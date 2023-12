Warmia żegna się z Biskupcem

Ekipa z Wejherowa to ligowa czołówka (4. miejsce) - w obecnym sezonie przegrała jedynie z SMS ZPRP Kwidzyn (36:37), Jedynką Morąg (29:28) i Gwardią Koszalin (37:39). Warto przypomnieć, że w spotkaniu z koszalińskim liderem Tytani mieli wszystkie atuty po swojej stronie, ale fatalna końcówka (przegrana 1:7) zadecydowała o zwycięstwie Gwardii. Olsztynianie szczególną uwagę muszą zwrócić na duet: Przemysław Warmbier i Sławomir Jurkiewicz, który wspólnie zdobył 114 bramek spośród 326 trafień zespołu.

W olsztyńskim zespole panują dobre nastroje, co jest efektem dwóch ostatnich wygranych (SMS Kwidzyn i Jedynka Morąg). Niestety, trener Karol Adamowicz ma problem na prawym rozegraniu, bo z powodu kontuzji ze składu wypadł Michał Safiejko (uraz stawu skokowego). Ponadto do gry nie będzie raczej zdolny Piotr Skiba, który ma problemy z nadgarstkiem. Czyli pozostał jedynie doświadczony Michał Sikorski i ewentualnie Dawid Reichel, który już wcześniej udowodnił, że potrafi grać na prawym rozegraniu.

Sobotni mecz będzie, prawdopodobnie, pożegnaniem z biskupiecką widownią, bo coraz bliżej jest oddanie do użytku olsztyńskiej hali Urania, która ponownie stanie się domem szczypiornistów Warmii.

* Inne mecze 11. kolejki I ligi, sobota: Sparta Oborniki - BODEGA Grudziądz (16), KPR Gryfino - SMS ZPRP I Kwidzyn (16), Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz - Aqua-Instal Jeziorak Iława (16), USAR Kwidzyn - Jedynka KODO Morąg (17), Sambor Latocha Agropom Tczew - Szczypiorniak Olsztyn (17).