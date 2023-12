Liga Mistrzów nie dla Dekorglassu

TENIS STOŁOWY\\\ W Lidze Mistrzów Dekorglass na wyjeździe pewnie pokonał francuski G.V Hennebont Tennis de Table. Szansy na awans do Finał Four LM działdowianie już nie mają, jednak wciąż mogą liczyć na sukces w walce o Puchar Europy.

* GV Hennebont TT – Dekorglass Działdowo 1:3

Vladimir Sidorenko – Patryk Lewandowski 3:0 (11:8, 11:8, 11:7), Takumi Matsushita - Jonathan Groth 0:3 (3:11, 8:11, 6:11), Alexander Gillen – Kaii Konishi 0:3 (3:11, 11:13, 4:11), Sidorenko – Groth 0:3 (9:11, 8:11, 5:11)

We Francji dwa punkty dla polskiej drużyny zdobył Duńczyk Jonathan Groth, a trzeci dołożył Japończyk Kaii Konishi. Warto przypomnieć, że oba te dwa zespoły w kwietniu spotkały się w finale Pucharu Europy. W swojej hali Dekorglass triumfował wtedy 3:2, niestety, w rewanżu 3:1 wygrał klub z Francji i to on sięgnął po trofeum.

Tym razem do powtórki jednak nie dojdzie, bo w ćwierćfinale Pucharu Europy może zagrać albo Dekorglass, albo Hennebont.

Pierwsze miejsce w grupie C w bezdyskusyjny sposób, i trochę niespodziewanie, zajął austriacki Wiener Neustad, który tym samym zagra w Finał Four Ligi Mistrzów, natomiast zespół, który zajmie drugie miejsce, zagra w Pucharze Europy. Ekipa, która zakończy rozrywki na ostatnim miejscu, zakończy udział w europejskich pucharach. O końcowej kolejności zadecyduje rewanż, który zostanie rozegrany 19 grudnia w Działdowie. - Każde zwycięstwo oraz porażka 2:3 da nam awans - przyznaje Ferdynand Chojnowski, prezes Dekorglassu. - Możemy nawet przegrać 1:3, ale wtedy o awansie będą decydować sety. Mieliśmy w tym sezonie spore szanse na wygranie grupy, niestety, nie wyszło. Austriacy mają co prawda równy zespół, ale my w rewanżu nie mogliśmy wystawić Jakuba Dyjasa, bo doznał kontuzji. Z nim w składzie na pewno nasze szanse na odrobienie strat z wyjazdowego meczu byłby większe (we Francji Dekorglass przegrał 1:3, a w Działdowie 2:3 - red.). Prawdopodobnie Dyjas wystąpi w rewanżu z Francuzami, chociaż w tej chwili daleki jest jeszcze od swojej optymalnej formy - kończy prezes Chojnowski.

W ćwierćfinale Pucharu Europy zagra osiem zespołów - cztery z eliminacji i cztery, które - tak jak Dekorglass - odpadły z Ligi Mistrzów.

GRUPA C

1. Wiener 8 12:6

2. Dekorglass 4 6:7

3. Hennebont 3 4:9

* 10. kolejka Superligi: Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów - Akademia Zamojska Zamość 2:3, Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz - Balta KS AZS AWFiS Gdańsk 3:1, Oxynet Jarosław - Olimpia-Unia Grudziądz 1:3, Dojlidy Białystok - Poltarex Pogoń Lębork 3:0. W meczu rozegranym awansem Dekorglass przegrał 2:3 z Palmiarnią Zielona Góra.

* Mecz zaległy z 9. kolejki: Akademia Zamojska - Dekorglass 0:3 (Chodorski - P. Lewandowski 1:3, T. Lewandowski - Konishi 1:3, Sakane - Dyjas 2:3)