Zimowe medale i rekordy kraju

PŁYWANIE\\\ Podczas Zimowych Mistrzostw Polski olsztyńscy mastersi zdobyli - uwaga - aż 41 medali (21 złotych, 8 srebrnych i 12 brązowych), co dało im czwarte miejsce w rywalizacji klubowej. Przy okazji ustanowili aż siedem rekordów kraju.

Mistrzostwa rozegrano w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej i był to organizacyjny strzał w dziesiątkę. - Wspaniały obiekt - ocenia Jacek Łuczak, który w Łodzi rywalizował w kategorii wiekowej 45-49 lat. - Jest tam 50-metrowy basen, który - tak jak w olsztyńskiej Aquasferze - można podzielić na dwa 25-metrowe, a oprócz tego jest jeszcze jeden basen 25-metrowy. Dzięki temu na dużym odbywały się nasze mistrzostwa, a na tym mniejszym w tym samym czasie trenowały szkółki pływackie. W Olsztynie taka impreza oznacza już zamknięcie Aquasfery. Generalnie jestem z siebie zadowolony, bo pobiłem życiówkę na 100 metrów stylem klasycznym, którą ustanowiłem cztery lata temu, ale była tak duża konkurencja, że tym razem zająłem dopiero szóste miejsce. A poprzednia życiówka dała mi wtedy brązowy medal. Widać, że doszło wielu nowych zawodników, a niektórzy wznowili treningi. Poza tym Łódź jest w centrum kraju, dzięki czemu zdecydowanie lepsza była frekwencja, a co za tym idzie większa też była konkurencja - kończy Jacek Łuczak, który do Olsztyna wrócił z brązowym medalem w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym (w sztafecie byli jeszcze Grzegorz Grabowski, Paweł Gregorowicz i Piotr Konopacki).

Olsztyńskim „królem polowania” okazał się tym razem Paweł Gregorowicz (kategoria wiekowa 45-49 lat), który indywidualnie zdobył aż siedem medali (5-1-1), dwa kolejne (srebro i brąz) dołożył w sztafetach, a przysłowiową „wisienką na torcie” był rekord Polski.



