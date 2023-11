Katowiczanie słabo fedrowali w Iławie

* Indykpol AZS Olsztyn – GKS Katowice 3:0 (25:18, 25:16, 25:16)

INDYKPOL AZS: Tuaniga (1), Souza (20), Karlitzek (15), Jakubiszak (6), Sapiński (4), Szerszeń (15), Hawryluk (libero)

MVP: Alan Souza

Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur do poniedziałkowego spotkania przystąpiła bez Mateusza Janikowskiego. Przyjmujący Indykpolu AZS zmaga się z urazem pleców, który wyklucza go z gry i treningów na kilka tygodni.

Do składu Indykpolu AZS powrócił natomiast Nicolas Szerszeń, który pauzował przez kilka tygodni z powodu urazu mięśni brzucha. Szerszeń już w poprzednim spotkaniu z Resovią był do dyspozycji Javiera Webera, ale argentyński szkoleniowiec wprowadzał go do gry stopniowo. W poniedziałek w Iławie pojawił się już w wyjściowym składzie obok Alana Souzy, Moritza Karlitzka, Szymona Jakubiszaka, Cezarego Sapińskiego, Joshua Tuanigi i Jakuba Hawryluka. I zaprezentował się bardzo dobrze m.in. w polu serwisowym. Już w pierwszym secie zapisał na swoim koncie dwa asy, a olsztynianie wygrali go pewnie 25:18.

Skutecznością od początku meczu imponowali też: Alan Souza i Moritz Karlitzek. Świetnie w przyjęciu grał Hawryluk. Z drugiej strony siatki walczyć próbowali Marcin Waliński i Jakub Jarosz, ale drużyna ze Śląska, która przegrała w tym sezonie wszystkie swoje spotkania, nie miała za wiele argumentów, by przełamać dobrze dysponowanych gospodarzy, którzy drugą partię wygrali do 16.

Trzeciego seta lepiej zaczęli katowiczanie, prowadząc 3:1 i 5:3. Ale drużyna z Kortowa szybko odrobiła straty a potem stopniowo budowała swoją przewagę, ponownie wygrywając do 16.

W piątek Indykpol AZS zmierzy się na wyjeździe z Eneą Czarnymi Radom (godz. 20:30). Do Iławy olsztynianie powrócą 6 grudnia, kiedy to zmierzą się z Barkomem Każany Lwów (godz. 21). Będzie to ich ostatnie spotkanie w hali nad Małym Jeziorkiem przed powrotem do Uranii. Bilety dostępne na bilety.indykpolazs.pl

* Czołówka tabeli: 1. Jastrzębski Węgiel - 24; 2. Projekt Warszawa - 20; 3. Trefl Gdańsk - 19; 4. Aluron CMC Warta Zawiercie - 18; 5. Asseco Resovia Rzeszów - 16 (...) 9. Indykpol AZS Olsztyn - 11 (mecz mniej).