Bardzo kosztowna porażka

* Palma Futsal - Constract Lubawa 3:1 (1:1)

1:0 - Santos (13), 1:1 - Raszkowski (17), 2:1 - Gomes (34), 3:1 - Oladghobad (37)

W czwartkowy wieczór zmierzyły się dwa zespoły, które odniosły zwycięstwa na inaugurację turnieju. Rywalem lubawian była miejscowa Palma, triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów.

Rok temu z Palmą w tej samej fazie rozgrywek zmierzył się Piast Gliwice, przegrywając 0:5, chociaż w grupie zajął ostatecznie dobre drugie miejsce (do Final Four awansował tylko zwycięzca grupy).

Tym razem polsko-hiszpańska rywalizacja była bardziej zacięta, bo do 34. minuty utrzymywał się remis. Niestety, w końcówce górę wzięło doświadczenie gospodarzy, którzy zdobyli jeszcze dwa gole.

* Inny wynik: Olmissum - Hit 3:4 (1:0).

* Mecze sobotnie: Olmissum - Constract (16), Palma - HIT (19)

TABELA TURNIEJU

1. Palma 6 8:4

2. Constract 3 7:8

3. HIT 3 9:9

4. Olmissum 0 6:9