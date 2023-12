Krótko o sporcie

BASEBALL\\\ Zakończył się XXII Międzynarodowy Halowy Turniej Działdowo Cup 2023. Puchar Prezydenta wywalczył pierwszy zespół Centaurów Warszawa, pokonując w finale Stal Kutno. W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się dwa zespoły z Litwy. Ostatecznie w konfrontacji Akademia Baseballu Wilno - SM Gaja Kowno górą była ekipa z litewskiej stolicy. Miejscowi Yankeesi w spotkaniu o piąte miejsce ulegli drużynie West Fire Równe z Ukrainy. Kolejne miejsca zajęły: 7. Orły Gdańsk, 8. Centaury Warszawa II, 9. Sokoły Czerniowce i Radviliski.

Podczas uroczystego zakończenia turnieju złote Odznaki PZBallu otrzymali Zdzisław Ziółkowski, Henryk Balicki oraz miasto Działdowo. Natomiast z okazji 30-lecia Yankessów medale otrzymali: burmistrz Grzegorz Mrowiński, prezes PZBallu Paweł Szczepanik, prezes Warmińsko- Mazurskiej Federacji Sportu Andrzej Grudziński, Zdzisław Ratajczak, Damian Zaczkowski, Janina Zyznowska, Patrycja Prusak-Krzyżaniak, Aneta Prusak-Reks, Paweł Karbowski, Kamil Olichwier, Damian Balicki, Paweł Karbowski, Marcin Morawski, Bartosz Gajtkowski, Daniel Wójcik, Grzegorz Łątkowski. Nie zapomniano także o urodzinowych życzeniach dla trenera Zdzisława Ziółkowskiego, który właśnie skończył 70 lat. „Gazeta Olsztyńska” z radością przyłącza się do tych życzeń!

Turniej odbył się przy wsparciu finansowym samorządu województwa, władz Działdowa i powiatu oraz sponsorów.



REKREACJA\\\ Dzisiaj w elbląskim Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka będzie można spróbować swoich sił podczas dwugodzinnego Aqua Maratonu. To wydarzenie jest nie tylko dla tych, którzy lubią wodną gimnastykę, ale również dobrą zabawę. Nie trzeba mieć specjalnych umiejętności pływackich, bo gimnastyka odbywa się w bezpiecznej strefie basenowej. Do wzięcia udziału wystarczą tak naprawdę chęci, pozytywne nastawienie i wolne dwie godziny. Od 19:30 do 21:30 będzie okazja do spróbowania różnych wodnych ćwiczeń, nawet tych tanecznych. Nie trzeba zabierać ze sobą akcesoriów do ćwiczeń, hantle, dyski i makaronu będą do dyspozycji na miejscu.

SPORTY MOTOROWE\\\ Stowarzyszenia Automobilklub Warmiński kończy 18 lat. Z tej okazji 9 grudnia o godz. 16 działacze zapraszają kibiców i fanów motoryzacji na parking przed hotelem Omega, gdzie odbędzie się m.in. prezentacja samochodów rajdowych, którymi startowali w tym sezonie zawodnicy olsztyńskiego klubu. Wśród nich będzie na przykład Jaguar z 1966 roku, którym jeździł Marek Jerzy Kalitowicz. Natomiast o godz. 17 w Omedze rozpocznie się uroczystość, na której sezon zostanie podsumowany, a najlepsi otrzymają puchary i upominki.