Lubawa wygrała na Majorce!

* Constract Lubawa - FC Hit Kijów 6:5 (1:2)

Bramki dla Lubawy: Kaniewski 2, Pedrinho 2, Claudinho, Raszkowski

Przez 35 minut warunki gry dyktowali Ukraińcy, którzy umiejętnie przerywali akcje Constractu, jednocześnie wyprowadzając groźne kontry, cztery z nich kończąc zdobyciem bramki. Mistrzowie Polski byli bezradni, mieli problemy z przekroczeniem linii środkowej, swej szansy szukali w dalekich podaniach, które jednak zazwyczaj padały łupem ukraińskiego bramkarza.

Pierwsza połowa zakończyła się minimalnym prowadzeniem Kijowa, ale tuż po przerwie Hit zdobył trzeciego gola, a po kilku kolejnych minutach rywale prowadzili 4:1.

W końcówce trener Dawid Grubalski musiał wszystko postawić na jedną kartę - podczas wyprowadzania akcji ofensywnych mistrzowie Polski wycofywali bramkarza, by w ten sposób osiągnąć przewagę pod ukraińską bramką.

Taktyka ta błyskawicznie zaczęła przynosić efekty - każda akcja polskiego zespołu stwarzała olbrzymie zagrożenie. Constract najpierw błyskawicznie doprowadził do remisu, po czym zdobył kolejnego gola! 5:4! Coś niesamowitego! Rywale jednak nie zamierzali złożyć broni i niespełna 70 sekund przed końcem doprowadzili do remisu.

Ich radość była bardzo krótka, bo w kolejnej akcji lubawianie zdobyli zwycięskiego gola.

W końcówce Hit wycofał bramkarza, co mogło się skończyć stratą siódmej bramki, bo 2,4 sekundy przed końcem iławianie strzałem przez całe boisko trafili w słupek.

W czwartek Constact zagra z miejscową Palmą - ten mecz prawdopodobnie zadecyduje o tym, który z tych dwóch zespołów awansuje do Finał Four Ligi Mistrzów (z każdej z czterech grup awansuje tylko zwycięzca).

O godz. 19 rozpocznie się mecz Olmissum - Palma.