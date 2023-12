Po ligowym weekendzie

EKSTRAKLASA\\\ 17. kolejka udowodniła, że piłce nożnej z zimą nie jest po drodze. Przekonali się o tym kibice w Gliwicach, gdzie mecz Piasta z Puszczą trwał jedynie 15 minut. Każda następna chwila spędzona w fatalnych warunkach nie miała sensu, więc sędzia podjął słuszną decyzję o zakończeniu tego „widowiska”.

Podobne warunki panowały w Kielcach, jednak tam mecz Korona - Lech dograno do końca. Po ostatnim gwizdku sędziego John van den Brom, trener Lecha, powiedział:

- To był niesamowity wieczór, który pewnie przez lata będzie pokazywany w różnych telewizjach. Ogromny szacunek dla zawodników obu drużyn, bo przyszło im grać w bardzo trudnych warunkach. Kontuzji doznał Adriel Ba Loua. Wygląda to na bardzo poważny uraz, który jest efektem warunków, w jakich graliśmy.

* Wyniki 17. kolejki: Cracovia - Ruch Chorzów 4:4 (Rakoczy 18, Knap 60, 89 k, Makuch 77 - Szczepan 32 k, 64, Bartolewski 45, Swędrowski 81), Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0 (Ennali 5), Korona Kielce - Lech Poznań 0:1 (Velde 86), Warta Poznań - Jagiellonia Białystok 1:2 (Żurawski 32 - Hansen 1, Naranjo 66), Widzew Łódź - Radomiak Radom 0:3 (Semedo 38, Semedo 45, Wolski 74), Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0:3 (Augustyniak 2, Pankov 4, 64 k), Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 1:1 (Samiec-Talar 67 - Sonny Kittel 24); mecze odwołane: Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice, Stal Mielec - ŁKS Łódź.

PO 17 KOLEJKACH

1. Śląsk 37 30:15

2. Jagiellonia 34 38:22

3. Lech 32 30:22

4. Raków* 29 33:19

5. Legia* 28 26:20

6. Pogoń 26 29:19

7. Zagłębie 24 19:27

8. Radomiak 22 21:20

9. Górnik 22 18:20

10. Widzew 22 21:24

11. Stal* 21 23:24

12. Piast* 18 14:14

13. Warta 18 17:20

14. Korona* 17 19:20

15. Cracovia 17 18:24

---------------------------------

16. Puszcza* 16 20:31

17. Ruch 11 19:31

18. ŁKS* 8 11:34

* mecz mniej

I LIGA\\\ Prowadząca w tabeli Arka niespodziewanie straciła dwa punkty, w Katowicach remisując 1:1. Gdynianie mogą sobie pluć w brodę, bo w 61. min nie wykorzystali rzutu karnego. Mimo to Arka umocniła się na czele tabeli, bo Odra niespodziewanie przegrała ze Zniczem.

Powody do zadowolenia mają natomiast kibice w Gdańsku, bo Lechia walcząca - tak jak Arka - o powrót do Ekstraklasy pokonała Miedź.

Z kolei po porażce w Niecieczy do dymisji podał się trener Wisły Kraków Radosław Sobolewski. Jego tymczasowym następcą został nim Mariusz Jop - były zawodnik "Białej Gwiazdy", który w rundzie wiosennej prowadził czwartoligowe rezerwy klubu.

* Wyniki 17. kolejki: Lechia Gdańsk - Miedź Legnica 2:0 (1:0), GKS Katowice - Arka Gdynia 1:1 (0:1), Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków 2:1 (1:1), Polonia Warszawa - Stal Rzeszów 2:2 (2:1), Znicz Pruszków - Odra Opole 1:0 (1:0); mecze odwołane: Górnik Łęczna - GKS Tychy, Resovia - Wisła Płock, Podbeskidzie Bielsko-Biała - Motor Lublin, Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów.

PO 17 KOLEJKACH

1. Arka 33 27:18

2. Odra 30 21:15

----------------------------------

3. Lechia 29 25:16

4. Tychy* 28 22:20

5. Miedź 27 26:17

6. Górnik* 26 18:14

----------------------------------

7. Motor* 26 21:22

8. Wisła K. 25 32:21

9. Bruk-Bet 23 29:23

10. Wisła P.* 23 21:21

11. Stal 22 25:26

12. Katowice 21 22:21

13. Znicz 20 13:20

14. Polonia 19 23:25

15. Chrobry* 18 16:26

----------------------------------

16. Resovia* 14 15:30

17. Podbeskidzie* 13 11:23

18. Zagłębie* 11 13:22

* mecz mniej



II LIGA\\\ Sensacja w Kołobrzegu! Prowadząca w tabeli Kotwica podjęła rezerwy Lecha, które były tuż nad strefą spadkową, a mimo to trzy punkty pojechały do Poznania. Z powodu zimowych warunków większość meczów została odwołana.

* 20. kolejka: Chojniczanka Chojnice - ŁKS II Łódź 3:2 (0:1), Zagłębie II Lubin - Hutnik Kraków 2:0 (1:0), Kotwica Kołobrzeg - Lech II Poznań 1:2 (0:1); mecze przełożone: Stal Stalowa Wola - Wisła Puławy, Sandecja Nowy Sącz - Radunia Stężyca, Polonia Bytom - Skra Częstochowa, Pogoń Siedlce - Stomil Olsztyn, GKS Jastrzębie - KKS 1925 Kalisz, Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg.

PO 20 KOLEJKACH

1. Kotwica 37 42:30

2. Kalisz* 34 28:17

----------------------------------

3. Pogoń* 33 32:22

4. Radunia* 31 25:22

5. Chojniczanka 30 29:25

6. Hutnik 30 30:28

----------------------------------

7. Zagłębie II 28 31:28

8. ŁKS II 28 32:30

9. Skra* 27 25:20

10. Stal* 27 22:24

11. Olimpia E.** 26 23:21

12. Lech II* 25 23:32

13. Stomil* 23 20:26

14. Wisła* 22 28:30

----------------------------------

15. Polonia* 21 21:27

16. Jastrzębie* 21 21:28

17. Sandecja* 17 17:28

18. Olimpia G.* 16 21:32

* mecz mniej ** 2 mecze mniej