Mała piłeczka, wielkie emocje

W poprzednim sezonie Mlexer był bliski barażu o II ligę, jednak ze względów organizacyjnych musiał się z niej wycofać i wrócić do trzecioligowych stołów. W tym sezonie Oldboys Mlexer tylko raz stracił punkty - na inaugurację ligi zremisował 9:9 z Dekorglassem. Później elblążanie zwyciężali kolejno AZS UWM II Olsztyn, młodzieżowy zespół Mlexera, Ostródziankę Ostróda, Budom Orneta i teraz lubawski LZS.

Do Lubawy elblążanie pojechali „na galowo”, na czele z Ryszardem Grzelakiem. Utytułowany zawodnik pewnie pokonał wszystkich rywali i poprowadził Mlexera do piątego zwycięstwa, dzięki temu świąteczno-noworoczną przerwę w rozgrywkach Elbląg spędzi na fotelu lidera.

Ciekawie było też w Ornecie, gdzie Budom podejmował trzeci zespół Dekorglassu. Mecz w hali OSiR przy Sportowej 7 cieszył się sporym zainteresowaniem lokalnych kibiców, głównie za sprawą Xu Wenlianga, który jeszcze do niedawna występował w Superlidze. Wenliang zagrał tylko w deblu z Adamem Piotrowskim, w którym pokonali Wojciecha Chrząszcza i Krystiana Kawiaka 3:2. Przez cztery sety pojedynek był bardzo wyrównany, jednak w decydującej odsłonie grający szkoleniowiec Dekorglassu wziął odpowiedzialność na swoje barki i w tie-breaku działdowianie triumfowali aż 11:1.

W obu drużynach najlepiej zaprezentowali się Krzysztof Buczyński i Michał Lipowski. Pierwszy pokazał w Ornecie kawał dobrego tenisa stołowego, a jego mecze zwiastowały wiele długich i emocjonujących wymian, drugi zdobył zaś komplet punktów, pokonując m.in. Wojciecha Chrząszcza – lidera rankingu indywidualnego.

* Wyniki 6. kolejki III ligi: LZS Lubawa – Oldboys Mlexer Elbląg 2:16 (punkty dla Lubawy: Szymon Borkowski 1, Tomasz Golder 0.5, Robert Nadrowski 0,5; punkty dla Mlexera: Ryszard Grzelak 4,5, Tomasz Libura 4, Piotr Derkowski 4, Krystian Grzelak 3,5); Budom Orneta – Dekorglass III Działdowo 6:12 (punkty dla Budomu: Wojciech Chrząszcz, Krzysztof Buczyński, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Dzikowski, Piotr Macyra, Krystian Kawiak; punkty dla Dekorglassu: Michał Lipowski 4,5, Adam Piotrowski 4,5, Kryspin Stolarczyk 1,5, Michał Walasek 1, Xu Wenliang 0,5. Mecz Ostródzianka II - AZS UWM II został przełożony na 10 stycznia, pauzował Mlexer Elbląg.

* 7. kolejka, 13 stycznia (g. 17): AZS UWM II – Budom, 14 stycznia (11): Dekorglass III – LZS Lubawa, Mlexer – Ostródzianka II; pauza: Oldboys Mlexer Elbląg.



III LIGA

1. Oldboys 6* 11 85:23

2. Lubawa 5 8 56:34

3. Dekorglass III 4 6 42:30

4. AZS UWM II 4 3 29:43

5. Mlexer 5 2 35:55

6. Budom 5 2 35:55

7. Ostródzianka II 3 0 6:48

* liczba rozegranych meczów

* W II lidze mężczyzn Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński walczy o awans, Piłeczka Pisz walczy o utrzymanie, a AZS UWM Olsztyn zamyka tabelę.

W 8. kolejce Piłeczka na wyjeździe uległa aż 1:9 Spójni Warszawa. Nic w tym jednak dziwnego, bo gospodarze to drużyna z górnych rejonów tabeli, a dla beniaminka z Pisza drużyny tej jakości są ogromnym wyzwaniem. Wynik mógł być odrobinę lepszy, gdyż Sebastian Nogacki prowadził z Markiem Łuczajem 2:0 w setach i 9:7 w trzecim, jednak nie wykorzystał szansy i przegrał 2:3.

W meczu rozegranym awansem Polmlek OSiR pokonał 7:3 SRS Łomna. Ekipa z Warmii i Mazur zajmuje czwarte miejsce w tabeli i jest zdecydowanie największą niespodzianką rozgrywek. Natomiast wciąż bez punktu jest drugoligowiec z Olsztyna, który tym razem przegrał 1:9 z aspirującym do awansu GKTS Wiązowna. Honorowy punkt zdobył Jacek Świtalski.

>>> Wyniki 8. kolejki: Spójnia – Piłeczka 9:1, Spójnia II – IKRTS Józefów 2:8, Polmlek OSiR – Łomna 7:3, Return Piaseczno – Tęcza Budki Piaseckie 6:4, Wiązowna – AZS UWM 9:1, Bogoria II Grodzisk Mazowiecki – Kozienice (6 stycznia).



II LIGA

1. Wiązowna 8* 16 68:12

2. Kozienice 7 12 49:21

3. Bogoria II 7 11 52:18

4. Polmlek 7 11 43:27

5. Spójnia 8 10 53:27

6. Józefów 8 10 44:36

7. Return 8 9 41:39

8. Tęcza 7 5 29:41

9. Łomna 8 4 28:52

10. Piłeczka 8 2 24:56

11. Spójnia II 8 0 18:62

12. AZS UWM 8 0 11:69

* liczba rozegranych meczów

* W Superlidze - po wyjazdowym zwycięstwie 3:0 nad Akademią Zamojską - Dekorglass Działdowo awansował na trzecie miejsce, a przy okazji dokonał się podział ligi na Grupę Mistrzowską i Spadkową. W tej pierwszej w drugiej fazie sezonu zagrają zespoły z miejsc 1-6., czyli są to - oprócz Dekorglassu - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz, Olimpia-Unia Grudziądz, Petralana Polonia Bytom i Dojlidy Białystok. Z tymi zespołami zagrają podopieczni trenera Michała Dziubańskiego o jak najlepsze rozstawienie przed play-offami, w których wezmą udział także dwie najlepsze ekipy z Grupy Spadkowej.

Dekorglass jest mistrzem Polski z 2021 roku, srebrnym medalistą z 2016, 2019 i 2023 roku oraz brązowym z 2015, 2017, 2018, 2020 i 2022 roku.