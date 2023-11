Zwycięska Barcelona i bezbarwny Lewandowski

Barcelona, w której barwach cały mecz rozegrał bezbarwny tego dnia Robert Lewandowski, pokonała 2:1 FC Porto, chociaż to goście jako pierwsi trafili do siatki (Pepe w 30. m). Mistrz Hiszpanii bardzo szybko doprowadził do wyrównania po strzale Portugalczyka Joao Cancelo (32.), a tuż po przerwie wynik ustalił jego rodak Joao Felix (57.).

O drugie miejsce w grupie H wciąż walczą Szachtar Donieck i Porto, które w Portugalii zmierzą się w ostatniej kolejce - gospodarzom do awansu wystarczy remis.

Natomiast w grupie F jako pierwsza pewna swego jest już Borussia Dortmund - we wtorek wicemistrz Niemiec wygrał na wyjeździe z AC Milan. Losy pozostałych zespołów - PSG, Newcastle, Milan - rozstrzygną się w ostatniej kolejce. Mistrz Francji przegrywał u siebie z Newcastle, ale dzięki rzutowi karnemu w doliczonym czasie drugiej połowy, który wykorzystał Kylian Mbappe (43. gol w Champions League), uratował remis 1:1. Jedenastkę podyktował Szymon Marciniak, ale decyzja ta jest powszechnie krytykowana, chociaż są też i tacy, którzy twierdzą, że polski sędzia nie popełnił błędu.

Na koniec rozgrywek grupowych PSG zagra w Dortmundzie z Borussią i jeśli zwycięży, wtedy zajmie pierwsze miejsce w tabeli.

Wszystko jest już natomiast jasne w grupie E, w której Lazio pokonało w Rzymie Celtic Glasgow, a Atletico Madryt zwyciężyło w Holandii z Feyenoordem Rotterdam. Obie zwycięskie ekipy zagrają wiosną w Lidze Mistrzów.

Już w poprzedniej kolejce zostały wyłonione zespoły, które awansują z grupy G: broniący trofeum Manchester City oraz RB Lipsk. We wtorek oba zespoły zmierzyły się w Manchesterze, gdzie grający w częściowo rezerwowym składzie gospodarze przegrywali 0:2, ale ostatecznie zwyciężyli 3:2.

Oprócz Manchesteru City i RB Lipsk od poprzedniej kolejki pewne awansu są cztery inne ekipy: Bayern Monachium, Real Madryt, Real Sociedad i Inter Mediolan. Mecze z ich udziałem zakończyły się po oddaniu gazety do druku.

Ostatnia kolejka fazy grupowej zostanie rozegrana 12-13 grudnia. Rywalizacja w Lidze Mistrzów zostanie wznowiona w połowie lutego, a finał zaplanowano na 1 czerwca na londyńskim Wembley.

* Wyniki, grupa E: Lazio Rzym - Celtic Glasgow 2:0 (0:0), Feyenoord Rotterdam - Atletico Madryt 1:3 (0:1); grupa F: Paris Saint-Germain - Newcastle 1:1 (0:1), AC Milan - Borussia Dortmund 1:3 (1:1); grupa G: Manchester City - RB Lipsk 3:2 (0:2), Young Boys Berno - Crvena Zvezda Belgrad 2:0 (2:0); grupa H: Szachtar Donieck - Royal Antwerp 1:0 (1:0), Barcelona - FC Porto 2:1 (1:1)



GRUPA E

1. Atletico 11 15:6

2. Lazio 10 7:5

------------------------------

3. Feyenoord 6 8:8

4. Celtic 1 3:14

GRUPA F

1. Borussia 10 6:3

2. PSG 7 8:7

------------------------------

3. Newcastle 5 5:5

4. Milan 5 3:7



GRUPA G

1. MC 15 15:5

2. Lipsk 9 11:9

------------------------------

3. Young Boys 4 6:11

4. Cr. Zvezda 1 5:12