DWIE STRONY SIATKI

* Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) opublikowała w czwartek oficjalny kalendarz rozgrywek na lata 2025-28. Największą zmianą w porównaniu do wcześniejszego czterolecia jest mniejsza liczba turniejów oraz rozgrywanie mistrzostw świata co dwa lata.

FIVB po raz pierwszy w historii z takim wyprzedzeniem opublikowała pełny kalendarz rozgrywek międzynarodowych na cykl olimpijski przed igrzyskami w Los Angeles w 2028 roku, co ma na celu ułatwienie przygotowań zespołom i zawodnikom.

W kolejnym czteroleciu zaplanowano w sumie dziewięć dużych imprez dla krajowych reprezentacji - Ligę Narodów rozgrywaną co roku, mistrzostwa Europy oraz mistrzostwa świata co dwa lata, a także igrzyska olimpijskie. Jest to zmniejszenie o jeden turniej w porównaniu do trwającego cyklu olimpijskiego oraz o trzy w porównaniu do lat 2017-20.

Poza zmniejszeniem liczby imprez, istotną zmianą jest również rozgrywanie MŚ co dwa lata począwszy od 2025 roku. Do tej pory odbywały się co cztery lata. Nie wiadomo jeszcze, gdzie siatkarze i siatkarki powalczą o mistrzostwo świata za nieco ponad półtora roku, jednak pewne już jest, że turniej mężczyzn w 2027 roku odbędzie się w Polsce od 10 do 26 września.

Jak podaje FIVB, wydłużono także czas przeznaczony na odpoczynek i przygotowania zespołów do rozgrywek. W latach 2025-27 zawodnicy mają mieć co roku 11 i pół tygodnia wolnego od oficjalnych turniejów, natomiast w 2028 roku ma to być 13 tygodni.

- W ciągu ponad 60 lat mojej pracy w siatkówce jako zawodnika, a później prezesa krajowej, kontynentalnej i międzynarodowej federacji, jest to zdecydowanie najlepszy kalendarz, jaki kiedykolwiek opublikowano - powiedział prezes FIVB Ary Graca. - Znajduje to odzwierciedlenie w opiniach, które otrzymaliśmy w wyniku naszych szeroko zakrojonych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - zakończył Brazylijczyk.

* Siatkarki Grot Budowlanych wygrały w Łodzi ze słoweńskim Calcitem Kamnik 3:0 (25:22, 25:17, 25:17) w meczu 4. kolejki grupy C Ligi Mistrzyń. To drugie zwycięstwo polskiej drużyny, która w kolejnym spotkaniu zmierzy się na wyjeździe z niemieckim SC Poczdam.

>>> Inny wynik: Fenerbahce Opet Stambuł - SC Poczdam 3:0 (25:13, 25:19, 25:15).

GRUPA C

1. Fenerbahce 12 12:0

2. Budowlani 6 6:7

3. Poczdam 5 6:8

4. Calcit 1 1:12

* * W sobotę w 10. kolejce II ligi kobiet Chemik Olsztyn podejmie Gedanią Gdańsk. Olsztynianki są na 9. miejscu (6 pkt), a gdańszczanki na 4. miejscu w tabeli (17 pkt).