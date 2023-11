Z Łotwą o bilety było łatwo

* Polska - Łotwa 2:0 (1:0)

1:0 - Frankowski (7), 2:0 - Lewandowski (48)

POLSKA: Skorupski (46 Bułka) - Bednarek, Wieteska, Kiwior - Frankowski, D. Szymański (62 Slisz), S. Szymański (78 Grosicki), Piotrowski (61 Struski), Zalewski (78 Wdowik) - Lewandowski (61 Świderski), Buksa

Do tej pory na Stadionie Narodowym w Warszawie najmniej kibiców (27 763) zasiadło 7 września 2015 roku, gdy Polacy w eliminacjach mistrzostw Europy pokonali 8:1 słabiutki Gibraltar.



Wydawało się, że ten smutny rekord może zostać pobity we wtorkowy wieczór, bo biało-czerwoni właśnie mają za sobą kompromitujące eliminacje do Euro, a poza tym rywal był słaby, a pogoda nie lepsza.

Podobno ostatecznie sprzedano ponad 31 tysięcy biletów, ale musimy wierzyć na słowo, bo PZPN jakoś „zapomniał” o tym poinformować. Na trybunach widać było sporo dzieci i młodzieży, może zatem zaoferowano im bezpłatne albo bardzo tanie wejściówki, byle tylko chociaż częściowo zapełnić trybuny mające prawie 59 tysięcy miejsc.

Po meczu, o którym nie ma co wiele pisać, bo „koń jaki jest, każdy widzi”, trener Michał Probierz powiedział: - Od początku widać było, że chcemy grać agresywnie, narzucić wysokie tempo. Praktycznie cały mecz graliśmy pressingiem. Już na początku nie wykorzystaliśmy dogodnej okazji, ale wkrótce potem zdobyliśmy bramkę. W kilku momentach przespaliśmy pewne rzeczy w fazie pressingu, ale to się zdarza. Na pewno musimy pracować nad stałymi fragmentami gry, w ofensywie i defensywie, ponieważ to znów szwankowało. Ponadto wciąż powtarzam, że za rzadko uderzamy na bramkę. To mnie boli, będziemy nad tym pracować. Ale były też dobre momenty. Gratuluję drużynie, bo poczyniliśmy kolejny krok. I zrobimy wszystko, żeby wygrać następne spotkania. Od czasu, gdy przyszedłem do reprezentacji, nie przegraliśmy żadnego z czterech meczów. Ta drużyna pokazuje się z dobrej strony, jest wielu debiutantów. Wierzę, że nasz zespół będzie w stanie skutecznie powalczyć (o Euro 2024 - PAP). Mam również nadzieję, że będzie mniej kontuzji, bo w ostatnich tygodniach ciągle ktoś nam wypadał z tego powodu - przyznał Probierz, odnosząc się także do Lewandowskiego: - Widać, ile Robert znaczy dla drużyny. Już wcześniej mówiłem, że nie zgadzam się z opiniami, iż zagrał słabo przeciwko Czechom. To wygląda coraz bardziej optymistycznie. Wierzę też, że kilku naszych reprezentantów zmieni klub lub wywalczy miejsce w składzie dotychczasowych zespołów i będziemy mieć stałą grupę 30 piłkarzy w reprezentacji - zakończył selekcjoner biało-czerwonych.



Skoro Probierz wypowiedział się o Robercie Lewandowskim, to warto przypomnieć, że najlepszy polski napastnik w historii przez 15 lat w reprezentacji rozegrał 146 meczów, zdobywając 82 gole.

Lewandowski, który w sierpniu skończył 35 lat, zadebiutował w reprezentacji 10 września 2008 roku w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z San Marino. Leo Beenhakker wpuścił go wówczas na boisko w 59. minucie, a osiem minut później młody napastnik cieszył się z pierwszego trafienia w narodowych barwach, ustalając wynik na 2:0. Wcześniej golami uczcił pierwsze występy w ówczesnej II lidze w Zniczu Pruszków, w ekstraklasie w Lechu Poznań, a później w Bayernie Monachium.



Reprezentacyjne liczby Lewandowskiego

0 czerwonych kartek

1 bramka samobójcza (z Hiszpanią w Murcji - 8.06.2010)

2 niewykorzystane rzuty karne

gole w mistrzostwach świata

4 trafienia w jednym meczu (z Gibraltarem - 7.09.2014)

6 hat-tricków

7 goli w pięciu wielkich turniejach (ME 2012, 2016, 2021, MŚ 2018, MŚ 2022)

seria meczów ze zdobytym golem (30.06.2016-10.06.2017)

9 żółtych kartek

numer na koszulce

10 trenerów kadry, którzy go prowadzili

11 meczów bez bramki (06.06.2009-20.01.2010)

13 razy wchodził na boisko z ławki rezerwowych

14 goli z rzutów karnych

16 goli w eliminacjach MŚ 2018, co dało mu tytuł króla strzelców

29 bramek na PGE Narodowym w Warszawie

36 rywalom strzelił gole

37 goli zdobył za kadencji Adama Nawałki

53 spotkania towarzyskie

54 mecze, w których zdobywał bramki

77 występy przed polską publicznością

82 strzelone bramki

85 meczów w roli kapitana

133 mecze rozpoczęte w podstawowym składzie

146 występów łącznie