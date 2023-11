Wraca Liga Mistrzów

PIŁKA NOŻNA\\\ W 5. kolejce Ligi Mistrzów, która zostanie rozegrana we wtorek i środę, dziewięć zespołów może zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Trzy tygodnie wcześniej co najmniej drugie miejsce w grupie zagwarantowało sobie sześć drużyn.

Jako pierwsze awans uzyskały dwie ekipy grupy G: broniący trofeum Manchester City oraz RB Lipsk. Te zespoły zmierzą się we wtorek na stadionie mistrza Anglii, który w przypadku co najmniej remisu będzie już pewny pierwszego miejsca. RB Lipsk, aby prowadzić przed ostatnią kolejką, musi zwyciężyć co najmniej trzema bramkami.

Spośród drużyn, które wystąpią we wtorek, nikt inny jeszcze nie może być pewny udziału w fazie pucharowej Champions League. Bliskie zapewnienia sobie przepustki do 1/8 finału są m.in. Barcelona Roberta Lewandowskiego oraz FC Porto w grupie H. Obie ekipy mają po dziewięć punktów i zmierzą się ze sobą w stolicy Katalonii. Jeśli w składzie gości znajdzie się 40-letni Portugalczyk Pepe, będzie to jego 24. mecz przeciwko Barcelonie, a pierwszy od 2017 roku, kiedy opuścił Real Madryt.

Z walki o co najmniej drugie miejsce w grupie nie rezygnuje zajmujący trzecie miejsce z sześcioma punktami Szachtar Donieck. Mistrz Ukrainy w poprzedniej kolejce pokonał Barcelonę 1:0, a we wtorek zmierzy się z zamykającym tabelę z zerowym dorobkiem Royal Antwerp. Z powodu trwającej wojny mecz nie może zostać rozegrany w Ukrainie. Zamiast tego odbędzie się w Hamburgu, a sędzią głównym starcia w Niemczech będzie Bartosz Frankowski.

W środę wystąpią m.in. cztery drużyny, które już mogą być spokojne o awans. W grupie A Bayern Monachium, z kompletem punktów, ma już zapewnione nawet pierwsze miejsce. Jego kolejnym rywalem będzie FC Kopenhaga, z bramkarzem Kamilem Grabarą. Faworytem będą oczywiście gospodarze, którzy w fazie grupowej LM wygrali każdy z 16 ostatnich meczów, a nie przegrali 38. Jednak mający cztery punkty zespół z Kopenhagi nawet w przypadku porażki zachowa szansę na zajęcie drugiego miejsca.

Ostatnia kolejka fazy grupowej zostanie rozegrana 12-13 grudnia. Rywalizacja w Lidze Mistrzów zostanie później wznowiona w połowie lutego. Finał zaplanowano na 1 czerwca na londyńskim Wembley.

* Wtorek, grupa E: Lazio Rzym - Celtic Glasgow (godz. 18.45), Feyenoord Rotterdam - Atletico Madryt (21); grupa F: Paris Saint-Germain - Newcastle (21), AC Milan - Borussia Dortmund (21); grupa G: Manchester City - RB Lipsk (21), Young Boys Berno -Crvena Zvezda Belgrad (21); grupa H: Szachtar Donieck - Royal Antwerp (18.45), Barcelona - FC Porto (21).

GRUPA E

1. Atletico 8 12:5

2. Lazio 7 5:5

---------------------------

3. Feyenoord 6 7:5

4. Celtic 1 3:12

GRUPA F

1. Borussia 7 3:2

2. PSG 6 7:6

---------------------------

3. Milan 5 2:4

4. Newcastle 4 4:4

GRUPA G

1. MC 12 12:3

2. Lipsk 9 9:6

---------------------------

3. Cr. Zvezda 1 5:10

3. Young Boys 1 4:11

GRUPA H

1. Barcelona 9 8:2

2. Porto 9 9:3

---------------------------

3. Szachtar 6 6:7

4. Royal 0 3:14

* Środa, grupa A: Galatasaray Stambuł - Manchester United (18.45), Bayern Monachium - FC Kopenhaga (21); grupa B: Sevilla - PSV Eindhoven (18.45), Arsenal - Lens (21); grupa C: Real Madryt - Napoli (21), Braga - Union Berlin (21); grupa D: Benfica Lizbona - Inter Mediolan (21), Real Sociedad - FC Salzburg (21).



GRUPA A

1. Bayern 12 11:6

2. Kopenhaga 4 7:8

---------------------------

3. Galatasaray 4 7:9

4. MU 3 9:11

GRUPA B

1. Arsenal 9 9:3

2. Lens 5 4:4

---------------------------

3. Eindhoven 5 4:7

4. Sevilla 2 4:7



GRUPA C

1. Real M. 12 9:3

2. Napoli 7 6:5

---------------------------

3. Braga 3 5:9

4. Union 1 3:6