalnie może w biegu wziąć udział 200 zawodników. Jeśli limit nie zostanie wyczerpany, wtedy będzie się można zapisać nawet tuż przed startem.

- Jest to impreza inna niż wszystkie, bo nie nastawiamy się na wyniki sportowe, chociaż nikomu oczywiście nie zabraniamy bicia rekordów - dodaje Bartłomiej Osior. - Przede wszystkim liczyć się będzie dobra zabawa, stąd pomysł na efektowne przebrania. My też, jako organizatorzy, przebierzemy się, bo chcemy ten koniec roku wspólnie poświętować.

Początek biegu zaplanowany jest na godzinę 14, a sygnałem do startu będzie... wystrzał z armaty, po którym biegacze i chodziarze traktem Świętego Brunona oraz fragmentem Mazurskiej Pętli Rowerowej ruszą w kierunku Twierdzy Boyen, mijając po drodze Krzyż Świętego Brunona i wierzę widokową, będącą "okiem" na Jezioro Niegocin.

Do nigdy niezdobytej Twierdzy Boyen uczestnicy dostaną się Bramą Kętrzyńską. Na dziedzińcu bastionu Miecz, przy okazałym Koszarowcu, zlokalizowany będzie punkt odżywczy. Kilkadziesiąt metrów dalej Bramą Giżycką biegacze opuszczą twierdzę i ruszą w kierunku mety.

Każdy uczestnik otrzyma ocieplaną opaskę na głowę, ciepły posiłek, drożdżówkę, gorące napoje i przede wszystkim oryginalny pamiątkowy medal. Ci, którzy szykując swoje przebrania, wejdą na wyżyny kreatywności, dodatkowo będą mogli liczyć na bardzo atrakcyjne nagrody w postaci voucherów na sprzęt sportowy. Ceremonia dekoracji odbędzie się w szampańskiej atmosferze w Oranżerii Hotelu St. Bruno. Udział w biegu zapowiedział m.in. gospodarz całego wydarzenia burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, który już szykuje formę i ... karnawałową kreację!

Regulamin, formularz zapisów i wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.elektronicznezapisy.pl oraz na profilu facebook Mazurski Bieg Sylwestrowy.

Do Biegu Sylwestrowego jeszcze sporo czasu, natomiast już w sobotę o godz. 10 w elbląskim Parku Modrzewie odbędzie się druga runda Biegów na Orientację, w której może wziąć udział każdy, bez względu na wiek.



Zapisy będą prowadzone na miejscu w biurze zawodów przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na ulicy Mazurskiej 6, a udział jest bezpłatny.

Podczas każdej rundy organizatorzy dopasowują trasę do wieku uczestników oraz ich doświadczenia w biegach na orientację. Zawodnicy będą walczyć każdorazowo o medale, które przyznawane będą w kilku kategoriach: kobiety, mężczyźni, dzieci (z podziałem na wiek) oraz rodziny. Można biegać, chodzić, spacerować

z kijkami, indywidualnie, z rodziną, ze znajomymi, a nawet z psem. Zasady są bardzo proste, ponieważ celem każdego uczestnika lub uczestniczki jest pokonanie trasy poprzez odnajdywanie ukrytych punktów kontrolnych. Do pomocy uczestnicy otrzymają szczegółową mapę.

Biegi na orientację są cykliczną imprezą organizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Elbląski Klub Orienteeringu Gryf.