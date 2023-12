Awans Zielińskiego i Grabary

Napoli potrzebowało co najmniej remisu w spotkaniu przed własną publicznością ze Sportingiem Braga, aby zająć drugie miejsce w grupie C. Pierwsze już wcześniej zapewnił sobie Real Madryt. Mistrzowie Włoch wygrali 2:0, a Zieliński grał do 60. minuty.

O ile awans Napoli do fazy pucharowej Champions League nie jest zaskakujący, o tyle niespodziankę w grupie A sprawiła FC Kopenhaga. Mistrz Danii z trudem pokonał w dwumeczu Raków Częstochowa w decydującej rundzie eliminacji LM i mało kto dawał mu szansę w grupie z gigantami: Bayernem Monachium, Manchesterem United i Galatasaray Stambuł.

Tymczasem drużyna, której bramkarzem jest Grabara, we wtorek pokonała u siebie Galatasaray i z ośmioma punktami awansowała do fazy pucharowej Champions League po raz drugi w historii.

Natomiast Manchester United pobił niechlubny rekord angielskich drużyn w Lidze Mistrzów. Żadna inna drużyna z tego kraju nigdy nie straciła aż 15 goli w tej rundzie rozgrywek.

W grupie B Lens, w składzie z Przemysławem Frankowskim, u siebie pokonało 2:1 Sevillę i utrzymało trzecią pozycję w tabeli. Polak zdobył pierwszą bramkę dla gospodarzy, wykorzystując rzut karny w 63. minucie. Dzięki temu zwycięstwu Lens zagra teraz w Lidze Europy.

Losowanie 1/8 finału zaplanowano na 18 grudnia, a rywalizacja zostanie wznowiona w połowie lutego. Finał odbędzie się 1 czerwca w Londynie na Wembley.

* Wyniki 6. kolejki, grupa A: Manchester United - Bayern Monachium 0:1 (0:0), FC Kopenhaga - Galatasaray Stambuł 1:0 (0:0); grupa B: PSV Eindhoven - FC Arsenal 1:1 (0:1), RC Lens - FC Sevilla 2:1 (0:0); grupa C: Union Berlin - Real Madryt 2:3 (1:0), Napoli - Braga 2:0 (2:0); grupa D: Inter Mediolan - Real S. San Sebastian 0:0, RB Salzburg - Benfica Lizbona 1:3 (0:2).

GRUPA A

1. Bayern 16 12:6

2. Kopenhaga 8 8:8

3. Galatasaray 5 10:13

4. MU 4 12:15



GRUPA B

1. Arsenal 13 16:4

2. Eindhoven 9 8:10

3. Lens 8 6:11

4. Sevilla 2 7:12

GRUPA C

1. Real M. 18 16:7

2. Napoli 10 10:9

3. Braga 4 6:12

4. Union 2 6:10

GRUPA D

1. Real S. 12 7:2

2. Inter 12 8:5

3. Benfica 4 7:11

4. Salzburg 4 4:8

LIGA EUROPY\\\ Dzisiaj zostaną rozegrane ostatnie mecze fazy grupowej. W Sosnowcu Raków Częstochowa podejmie włoską Atalantę. Ekipa z Bergamo, która już zapewniła sobie awans, ma zagrać w rezerwowym składzie. Dla odmiany Raków ma o co grać, bo jeśli zajmie trzecie miejsce, wtedy dostanie szansę w Lidze Konferencji.

* Sporting Lizbona - Sturm Graz (21), Raków Częstochowa - Atalanta (21 TVP Sport).

GRUPA D

1. Atalanta 11 8:4

2. Sporting 8 7:6

3. Sturm 4 3:5

4. Raków 4 3:6