Przedłużą czarną serię Czarnych?

W Radomiu trwa czarna seria siatkarzy Czarnych, bo ostatni raz we własnej hali wygrali w grudniu... 2021 roku! Czyli przez dwa lata u siebie przegrali wszystko, co było do przegrania. Tym samym jeszcze nigdy nie zwyciężyli w nowej hali, w której po raz pierwszy wystąpili w styczniu 2022 roku.

Mimo to w ubiegłym sezonie Czarni z PlusLigi nie spadli (zdobyli 14 punktów), bo był jeszcze jeden słabszy zespół, czyli MKS Będzin (8 oczek w sezonie zasadniczym). Dzięki temu Paweł Woicki, były rozgrywający m.in. Indykpolu AZS, utrzymał posadę trenera, lecz w obecnym sezonie jest ciąg dalszy radomskiego blamażu.

W ośmiu kolejkach Czarni wygrali raptem dwa sety i mocno okopali się na dnie ligowej tabeli. Co prawda fachowcy od czasu do czasu chwalą grę podopiecznych Woickiego, ale punktów z tego jakoś nie ma.

Dla odmiany siatkarze Indykpolu AZS zasłużyli ostatnio na słowa uznania, bo nie dali najmniejszych szans GKS Katowice, który też spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Jednak nawet gładkie zwycięstwo nad Czarnymi może nie wystarczyć olsztynianom do awansu do czołowej ósemki, chyba że ZAKSA u siebie niespodziewanie straci punkty z Cuprum lub Stal na wyjeździe przegra z Barkomem.

Jak już informowaliśmy, w tym tygodniu zapadła decyzja o zmniejszeniu PlusLigi do 14 zespołów od sezonu 2025/26. Zdania były podzielone, bo do zmiany dążyły mocne kluby, a te słabsze chciały zachować status quo, bo zmniejszenie ligi oznacza, że po sezonie 2024/25 PlusLigę opuszczą aż trzy ekipy. - Uważam, że jest to dobra decyzja dla całej polskiej siatkówki. Nie tylko dla Jastrzębskiego Węgla i mocniejszych klubów - powiedział Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

Decyzja o zmniejszeniu ligi jest także efektem działań FIVB, które od sezonu 2025/26 wprowadzi sztywny kalendarz dla rozgrywek krajowych - wszędzie muszą się one zmieścić w terminie od 15 października do 15 maja. W Polsce działacze uznali, że w tym czasie nie da się przeprowadzić rozgrywek z udziałem 16 zespołów, dlatego pozostanie tylko 14 ekip.

Wróćmy jednak do Olsztyna, bo 17 grudnia siatkarze Indykpolu AZS po raz pierwszy zagrają w nowej Uranii. Ich rywalem będzie LUK Lublin, natomiast 30 grudnia do Uranii zawita Skra. Dlatego w środę uruchomiono drugi etap rezerwacji karnetów – zakup możliwy jest drogą elektroniczną. Wystarczy wejść na stronę bilety.indykpolazs.pl i wybrać swoje ulubione miejsce. Plan Uranii możemy podzielić na dwie części: dolną z trybunami mobilnymi (sektory od A1 do A12) oraz górną, stałą (sektory od B1 do B17 oraz od C1 do C4). W sumie prawie 4000 kibiców będzie mogło śledzić zmagania siatkarzy Indykpolu AZS.

* Inne mecze 9. kolejki, Barkom Lwów - Stal Nysa 1:3 (23:25, 17:25, 25:22, 22:25); piątek: GKS Katowice - Norwid Częstochowa (17.30); sobota: Asseco Resovia Rzeszów - Skra Bełchatów (14.45), Projekt Warszawa - Ślepsk Suwałki (17.30), LUK Lublin - Jastrzębski Węgiel (20.30); niedziela: Aluron Warta Zawiercie - Trefl Gdańsk (14.45), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Lubin (17.30).

PO 8 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 24 24:3

2. Projekt 20 22:7

3. Trefl 19 20:8

4. Warta 18 21:8

5. Resovia 16 20:11

6. Stal** 16 20:18

7. LUK 15 19:14

8. ZAKSA 14 17:13

---------------------------------

9. Indykpol AZS* 11 13:13

10. Ślepsk 9 10:16

11. Barkom** 8 11:22

12. Cuprum 8 10:18

13. Skra* 7 13:17

14. Norwid 6 9:20

15. Katowice 1 5:24

16. Czarni 0 2:24

* mecz zaległy ** mecz więcej



* 2. kolejka Ligi Mistrzów, grupa A: Ziraat Bank Ankara - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (26:24, 25:22, 18:25, 19:25, 15:12), Olympiacos Pireus - Knack Roeselare 0:3 (19:25, 20:25, 19:25); grupa B: Volley Ljubljana - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (21:25, 23:25, 21:25), Tours VB - Trentino Itas 1:3 (17:25, 22:25, 25:23, 19:25); grupa D: Jihostroj Czeskie Budziejowice - Jastrzębski Węgiel 0:3 (19:25, 27:29, 25:27), Guagas Las Palmas - SVG Lüneburg 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 20:25).



GRUPA A

1. Ziraat 5 6:3

2. ZAKSA 4 5:4

3. Knack 3 4:3

4. Olympiacos 0 1:6

GRUPA B

1. Trentino 6 6:2

2. Resovia 3 4:3

3. Tours 3 4:4

4. Ljubljana 0 1:6

GRUPA D

1. Jastrzębski 6 6:0

2. Lüneburg 6 6:1

3. Las Palmas 0 1:6

4. Budziejowice 0 0:6