Krótko o sporcie

TENIS STOŁOWY\\\ W zaległym meczu 9. kolejki Superligi Dekorglass Działdowo na wyjeździe wygrał 3:0 z Akademią Zamojską. Punkty dla gości zdobyli P. Lewandowski, Konishi i Dyjas.

SUPERLIGA

1. Bogoria* 27 30:11

2. Gwiazda 23 25:13

3. Dekorglass* 20 24:15

4. Olimpia-Unia 18 22:19

5. Polonia 17 24:17

6. Dojlidy 17 21:16

7. Akademia* 14 18:21

8. Oxynet* 14 20:26

9. Suchedniów 12 20:25

10. AZS AWFiS* 11 16:26

11. Palmiarnia 8 15:27

12. Pogoń* 5 10:29

* mecz więcej

SIATKÓWKA\\\ Na zakończenie 11. kolejki PlusLigi Resovia niespodziewanie miała problemy w Radomiu, a w Lublinie zerowy przebieg zaliczyła Stal.

* Wyniki: Czarni Radom - Resovia Rzeszów 2:3 (26:24, 17:25, 21:25, 27:25, 7:15), LUK Lublin - Stal Nysa 3:1 (23:25, 25:23, 25:20, 25:20).

PO 11 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 30 31:6

2. Projekt 29 31:8

3. Warta 24 27:12

4. Resovia 24 29:13

5. Trefl 22 24:14

6. LUK 20 25:20

7. Indykpol AZS* 18 21:16

8. ZAKSA 18 22:19

---------------------------------

9. Stal* 16 21:21

10. Barkom 13 17:25

11. Ślepsk 12 13:23

12. Skra* 10 17:23

13. Norwid 8 14:29

14. Cuprum* 8 10:24

15. Katowice 3 8:32

16. Czarni 3 7:32

* mecz mniej

PIŁKA NOŻNA\\\ Na zakończenie 18. kolejki Ekstraklasy na stadionie Cracovii Puszcza Niepołomice pokonała 1:0 Widzew Łódź. W tym roku zostanie rozegrana jeszcze jedna ligowa kolejka.

PO 18 KOLEJKACH

1. Śląsk 38 29:14

2. Jagiellonia 37 42:24

3. Lech 32 30:23

4. Raków* 29 34:22

5. Legia* 29 27:21

6. Pogoń 27 32:22

7. Zagłębie 25 21:29

8. Radomiak 23 22:21

9. Górnik 23 19:21

10. Stal* 22 25:26

11. Widzew 22 21:25

12. Piast* 21 15:14

13. Warta 19 20:23

14. Puszcza* 19 21:31

15. Korona* 18 19:20

---------------------------------

16. Cracovia* 18 20:26

17. Ruch 12 21:33

18. ŁKS* 9 12:35

* mecz mniej

Piłkarze Ruchu Chorzów od stycznia grają na wynajętych obiektach - najpierw w Gliwicach, a obecnie na zmodernizowanym Stadionie Śląskim.

Niebiescy – z racji konieczności demontażu oświetlenia na swoim stadionie – musieli już w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu I ligi przenieść się do Gliwic. Tam wywalczyli awans do Ekstraklasy i zaczęli obecne rozgrywki. Mogące pomieścić niespełna 10 tys. kibiców trybuny wypełniały się kompletem kibiców.

Pod koniec października drużyna przeniosła się na dużo większy Stadion Śląski, który może pomieścić ponad 54 tys. osób. Pierwsze spotkanie ze Śląskiem Wrocław obejrzało 29 tys. sympatyków futbolu. Kolejne – z Radomiakiem, Koroną Kielce i Zagłębiem Lubin – odpowiednio 12 700, 13 099 i 10 112. Wszystkie cztery mecze zakończyły się remisami. Zespół prowadzony przez trenera Jana Wosia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

- Sam czynsz jest na Śląskim niższy niż w Gliwicach, ale pozostałe koszty są wyższe. Najwięcej zależy od zgłaszanej pojemności. Na razie zastosowaliśmy trzy różne warianty – powiedział rzecznik klubu Tomasz Ferens.

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala podkreślił, że za wynajem stadionów na mecze Niebieskich płaci samorząd miasta. -Tak będzie dopóki nie powstanie nowy obiekt, bo Ruch musi gdzieś rozgrywać mecze. Stadion Śląski jest naszym zdaniem najlepszy z możliwych, bo - choć należy do samorządu wojewódzkiego - leży w granicach Chorzowa, więc – częściowo – drużyna jest u siebie – zauważył Kotala.

Wiosną zapadła decyzja o wybudowaniu nowej areny, ale nie wiadomo, czy inwestycja uzyska wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (104 mln zł w ramach rządowego Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023). Jeśli nie, budowa będzie realizowana etapami.

- Na Stadion Śląski musi przyjść kilkanaście tysięcy ludzi, żeby mecz wychodził przynajmniej na zero - wyjaśnia szef rady nadzorczej klubu Marcin Mańka. - Wynajem jest opcjonalny, pojemność zależy od przeciwnika. Zdajemy sobie sprawę, że na spotkanie z Legią, Lechem czy Widzewem przyjedzie dużo więcej kibiców niż na mecz – niczego nikomu nie ujmując ani nie obrażając nikogo - na przykład z Radomiakiem – dodał Mańka. Przyznał jednocześnie, że smutno wyglądają częściowo puste trybuny wielkiego obiektu w Chorzowie.

- Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego przygotowania sektora dla kibiców gości. Powinien być gotowy wiosną. Wtedy – mam nadzieję – podczas topowych spotkań stadion będzie zapełniony w całości. Chcemy pobić rekord frekwencji na meczu ligowym – zaznaczył szef rady nadzorczej Ruchu.

Umowa na wynajem Stadionu Śląskiego została podpisana na cztery lata, ale – jeśli budowa nowej areny dla Ruchu będzie realizowana etapami – chorzowianie będą musieli grać w „Kotle Czarownic” jeszcze dłużej.

Przygotowywany do rozbiórki stadion 14-krotnych mistrzów Polski oddano do użytku w 1935 roku. Samorząd Chorzowa ma ponad 25 procent udziałów w Ruchu.