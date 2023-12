Tradycji stało się zadość

Zima bez śniegu? Niemożliwe!

Kiełbasa bez mięsa? Niemożliwe!

Piwo bez gazu? Niemożliwe!

Plebiscyt bez listu z Bartoszyc? Niemożliwe!

Prawdę mówiąc, trzy pierwsze przypadki, niestety, w przyrodzie występują (na dodatek kiełbasa potrafi być jeszcze zielona, a piwo ciepłe), ale plebiscyt bez Zbigniewa Kobuszewskiego jest naprawdę niemożliwy!

„Pozdrawiam cała redakcję, na czele z panem Arturem Dryhynyczem, który w fachowy sposób ogarnia to wszystko i daje sobie doskonale radę” - zaczął swój list nasz czytelnik z Bartoszyc, a pan Artur aż pokraśniał z zadowolenia, bo - jak każdy - lubi, gdy go chwalą, a szczególnie cenna jest dla niego pochwała od czytelnika, który w naszym plebiscycie głosuje już od... 31 lat! „Będę w nim brał udział także przez kolejne lata, chyba że zdrowie mi na to nie pozwoli, a z tym zdrowiem ostatnio było różnie” - szczerze przyznaje pan Zbigniew. „Dziękuję sportowcom za to wszystko, co do tej pory osiągnęli, ale jednocześnie liczę na ich kolejne sukcesy. Nie byłoby jednak tego, gdyby nie trenerzy, działacze sportowi i sponsorzy, dlatego dziękuję im także, życząc jednocześnie zdrowia, cierpliwości i wytrwałości”. (...) „Wśród kandydatów znalazła się dwójka moich ziomali, a że jestem lokalnym patriotą, więc nie mogłem nie umieścić ich w dziesiątce. Są to Gabriela Janowicz (kolarstwo górskie) i Adam Binięda (rajdy samochodowe). Jednak niekwestionowanym liderem jest Krzysztof Hołowczyc, 10-krotny zwycięzca plebiscytu. Tak trzymać, Panie Krzysztofie! Należy wymienić także Karola Jabłońskiego, Marcina Malewskiego czy Konrada Bukowieckiego, bez których mój ulubiony plebiscyt nie mógłby się odbyć (...). Na koniec życzę nam wszystkim większej życzliwości do drugiego człowieka oraz wielu wspaniałych chwil sportowych” - zakończył nasz czytelnik z Bartoszyc, który na swoich kuponach zamieścił następujących sportowców:

1. Agata Barwińska; 2. Krzysztof Hołowczyc; 3. Adam Binięda; 4. Jakub Dyjas; 5. Adrian Durma; 6. Aleksandra Lisowska; 7. Konrad Bukowiecki; 8; Karol Jabłoński; 9. Karol Żwir; 10. Marcin Malewski.

Przypominamy, że dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa 2023 roku wybieramy także za pomocą głosowania sms-owego. Sms-y wysyłamy na numer 73601 (3,69 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod (są zaznaczone na czerwono). Listy kandydatów nie są zamknięte, jeśli więc uznacie, że kogoś na nich brakuje, napiszcie o tym na adres sport@gazetaolsztynska.pl.

Głosowanie zakończy się 21 stycznia, a 10 lutego złota plebiscytowa dziesiątka oraz zwycięzcy wszystkich kategorii sms-owych wezmą udział w Balu Sportowca.

Oto czołówka głosowania sms-owego na Najpopularniejszego Sportowca Województwa:

1. Karol Prawdzik (trójbój siłowy, KPP Gołdap) go.nsw.68

2. Daniel Gołębiowski (kettle, GIRIA Kętrzyn) go.nsw.25

3. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.nsw.57

4. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.8

5-6. Kuba Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsw.31 , Mikołaj Borkowski (tenis, KT Jakubowo Olsztyn) go.nsw.7

7. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.53

8. Olaf Płatek (sumo, Shamo Ełk) go.nsw.67

9-11. Karol Żwir (piłka nożna, Stomil Olsztyn) go.nsw.91 , Rafał Kot (biegi ekstremalne, Szczytno) go.nsw.47, Wiktoria Cichocka (trójbój siłowy, Progress House Ełk) go.nsw.10

>>> BIEGACZ ROKU: 1. Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn) go.br.5 ; 2. Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn) go.br.26 ; 3. Janusz Kosowski (AKM Olsztyn) go.br.17 ; 4. Anna Lingo-Napiwodzka (Urwis Biega, Dywity) go.br.22 ; 5. Sebastian Kubicki (Kuropatwa Team, Olsztyn) go.br.20

>>> SPORTOWY TALENT ROKU: 1. Antoni Kołodziejski (brazylijskie jiu jitsu, Rio jits & Gym Olsztyn) go.str.71 ; 2. Kornelia Piekarska (taekwondo, Wikingowie Pisz/Orzysz) go.str.50 ; 3. Bartosz Kapała (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.str.22 ; 4. Jonasz Opalach (brazylijskie jiu jitsu, Rio Gym Olsztyn) go.str.45 ; 5. Karol Terka (wyścigi motocyklowe, Motoklub Olsztyn) go.str.72

>>> NAJPOPULARNIEJSZY CLUB FITNESS/SIŁOWNIA: 1. Power Gym – Siłownia, Fitness Club Mrągowo go.fit.31 ; 2. Klub CrossBoxFit, Kętrzyn go.fit.21 ; 3. Fitnesska Studio Tańca i Formy, Olsztyn go.fit.12

>>> SPORTOWIEC BEZ BARIER: 1-2. Cezary Dybiński (kręgle klasyczne, bowling, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.6 , Marcin Liszcz (judo, Atak Elbląg) go.sbb.13 ; 3. Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, Pirat Olsztyn) go.sbb.19 ; 4-5. Cezary Król (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta) go.sbb.12 , Kamil Najdrowski (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta) go.sbb.17