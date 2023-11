Krótko o piłce

* Wiosną w w Lidze Makroregionalnej U19 nasze województwo będą reprezentować Stomil Olsztyn i Mamry Giżycko.

>>> Wyniki: DKS Dobre Miasto Stomil Olsztyn 0:2, Stomil - DKS 6:0; Warmia Olsztyn - Mamry Giżycko 2:2, Mamry - Warmia 3:0.

W rozgrywkach weźmie udział osiem najlepszych klubów z czterech województw (Warmia i Mazury, Podlasie, Łódź i Mazowsze).

* W Iławie odbył się Wojewódzki Finał Klubowych Mistrzostw Polski Młodziczek.

>>> Wyniki: Stomil Olsztyn - Jezioranki Iława 10:0, Stomil - Stomilanki Olsztyn 4:0, Stomilanki - Jezioranki 7:1.

Stomil i Stomilanki awansowały do strefowych Mistrzostw Polski Młodziczek U13.

* Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do Wojewódzkiego Pucharu Polski w futsalu 20 zespołów podzielono na cztery grupy. Do turnieju finałowego (16-17 grudnia) awansują po dwa kluby z każdej grupy.

>>> Grupa 1 (26 listopada, Korsze): MKS Korsze, Zalani Kętrzyn, KS Polkajmy, The Razmus Barczewo, Orlęta Reszel; grupa 2 (25 listopada, Barciany): Gmina Barciany, Hotel Robert's Port Mikołajki, 1. Mazurska Brygada Artylerii Węgorzewo, ZP Team Piecki, Na Bombie Team Pisz; grupa 3 (26 listopada, Olsztynek): Markus Stawiguda, Warmlift Futsal Team, Błękitni Stary Olsztyn, Reprezentacja KW PSP Olsztyn, UWM Olsztyn; grupa 4 (25 listopada, Lubawa): LZS Lubawa, Cały Lokal Skacze Kisielice, Dąb Kadyny, Spomer Iława, Drużyna Wielkich Serc.