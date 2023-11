Pierwszy śnieg tej jesieni

Warunki podczas zawodów były dość wymagające, a mieszanka błota i śniegu skutecznie spowalniała tempo biegu. Ale bywało już gorzej, więc na mecie biegu głównego zameldowały się 243 osoby. Zwycięstwo odniósł Wiktor Kujawa, drugi na mecie zameldował się Aliaksandr Sanko (17.26), a trzeci był Damian Błaut (17.39).

Wśród drugie miejsce wywalczyła Monika Jacyszyn (20.25), a trzecia była Lidia Kołomańska (21.03). - Był to bieg był wymagający - oceniła Monika Jacyszyn. - Warunki nie pozwalały na szybkie ściganie, gdyż opady śniegu spowodowały, że miejscami było ślisko, pojawiło się błoto i przez to dość sporo nierówności w lesie. Miejscami trzeba było biec dosłownie gęsiego i mieć się na baczności, aby nie nabawić się kontuzji. Mimo trudnych warunków bardzo lubię biegać zimą, bo jest chłodniej. Za upałami natomiast nie przepadam. Jedyne co, to podłoże mogłoby być bardziej "usłane różami". Trzeba mieć dobry bieżnik na butach, aby biegać i mieć dobrą przyczepność. Niestety, tym razem śnieg mnie zaskoczył i nie miałam odpowiednich butów.

CITY TRAIL to także biegi dla dzieci i młodzieży - na dystansach od 200 do 1000 m tym razem rywalizowało 140 młodych sportowców.

Wszyscy, którzy ukończą minimum trzy biegi, otrzymają pamiątkowe medale. Wisienką na torcie będzie ogólnopolski bieg finałowy - CITY TRAIL Gold, którego termin i lokalizacja będą podane wkrótce.

WYNIKI

* Mężczyźni: 1. Kujawa (AZS UWM Olsztyn) - 17.25; 2. Sanko (Grudziądz) - 17.26; 3. Błaut (Run Goku Team, Ostróda) - 17.39; 4. Przemysław Flaga (Urwis Biega, Olsztyn) - 17.42; 5. Daniel Mikielski (Olsztynek) - 18.07; 6. Szymon Sawicki (Kuropatwa Team, Olsztyn) - 18.10; 7. Marcin Radziewicz (Garbno) - 18.35; 8. Tomasz Woźniak (Urwis Biega, Olsztyn) - 18.42; 9. Kamil Radomski (Olsztyn) - 18.47; 10. Piotr Bętkowski (R-Gol Team, Warszawa) - 18.53.

* Kobiety: 1. Sanko (Grudziądz) - 20.09; 2. Jacyszyn (Lekkoatletyka dla Najmłodszych, Olsztyn) - 20.25; 3. Kołomańska (Urwis Biega, Dywity) - 21.03; 4. Aleksandra Adamczyk (Pszczółkowski Team, Wrzesina) - 22.14; 5. Paulina Żuchowska (AZS UMK Toruń) - 22.44; 6. Justyna Wrażeń (Kuropatwa Team, Olsztyn) - 22.58; 7. Justyna Ranachowska (Kuropatwa Team, Mrągowo) - 23.08; 8. Wioleta Szlaszyńska (GołdapTrail) - 23.21; 9. Celina Bartnicka (Nikielkowo) - 24.13; 10. Anna Kulesza (Personal Triathlon, Olsztyn) - 24.11