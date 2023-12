Victoria i Łyna wciąż szukają trenerów

23 listopada w rozmowie z „Gońcem Bartoszyckim” Sebastian Murzyn, prezes Victorii, wyraził nadzieję, że do końca miesiąca uda mu się zatrudnić nowego szkoleniowca. Tymczasem mamy grudzień, a piłkarze z Bartoszyc wciąż są „osieroceni” po rozstaniu z trenerem Zbigniewem Marczukiem. Co zatem poszło nie tak?

- „Nie wypalił” kandydat, który był numerem jeden na naszej liście - przyznaje prezes Victorii. - Nie jest to ani jego, ani nasza wina. Niestety, do czerwca zatrzymały go sprawy zawodowe. Dopiero wtedy będziemy mogli wrócić do rozmów, mam jednak nadzieję, że wtedy już nic nam nie przeszkodzi w podpisaniu umowy. Tym bardziej że kiedyś już u nas był, więc dobrze się znamy. Jednak pokrzyżowało to mocno nasze plany, bo teraz musimy znaleźć trenera, który przygotuje i poprowadzi Victorię w rundzie rewanżowej.

W tej sytuacji działacze Victorii intensywnie myślą nad planem B, który polega na znalezieniu szkoleniowca w najbliższej okolicy (można więc z tego wysnuć wniosek, że pierwszy kandydat jest raczej z dalszej okolicy).

