Od zwycięstwa do zwycięstwa

* ZKS Zielona Góra - English Perfect KS AZS UWM Olsztyn 3:7

Anna Kubiak - Katarzyna Ślifirczyk 0:3 (8:11, 7:11, 7:11), Emilia Kijok - Karolina Pęk 1:3 (5:11, 6:11, 11:8, 7:11), Kubiak/Maja Sokołowska - Pęk/Ślifirczyk 0:3 (4:11, 5:11, 7:11), Kubiak - Pęk 0:3 (9:11, 7:11, 9:11), Emilia Kijok - Ślifirczyk 1:3 (4:11, 11:7, 9:11, 9:11), Paulina Nowacka - Aneta Olendzka 0:3 (12:14, 6:11, 6:11), Sokołowska - Joanna Ryba 3:0 (11:8, 11:6, 11:3), Kijok/Nowacka - Olendzka/Ryba 3:0 (11:7, 11:5, 11:6), Nowacka - Ryba 3:0 (11:5, 11:3, 11:3), Sokołowska - Olendzka 0:3 (3:11, 3:11, 4:11)

W poprzednim sezonie w pierwszoligowych rozgrywkach kobiet nasz region reprezentował Polmlek Lidzbark Warmiński, który wywalczył nawet awans do Ekstraklasy, jednak ostatecznie nie tylko w niej nie zagrał, ale nawet wycofał się z I ligi. W tym sezonie podopiecznych trenera Zbyszka Pietkiewicza godnie zastępują olsztynianki, które do I ligi - jako beniaminek - weszły z przytupem, zaczynając rozgrywki od sześciu kolejnych zwycięstw! Ekipa English Perfect KS AZS UWM kolejno pokonała 9:1 MRKS Gdańsk, 9:1 GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino, 8:2 Agro-Sieć LUKS Chełmno, 8:2 Wamet Dobry Wiązar Dąbcze, 6:4 Luvenę LKTS Luboń i niedawno 7:3 ZKS Zielona Góra.

Nic więc dziwnego, że po tak udanym początku apetyty znacznie wzrosły: - Naszym celem jest awans do Ekstraklasy. Mamy silny skład i na ten moment jesteśmy niepokonane w rozgrywkach - mówi 30-letnia Katarzyna Ślifirczyk, która już występowała z powodzeniem w Ekstraklasie, zdobywała punkty m.in. dla Bebetto AZS UJD Częstochowa i Startu Nadarzyn. W olsztyńskim zespole w pierwszej części sezonu Ślifirczyk zanotowała 12 zwycięstw i doznała jednej porażki.

- W drużynie świetnie się dogadujemy i dajemy z siebie sto procent na każdym meczu - dodaje Katarzyna Ślifirczyk, oprócz której punkty dla beniaminka z Warmii i Mazur zdobywają także: Karolina Pęk, Aleksandra Jarkowska, Wiktoria Wrzosek i Aneta Olendzka. Poza tym w szerokim składzie znajdują się także m.in. Liu Wenwen i Dong Rui Fang. Ta ostatnia w 2014 roku została trzecią - po Li Qian oraz Xu Jie – tenisistką stołową urodzoną w Chinach, która zdobyła medal mistrzostw Polski. W Raszkowie ówczesna reprezentantka Galaxy Białystok wywalczyła srebro w turnieju gry podwójnej kobiet, partnerując Klaudii Kusińskiej.

18 listopada olsztynianki zagrają na wyjeździe z Dojlidami Białystok II, a dzień później o godz. 13 podejmą Manekina Toruń.

* Inne wyniki 6. kolejki: Dojlidy Białystok I - Wamet Dobry Wiązar Dąbcze 4:6, Energa Manekin Toruń - Agro-Sieć LUKS Chełmno 4:6, MRKS Gdańsk - GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino 4:6, Dojlidy Białystok II - Luvena LKTS Luboń 4:6.



I LIGA

1. English Perfect 12 47:13

2. Agro-Sieć 10 35:25

----------------------------------

3. Dojlidy I* 7 38:32

4. Manekin 7 29:31

5. Wamet 6 28:32

6. MRKS 5 28:32

7. Zielona Góra 5 27:33

----------------------------------

8. Luvena 4 26:34

9. Dojlidy II* 4 33:37

----------------------------------

10. Luzino 2 19:41

* mecz więcej

Gdy się wygrywa mecz za meczem, wtedy humory wszyscy mają znakomite

Fot. pzts.pl