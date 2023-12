Porażka na pożegnanie

* Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Lwów 2:3 (25:23, 24:26, 20:25, 25:13, 14:16)

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w dobrych humorach rozpoczęli ostatni miesiąc roku. Zawodnicy prowadzeni przez Javiera Webera pokonali na wyjeździe Enea Czarnych Radom 3:0. Było to ich drugie zwycięstwo z rzędu, bowiem wcześniej pokonali 3:0 GKS Katowice.

Środowy mecz był pożegnaniem siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn z Iława. Kolejne, domowe spotkania, olsztynianie będą rozgrywać w Hali Urania. Konfrontację z Barkomem Każany Lwów, akademicy rozpoczęli w składzie: Tuaniga, Szerszeń, Karlitzek, Jakubiszak, Sapiński, Souza, Hawryluk (libero).

W drużynie ze stolicy Warmii i Mazur od początku spotkania brakowało pewności siebie. W grze akademików z Kortowa pojawiło się zbyt dużo własnych błędów, co skrzętnie wykorzystali goście. Choć olsztynianie wygrali pierwszą partię 25:23, to kolejne dwie padły łupem gości (26:24, 25:20). Szczególnie boli drugi set, bo Indykpol AZS prowadził w nim 18:14, a pod koniec 24:23, po czym stracił trzy punkty z rzędu!

Podrażnieni siatkarze Indykpolu AZS ruszyli w czwartej partii do ataku. Sygnał dał Moritz Karlitzek, który raz po raz słał mocne zagrywki. Powróciła także dobra gra w bloku, czego efektem było doprowadzenia do tie-breka (25:14 w czwartej partii). Piąty set to ponownie „przeplatanka” dobrej gry z własnymi błędami po obu stronach siatki – mniej błędów popełnili goście, którzy wygrali 16:14, a całe spotkanie 3:2. Statuetkę MVP otrzymał Vasyl Tupchi.

- Naszym największym problemem są błędy, które popełniały. Dysponujemy mocnym serwisem, atmosfera w drużynie jest dobra, lecz pomyłki zbyt często nam się przytrafiają. Co do zagrywki, to spędzamy dużo czasu na treningach, aby szkolić ten element gry. W PlusLidze jest on bowiem bardzo ważny. W ciężkich momentach potrzebujemy jednak „punktu zapalnego”, aby odwrócić losy meczu. Tego dziś nam zabrakło – powiedział po meczu Manuel Armoa, przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn,

W kolejnym spotkaniu, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się na wyjeździe z Cuprum Lubin (sobota, godz. 20:30). Siatkarska inauguracja „nowej” Hali Urania nastąpi 17 grudnia o godz. 17:30 – rywalem Bogdanka LUK Lublin.

Uwaga, wszystkie bilety zostały już sprzedane!