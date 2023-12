Głosujemy do 21 styczna

Do 21 stycznia w każdym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” drukujemy plebiscytowe kupony, które trzeba jedynie wypełnić, wyciąć i wysłać (akcja 3xW). Tradycyjnie przypominamy najważniejsze zasady wyboru dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa 2023 roku:

1. na kuponach wpisujemy TYLKO sportowców umieszczonych na liście kandydatów (jest na stronie gazetaolsztynska.pl).

2. koniecznie trzeba wpisać 10 sportowców - kupony z mniejszą liczbą nazwisk lub ze sportowcami spoza listy nie będą uwzględniane przy liczeniu. Oczywiście na jednym kuponie nie można jednego kandydata wpisywać więcej niż raz. Można natomiast wypełnić nieograniczoną liczbę kuponów!

3. w jednej kopercie można nadsyłać wiele kuponów! Jest to nawet wskazane, bo nie ma sensu każdego kuponu wysyłać w innej kopercie, bo to tylko oznacza niepotrzebne koszty.

4. Po zakończeniu głosowania kuponowego do dalszego etapu plebiscytu awansuje czołowa dwudziestka. Zwycięzca tego głosowania otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17... I tak do 20. miejsca, za które kandydat otrzyma 1 punkt.

5. Na najpopularniejszych sportowców województwa głosujemy także sms-owo (oczywiście obowiązuje ta sama lista).

Sms-y wysyłamy na numer 73601 (3,69 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod (są zaznaczone na czerwono). Po zakończeniu głosowania SMS-owego do dalszego etapu także awansuje czołowa dwudziestka. Tu także zwycięzca także otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17...

6. Sportowcy - wybrani w głosowaniu kuponowym i SMS-owym - utworzą nową - krótszą listę kandydatów, z której swoją dwudziestkę wybierze z kolei Kapituła Plebiscytu. Zasady punktacji są takie same, jak w dwóch poprzednich przypadkach, tzn. zwycięzca dostanie 20 punktów, a każdy kolejny jeden punkt mniej.

7. Skład „złotej” dziesiątki poznamy po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, SMS-owego i Kapituły. Czyli zwycięzca plebiscytu może maksymalnie zdobyć 60 punktów (3x20).

Uwaga, w razie takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zajmie ten kandydat, który osiągnie lepszy wynik w głosowaniu kuponowym.

Tradycyjnie plebiscytowi towarzyszy kilkanaście kategorii, w których głosujemy tylko za pomocą sms-ów. W ten sposób wybieramy m.in. Piłkarza Roku, Biegacza Roku czy Sportowe Wydarzenie Roku. Poniżej publikujemy aktualne wyniki głosowania sms-owego.



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC WOJEWÓDZTWA

1. Karol Prawdzik (trójbój siłowy, KPP Gołdap) go.nsw.68

2. Daniel Gołębiowski (kettle, GIRIA Kętrzyn) go.nsw.25

3. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.nsw.57

4. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.8

5. Kuba Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn go.nsw.31

6. Mikołaj Borkowski (tenis, KT Jakubowo Olsztyn) go.nsw.7

7. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.53

8. Olaf Płatek (sumo, Shamo Ełk) go.nsw.67

9. Karol Żwir (piłka nożna, Stomil Olsztyn) go.nsw.91

10. Rafał Kot (biegi ekstremalne, Szczytno) go.nsw.47

BIEGACZ ROKU

1. Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn) go.br.5

2. Anna Lingo-Napiwodzka (Urwis Biega, Dywity) go.br.22

3. Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn) go.br.26

4. Marcin Radziewicz (Kętrzyńska Akademia Triathlonu, Garbno) go.br.33

5. Sebastian Kubicki (Kuropatwa Team, Olsztyn) go.br.20



SPORTOWY TALENT ROKU

1. Antoni Kołodziejski (brazylijskie jiu jitsu, Rio jits & Gym Olsztyn) go.str.71

2. Bartosz Kapała (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.str.22

3. Kornelia Piekarska (taekwondo, Wikingowie Pisz/Orzysz) go.str.50



NAJPOPULARNIEJSZY INSTRUKTOR/TRENER PERSONALNY

1. Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn) go.ins.34

2. Marcin Kułak (Power Gym Mragowo) go.ins.37

3. Anna Kaim (Planeta Formy, Olsztyn) go.ins.13



NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

1. Mikołaj Kania (sporty walki, Egida Biskupiec) go.spo.7

2. Antoni Kołodziejski (brazylijskie jiu jitsu, Rio jits & Gym Olsztyn) go.spo.23

KLUB ROKU

1. Jedynka KODO Morąg go.klr.57

2. Jurand Barciany go.klr.60

3. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie go.klr.33

4. Radomniak Radomno go.klr.131

5. Shamo Ełk go.klr.138

PIŁKARZ ROKU

1. Radosław Lewicki (Radomniak Radomno) go.plr.26

2. Szymon Świniarski (Drwęca Nowe Miasto Lub.) go.plr.47

3. Maciej Kadziewicz (Victoria Bartoszyce) go.plr.15

SPORTOWIEC BEZ BARIER

1. Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, Pirat Olsztyn) go.sbb.19

2. Marcin Liszcz (judo, Atak Elbląg) go.sbb.13

3. Cezary Król (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta) go.sbb.12



NAJPOPULARNIEJSZY CLUB FITNESS/SIŁOWNIA

1. Power Gym – Siłownia, Fitness Club Mrągowo go.fit.31

2. Klub CrossBoxFit, Kętrzyn2 go.fit.21

3. Fitnesska Studio Tańca i Formy, Olsztyn go.fit.12

* LIDERZY POZOSTAŁYCH KATEGORII: SPORTOWE WYDARZENIE ROKU - III lekkoatletyczny Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie go.swr.1; NAJPOPULARNIEJSZA STADNINA - Ośrodek Jeździecki Ekwador go.nst.10; NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC AKADEMICKI - Kuba Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsa.11; NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC OLSZTYNA - Kuba Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nso.10