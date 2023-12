Krótkie urlopy w Stomilu

W poniedziałek stomilowcy mieli rozegrać ostatnie spotkanie w rundzie jesiennej II ligi, jednak mecz z Pogonią Siedlce został przełożony na wiosnę. Oczywiście wszystko ze względu braku możliwości przygotowania odpowiednich warunków do gry. Już druga połowa pojedynku z GKS Jastrzębie, który Stomil wygrał 2:0, toczyła się w śnieżnej scenerii, co spowodowało sporo przypadku w grze obydwu zespołów.

W tej sytuacji zamiast ligowego spotkania olsztynianie rozegrali w wtorek grę wewnętrzną, w której udział wzięli piłkarze pierwszego zespołu oraz IV-ligowych rezerw. Następnie trener Janusz Bucholc zarządził serię specjalistycznych badań: w środę piłkarze przeszli badania motoryczne, które odbyły się w hali w Idzbarku (gmina Ostróda), a na czwartek i piątek zaplanowano badania rezonansem.

Od soboty zawodnicy olsztyńskiego klubu będą mieli wolne, ale takiego czystego odpoczynku będzie niewiele ponad tydzień.



Sztab szkoleniowy przygotował rozpiski indywidualne dla piłkarzy, które - jak zapowiada Janusz Bucholc - będą bardzo wymagające. - Dzięki temu wstępny proces przygotowania siłowego będą mieli już za sobą, bo jak się spotkamy w styczniu, to zostanie nam tylko siedem tygodni przygotowań.

W okresie przygotowawczym kibiców najbardziej interesują sprawy transferowe. Bez wątpienia olsztyńska drużyna potrzebuje zmian kadrowych i wzmocnień na każdej pozycji. Póki co wiadomo, że z zespołem pożegnał się Marcin Stromecki, który zgodził się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Dla pomocnika Stomilu było to drugiej podejście gry w Olsztynie. W okresie I ligi w sezonie 2017/18 bardzo pomógł drużynie w utrzymaniu, ale teraz miał gorszy okres i szczególnie jesienią grał mniej w olsztyńskim zespole.

- Dyrektor sportowy (Marcin Kuś - red.) ma nazwiska piłkarzy, których chciałbym pozyskać przed rundą wiosenną - mówi trener Bucholc. - Chodzi o cztery-pięć transferów, mam nadzieję, że uda się nam je przeprowadzić. O nazwiskach nie mogę mówić, bo są też rozmowy między klubami, ale na pewno to mają być transfery, które realnie wzmocnią nas mentalnie w szatni i sportowo na boisku. Kadra musi być bardziej doświadczona na grze w ligach centralnych. Szczególnie szukamy piłkarzy ofensywnych.

Wszystko wskazuje na to, że z Stomilu nie odejdzie Filip Wójcik, który ma za sobą bardzo dobry rok na drugoligowych boiskach. W rundzie jesiennej “Wujo” wygrał klasyfikację kanadyjską Stomilu. Strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty przy trafieniach kolegów z drużyny. W piątek okaże się, czy Filip Wójcik wygra plebiscyt Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej na Piłkarza Roku.

Stomil do treningów wróci 8 stycznia. Na początek zaplanowano badania wydolnościowe, by sprawdzić, jak piłkarze trenowali w okresie przejściowym. Potem olsztynianie zagrają serię gier kontrolnych. Na początek z wiceliderem III ligi - Legią II Warszawa, którą prowadzi dobrze znany w Olsztynie Piotr Jacek. Poza tym olsztynianie sprawdzą swoją formę na tle ŁKS 1926 Łomża, GKS Wikielec i Olimpii Grudziądz.

Stomil będzie trenował głównie na olsztyńskich Dajtkach, ale jest szansa na zorganizowanie krótkiego wyjazdu.