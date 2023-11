Piłkarski weekend w Europie

.

Po 12 kolejkach w Anglii na szczycie tabeli jest dość ciasno. Prowadzą "The Citizens", którzy zdobyli 28 punktów, ale tuż za ich plecami są Liverpool i Arsenal Londyn - po 27, a także Tottenham Hotspur - 26 i Aston Villa - 25. Szósty Manchester United ma do lokalnego rywala już siedem punktów straty.

"Moim zdaniem to w tej chwili dwa najlepsze zespoły na świecie. Jedyny sposób, w jaki możemy podejść do tego meczu, to tak, jakby to był finał" - powiedział grecki obrońca Liverpoolu Kostas Tsimikas.

Manchester City jest w trakcie najlepszej spośród wszystkich drużyn czołowych lig europejskich serii 23 zwycięstw przed własną publicznością, licząc wszystkie rozgrywki. Ale zespół prowadzony przez Hiszpana Josepa Guardiolę boryka się z kontuzjami m.in. Belga Kevina De Bruyne, Chorwata Mateo Kovacica, Johna Stonesa czy Holendra Natana Ake.

Zdrowy jest natomiast Norweg Erling Haaland, który dotychczas nie pokonał bramkarzy tylko dwóch ekip, z którymi się zmierzył w Premier League, a jedną z nich jest właśnie Liverpool.

Mecz w Manchesterze, zaplanowany na godzinę 13.30, rozpocznie rywalizację w 13. kolejce - pierwszej po przerwie na listopadowe mecze reprezentacji. Pięć godzin później Arsenal zagra na wyjeździe z Brentfordem. Ciekawie zapowiada się też niedzielne starcie Aston Villi, której piłkarzem jest Matty Cash, z Tottenhamem Hotspur w Londynie.

We Włoszech, gdzie w ten weekend również rozgrywana będzie 13. kolejka, prowadzi Inter z dorobkiem 31 punktów, a Juventus ma o dwa mniej. Trzeci AC Milan zgromadził 23.

Tak zwane "Derby d'Italia", najważniejsze wydarzenie tej kolejki, rozegrane zostaną w niedzielę o 20.45. Dojdzie w nich do pojedynku "kolegów z piaskownicy" - Francuza Marcusa Thurama z Interu i Federico Chiesy z Juventusu. Ojcowie 26-latków - Lilian Thuram i Enrico Chiesa - pod koniec lat 90. grali razem w Parmie, z którą wywalczyli Puchar UEFA i Puchar Włoch.

W sobotę AC Milan podejmie Fiorentinę, a w "drugim debiucie" Waltera Mazzariego na ławce trenerskiej Napoli, którego piłkarzami są Piotr Zieliński i Hubert Idasiak, mistrzowie Włoch zagrają w Bergamo z Atalantą. Mazzari zastąpił zwolnionego Francuza Rudiego Garcię, a wcześniej ten klub prowadził w latach 2009-2013.

W Niemczech w piątek broniący tytułu Bayern może ponownie awansować na pozycję lidera, bo tego dnia zagra w 12. kolejce z przedostatnim w tabeli FC Koeln. Bawarczycy mają 29 punktów i jako jedyni mają kontakt z Bayerem Leverkusen, który zgromadził 31.

To też jedyne ekipy z Bundesligi, które w tym sezonie nie znalazły jeszcze pogromcy. W ich bezpośrednim spotkaniu 15 września w Monachium padł remis 2:2. Od tego czasu Bayer wygrał wszystkie mecze w ekstraklasie, Lidze Europy i Pucharze Niemiec (łącznie 12), natomiast Bayern ma za sobą nietypową wpadkę - 1 listopada przegrał z trzecioligowym FC Saarbruecken 1:2 i odpadł z DFB-Pokal.

Lider w ten weekend wystąpi w sobotę w Bremie, gdzie zmierzy się z Werderem, którego piłkarzem jest Dawid Kownacki.

Tego dnia trzeci w tabeli VfB Stuttgart - 24 pkt zagra we Frankfurcie z Eintrachtem, a czwarty RB Lipsk - 23 zmierzy się z VfL Wolfsburg Jakuba Kamińskiego, również na stadionie rywala. Ciekawie może być też w Dortmundzie, gdzie dojdzie do starcia dwóch Borussii: lokalnej, zajmującej piąte miejsce z dorobkiem 21 pkt, z tą z Moenchengladbach, która ma 13 "oczek" i jest dziewiąta.

Do ciekawego starcia dojdzie w piątkowy wieczór w stolicy Francji, gdzie prowadzący w tabeli po 12 kolejkach i broniący tytułu zespół Paris Saint-Germain podejmie trzecią ekipę AS Monaco. Lider zgromadził 27 punktów, drużyna z Księstwa ma o trzy mniej. Przedziela je Nice - 26 pkt. Wicelider jest jedynym dotychczas zespołem Ligue 1 bez porażki, a jego bramkarzem - niepokonanym w siedmiu meczach od 15 września - jest Marcin Bułka.

Nice swój mecz 13. kolejki rozegra w niedzielę, a rywalem będzie Toulouse.

Próżno szukać hitowych starć w Hiszpanii. W 14. kolejce Barcelona Roberta Lewandowskiego powalczy na wyjeździe z Rayo Vallecano, a Real Madryt zagra z Cadiz, także na stadionie rywala. Niespodziewany lider Girona podejmie w poniedziałek Athletic Bilbao.

W tabeli Girona, która zgromadziła 34 punkty, ma dwa przewagi nad Realem i cztery nad Barceloną. Na czwartym miejscu jest Atletico Madryt - 28 pkt, ale z rozegranym jednym meczem mniej.(PAP)

