Częstochowski beniaminek w Iławie

SIATKÓWKA\\\\ O godz. 18.30 w Iławie Indykpol AZS podejmie dzisiaj Exact Systems Hemarpol Częstochowa. Popularny Norwid to plusligowy beniaminek, który na koncie ma sensacyjne wyjazdowe zwycięstwo nad ZAKSĄ. Mimo to faworytem są olsztynianie.

W PlusLidze nudy nie ma, bo ledwo kończy się jedna kolejka, a zaraz zaczyna się następna. I tak w poniedziałek na zakończenie piątej serii Czarni przegrali 0:3 (18:25, 17:25, 20:25) z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a już wczoraj rozegrano pierwsze mecze szóstej kolejki. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Radomia, bo Czarni piszą tam czarną historię radomskiej siatkówki. O co chodzi? A o to, że po raz ostatni we własnej hali wygrali 11 grudnia... 2021 roku! Od tego czasu ich domowy bilans wynosi 0:25! Mimo to wciąż są w PlusLidze, bo w sezonie 2021/22 mimo wszystko udało się im wyprzedzić Stal Nysę, a rok później BBTS Bielsko-Biała (oba zespoły wygrały po trzy mecze).

11 grudnia miną dwa lata od ostatniej wygranej radomskich siatkarzy we własnej hali. Do tego czasu Enea Czarni mają w planach jeszcze trzy mecze na własnym terenie – ZAKSĄ (19.11), Indykpolem AZS (1.12) i Resovią (9.12).

Szanse na przerwanie fatalnej serii są więc marne, więc dla odmiany są spore szanse na to, że pracę straci trener Paweł Woicki (były rozgrywający Indykpolu AZS), jak to zawsze dzieje się w takich przypadkach, tym bardziej że na wyjazdach Czarni grają równie słabo - 0:3 w Lublinie i 0:3 w Suwałkach.

Ale skupmy się już na szóstej kolejce, a konkretnie na meczu, który dzisiaj zostanie rozegrany w Iławie. Indykpol AZS o godz. 18.30 podejmie tam Częstochowę, która powróciła na plusligową mapę Polski. Tyle że nie jest to już ta sama co przed laty Częstochowa, bo kiedyś miasto spod Jasnej Góry dumne było z siatkarzy miejscowego AZS, sześciokrotnych mistrzów kraju (1990 1993, 1994, 1995, 1997, 1999), a teraz plusligowe szlify zbiera Exact Systems Hemarpol, czyli popularny Norwid.

Jego historia zaczęła się w 1999 roku od powołania klasy sportowej o profilu siatkarskim. Jednym z uczniów był... Paweł Woicki. Przez kolejne lata częstochowianie wielokrotnie stawali na podium mistrzostw Polski kadetów i juniorów, a w 2016 roku Exact Systems Norwid awansował do I ligi. Po siedmiu latach klub zrobił kolejny krok, bowiem po raz pierwszy znalazł się w PlusLidze.



W składzie częstochowskiego beniaminka nie ma głośnych nazwisk, ale kibice na Warmii i Mazurach na pewno doskonale pamiętają Piotra Haina, który w latach 2010-15 był środkowym Indykpolu AZS Olsztyn.

Bez wątpienia faworytem dzisiejszego meczu będą olsztynianie, tym bardziej że wszystko wskazuje na to, iż do gry wróci Nikolas Szerszeń, który na inaugurację sezonu doznał kontuzji. W efekcie Indykpol AZS potem przegrał 1:3 z Jastrzębiem i 0:3 z ZAKSĄ w stylu, że momentami aż oczy bolały od oglądania (w Jastrzębiu ostatniego seta olsztynianie przegrali do 12!).

Całe szczęście podopieczni trenera Javiera Webera zdołali się ogarnąć, dzięki czemu w pięciu setach zwyciężyli w Nysie. Inna sprawa, że podopieczni Daniela Plińskiego (kolejny były zawodnik olsztyńskiego klubu) zaczęli sezon pechowo, bo była to ich trzecia z rzędu porażka w tie-breaku!

* Początek meczu o godz. 18.30, transmisja w Polsacie Sport i Radiu UWM FM. Bilety w cenie 30 i 20 złotych (ulgowe) dostępne są wyłącznie online na stronie indykpolazs.pl/bilety.

* Inne mecze 6. kolejki: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - GKS Katowice 3:1 (28:26, 25:15, 21:25, 25:23), Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk 1:3 (24:26, 26:28, 25:20, 16:25); środa: Stal Nysa - Resovia Rzeszów (16), Projekt Warszawa - LUK Lublin (21); czwartek: Jastrzębski Węgiel - Czarni Radom (16), Ślepsk Suwałki - Cuprum Lubin (18.30), Warta Zawiercie - Barkom Lwów (21).

PLUSLIGA

1. Trefl** 16 17:5

2. Projekt 15 15:2

3. Jastrzębski 15 15:3

4. LUK 11 14:8

5. ZAKSA** 11 13:10

6. Warta 9 12:8

7. Ślepsk 9 10:7

8. Resovia 8 11:8

9. Stal 6 9:12

10. Indykpol AZS* 5 7:9

11. Barkom 5 7:12

12. Cuprum 5 7:12

13. Skra 4 9:13

14. Częstochowa 3 4:13

15. Katowice** 1 4:18

16. Czarni 0 1:15

* mecz mniej ** mecz więcej