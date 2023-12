Nie awansowali, ale błysnęli

* Palma Futsal - Constract Lubawa 3:1 (1:1)

1:0 - Santos (13), 1:1 - Raszkowski (17), 2:1 - Gomes (34), 3:1 - Oladghobad (37)

Lubawianie udanie przeszli dwa etapy kwalifikacji Ligi Mistrzów, dzięki czemu awansowali do Elite Round, w której 16 zespołów rywalizowało w czterech grupach. Na Majorce Constract najpierw ograł 6:5 mistrzów Ukrainy, a jego następnym rywalem była miejscowa Palma, która triumfowała w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Na tym samym etapie ograła 5:0 Piasta Gliwice, który ostatecznie zajął wówczas bardzo dobre drugie miejsce. No i teraz historia się powtórzyła, jednak tym razem polsko-hiszpańska rywalizacja była bardziej zacięta, bo do 34. minuty utrzymywał się remis. Niestety, w końcówce górę wzięło doświadczenie gospodarzy, którzy zdobyli jeszcze dwa gole.

- Rywale mieli przewagę, ale wcale nie musieli tego meczu wygrać - ocenił Dawid Grubalski, trener Constractu. - Hiszpanie mieli ze 20 okazji, a my jakieś dziesięć, w tym dwie przy stanie 1:1. Była szansa, jednak ostatecznie górę wzięło doświadczenie rywali. Poza tym mecz był rozgrywany w tempie nieznanym z polskiej Ekstraklasie, co też miało olbrzymi wpływ na końcowy wynik.

Po tej porażce przed ostatnią kolejką mistrzowie Polski nie mieli już szans na awans. Co prawda Hiszpanie mogli jeszcze przegrać z Hitem (ostatecznie zremisowali), więc trzy zespoły mogły mieć po sześć punktów (przy zwycięstwie Constractu nad Olmissum). Wtedy decydowałby bilans bramkowy w bezpośrednich meczach, a ten mistrzowie Polski mieliby najgorszy (6:5, 1:3).

* Olmissum - Constract 2:7 (1:0)

1:0 - Sekulić (18), 2:0 - Kustura (21), 2:1 - Kriezel (25), 2:2 - Jankowski (28), 2:3 - Lemos (30), 2:4 - Claudinho (34), 2:5 - Kriezel (37), 2:6 - Kaniewski (37), 2:7 - Pedro Silva (39).

Mimo braku szans na awans mistrzowie Polski nadal mieli o co walczyć. - Chodzi o miejsce w europejskim rankingu - wyjaśnił Dawid Grubalski. Im wyższe miejsce, tym łatwiejsze i krótsze eliminacje, bo czołówka jest rozstawiona i nie bierze udziału w początkowych kwalifikacjach.

Wicemistrz Chorwacji niespodziewanie mocno się postawił, bo do przerwy prowadził 1:0, a na początku drugiej połowy podwyższył na 2:0. Ale Constract już na Majorce pokazał, że potrafi wychodzić z jeszcze gorszych tarapatów - przecież trzy minuty przed końcem przegrywał 1:4 z ukraińskim Hitem, by ostatecznie wygrać 6:5. Tak też było i tym razem, bo po siedmiu minutach polski zespół doprowadził do remisu, a potem do bramki trafiali jeszcze Lemos, Claudinho, Kriezel, Kaniewski i Pedro Silva.

Ostatecznie w majowym Final Four zagrają hiszpańskie Palma (grupa D) i Barcelona (A) oraz portugalskie Benfica (B) i Sporting (C). Czyli decydujący turniej Ligi Mistrzów będzie zarazem nieformalnymi mistrzostwami Półwyspu Apenińskiego.

Warto przypomnieć, że lubawianie byli gospodarzem sierpniowego turnieju fazy wstępnej. Pokonali wtedy 6:0 norweski Utleira IL i 8:0 islandzki Isbjorninn oraz zremisowali 1:1 z kosowskim FC Prisztina, co dało im awans z drugiego miejsca jako najlepszej drużynie z tej pozycji ze wszystkich ośmiu grup.

Pod koniec października mistrzowie Polski wygrali turniej rundy głównej w chorwackim Zagrzebiu. Zaczęli od remisu 4:4 z czarnogórskim KMF Titograd, potem pokonali 9:7 miejscowe Dinamo i rozgromili 10:2 szwedzki zespół Oerebro.

W minionym sezonie Constract po raz pierwszy wywalczył tytuł mistrza Polski, w finale trzy razy ogrywając Rekord Bielsko-Biała.

* Inne wyniki grupy D: Olmissum - Hit 3:4 (1:0), Palma - HIT 2:2 (0:1).

GRUPA A

1. Barcelona 7 12:4

--------------------------------

2. Riga FC 6 12:11

3. Etoile 3 8:12

4. Feldi Eboli 1 6:11

GRUPA B

1. Benfica 9 17:6

--------------------------------

2. Kairat Almaty 6 20:5

3. Dobovec 1 6:14

4. Prishtina 1 6:24

GRUPA C

1. Sporting 9 20:4

--------------------------------

2. Anderlecht 6 14:7

3. Loznica 3 5:19

4. Haladas 0 6:15

GRUPA D

1. Palma 7 10:6

-----------------------------

2. Constract 6 14:10

3. HIT 4 11:11

4. Olmissum 0 8:16

* 14. kolejka Ekstraklasy: Red Dragons Pniewy - Rekord Bielsko-Biała 4:5 (3:3), Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 6:1 (1:1), Eurobus Przemyśl - FC Toruń 1:5 (1:3), Widzew Łódź - Clearex Chorzów 11:3 (4:1), BSF Bochnia - Sośnica Gliwice 7:3 (4:2), We-Met Futsal Club Kamienica Królewska - Futsal Leszno 3:6, Dreman Opole Komprachcice - AZS UW Wilanów 5:0; Constract Lubawa - Piast Gliwice (6 grudnia, g. 20).

PO 14 KOLEJKACH

1. Constract* 37 91:21

2. Rekord 36 69:23

3. Piast* 34 61:21

4. Leszno 30 71:35

5. Dreman 28 64:36

6. Widzew 26 59:47

7. Legia 25 54:41

8. Bochnia 22 58:54

----------------------------------

9. FC Toruń 16 38:56

10. AZS UW 15 29:56

11. Eurobus 13 42:70

12. Kamienica 11 52:68

13. Red Dragons 11 38:53

----------------------------------

14. Jagiellonia 7 35:79

15. Clearex 6 34:93

16. Sośnica 3 16:58

* mecz mniej