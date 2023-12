Pewna wygrana olsztyńskich siatkarzy

* Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (16:25, 25:27, 17:25)

MVP: Szymon Jakubiszak (Indykpol AZS)

Pierwszy set piątkowego meczu w Radomiu był koronnym dowodem dla zwolenników... ograniczenia PlusLigi do 14 zespołów, co nastąpi od sezonu 2025/26. Wiele wskazuje na to, że nie będzie to wtedy problem dla Czarnych, bo radomianie do tego czasu raczej w PlusLidze nie dotrwają.

Olsztynianie, którzy przecież nie należą do plusligowych mocarzy, od początku dominowali na boisku pod każdym względem, natomiast gra gospodarzy przyprawiała o ból głowy radomskich kibiców, których niewielu pojawiło się w hali oddanej do użytku na początku 2022 roku. Ale co się dziwić, skoro Czarni tam jeszcze nie wygrali!

Niespodziewanie w drugim secie radomianie odżyli, udało się im nawet odskoczyć na dwa punkty, ale ich dobra passa skończyła się przy wyniki 14:14, bo od tego momentu Indykpol AZS zdobył siedem punktów z rzędu! Doskonale znany w Olsztynie Paweł Woicki, trener Czarnych, zarządził przerwę, podczas której z nerwów wręcz wychodził z siebie. Być może męska rozmowa podziałała na jego podopiecznych, a zwłaszcza na Meljanaca, który w końcu przypomniał sobie, że jako atakujący powinien zdobywać punkty, a nie co chwila nadziewać się na blok. Serb skończy dwie akcje, a w końcówce po jego asie serwisowym gospodarze doprowadzili do remisu 24:24. Ostatecznie z wygranej cieszyli się jednak olsztynianie, a najbardziej Jakubiszak, który decydujący punkt zdobył udanym blokiem na środku siatki.

Początek trzeciej partii znowu należał do Czarnych (8:5), ale były to jedynie - z ich punktu widzenia - dobre złego początki. Olsztynianie szybko odrobili straty, a od stanu 15:15 popisali się pięciopunktową serią. Po takim nokaucie radomska ekipa już się nie podniosła, a „kropkę nad i” - znowu blokiem - tym razem postawił Sapiński.

Radomianie muszą zatem poczekać na pierwsze zwycięstwo od dwóch lat w swojej hali oraz na pierwszą wygraną w tym sezonie. To drugie w piątek udało się GKS Katowice, który w pięciosetowym boju pokonał beniaminka z Częstochowy. W następnej kolejce Czarni zagrają pod Jasną Górą, więc jeśli tam nie wygrają, wtedy już na stałe utkną na dnie ligowej tabeli.

* Inne mecze 9. kolejki: Barkom Lwów - Stal Nysa 1:3 (23:25, 17:25, 25:22, 22:25), GKS Katowice - Norwid Częstochowa 3:2 (33:31, 18:25, 19:25, 28:26, 15:11); sobota: Asseco Resovia Rzeszów - Skra Bełchatów (14.45), Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki (17.30), LUK Lublin - Jastrzębski Węgiel (20.30); niedziela: Aluron Warta Zawiercie - Trefl Gdańsk (14.45), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Lubin (17.30).