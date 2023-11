Ligowy poniedziałek w Iławie

Mimo kilku ciekawych transferów olsztyńscy kibice nie mają zbyt wielu powodów do radości. Co prawda Indykpol AZS zaczął sezon od ogrania Zawiercia, ale ten sukces w dużej mierze był zasługą... osłabionych gości. Od tego czasu Warta punktowała w każdym kolejnym meczu, przegrywając jedynie raz (2:3 w Rzeszowie). Natomiast olsztynianie, niestety, podążyli w odwrotnym kierunku, kolejne porażki tłumacząc kontuzją Szerszenia. Aż strach więc pomyśleć, co to będzie, gdy urazu dozna Souza... Przypomnijmy, że Brazylijczyk w tym sezonie jest jedynym atakującym Indykpolu AZS, na dodatek w ostatnim czasie kontuzje go nie omijały. Być może dlatego - jako zawodnik podwyższonego ryzyka - nie trafił do jakiegoś bogatszego klubu. Nic więc dziwnego, że niektórzy kibice nie zastanawiają się, czy Souza dozna kolejnej kontuzji, tylko kiedy to się stanie? Jeśli w fazie zasadniczej rozgrywek, to awans do czołowej ósemki stanie pod wielkim znakiem zapytania.

Mimo wszystko w poniedziałek olsztynianie będą faworytami, bo Katowice do tej pory zdobyły zaledwie jeden punkt (2:3 w... Zawierciu).

Jednak w środku tygodnia uwaga kibiców była skupiona na Lidze Mistrzów, w której Jastrzębie i ZAKSA odniosły cenne zwycięstwa. Niestety, gorzej poszło Resovii...

* ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Olympiacos Pireus 3:1 (23:25, 25:20, 28:26, 31:29)

- To, że otrzymałem statuetkę MVP dla najlepszego gracza, to małe nieporozumienie - samokrytycznie ocenił Łukasz Kaczmarek z ZAKSY. - Najważniejsze, że wygraliśmy za trzy punkty i tyle dobrego mogę powiedzieć po tym meczu, bo popełniliśmy zbyt wiele błędów, przez co nie pomagaliśmy naszemu młodemu rozgrywającemu (Radosław Gil - red.).

Kaczmarek przyznał, że na boisku nie chciał się za bardzo frustrować, by nie tracić sił. Dlatego - jak sam przyznał - często wyglądało to tak, jakby był nieobecny.

W grupie A, oprócz kędzierzynian i ekipy z Grecji, rywalizują jeszcze belgijski Knack Roeselare i turecki Ziraat Bank Ankara.

* Jastrzębski Węgiel - Guagas Las Palmas 3:0 (30:28, 25:16, 26:24)

Pozostałymi rywalami Jastrzębskiego Węgla w grupie D są brązowy medalista niemieckiej ligi SVG Luneburg oraz wicemistrz Czech Jihostroj Czeskie Budziejowice.



* Asseco Resovia Rzeszów - Tours VB 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 21:25)

* Inne mecze 8. kolejki, piątek: Ślepsk Suwałk - Trefl Gdańsk (17.30); sobota: Skra Bełchatów - Projekt Warszawa (14.45), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Barkom Lwów (17.30), Jastrzębski Węgiel - Cuprum Lubin (20.30); niedziela: Stal Nysa - Czarni Radom (14.45), Norwid Częstochowa - Resovia Rzeszów (17.30), Warta Zawiercie - LUK Lublin (20.30).