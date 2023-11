Jedno zwycięstwo i trzy porażki

* Warmia Energa Olsztyn - Sambor Latocha Agropom Tczew 33:20 (15:13)

Bramki dla Warmii: Malewski 7, Kryński 5 , Zemełka 4, Adamczyk 3, Drobik 3, Reichel 2, Safiejko 2, Przysiek 2, Dzido 2, Sikorski 2, Lewandowski 1

Początek spotkania należał do gości, którzy do 16. minuty wygrywali 8:7. Dopiero trzy minuty później olsztynianie pierwszy raz wyszli na prowadzenie (9:8), a do przerwy zdołali wypracować dwubramkowe prowadzenie (15:13). Po przerwie widzieliśmy już pełną dominację olsztyńskiego zespołu, który ostatecznie wygrał spotkanie różnicą aż 13 bramek.

- Początek był nietypowy - przyznał po meczu trener Karol Adamowicz. - Zazwyczaj gramy w tym czasie dobrze, jednak tym razem byliśmy ospali i bardzo nieskuteczni. W przerwie porozmawialiśmy w szatni i ustaliliśmy, że trzeba się wziąć mocniej do roboty, zagrać inaczej w obronie i z większą konsekwencją w ataku. Po powrocie na boisko z każdą minutą powiększało się nasze prowadzenie. Ostatecznie wygraliśmy wysoko, ale mimo wszystko nie jestem zadowolony z tego spotkania.

* Sparta Oborniki - Jedynka Kodo Morąg 27:24 (15:13)

Bramki dla Jedynki: Liszewski 4, Latarski 1, Idzikowski 8, Golks 3, Sowiński 3, Giżyński 1, Rogala 2, Jasowicz 2

Morążanie doznali drugiej porażki w sezonie. Co prawda do 20. minuty prowadzili, ale wtedy gospodarze wzięli się do roboty i zeszli na przerwę z niewielką przewagą.

W 45. min po rzucie Liszewskiego Jedynka odrobiła straty (20:20), ale trzy kolejne bramki zdobyła Sparta i tego goście już nie zdołali odrobić.

* MKS Grudziądz - Aqua-Instal Jeziorak Iława 32:30 (17:12)

Bramki dla Jezioraka: Maliski 3, J. Dembowski 3, Jaworski 1, Klinger 4, Krieger 2, Kondracki 6, Karol Cichocki 6, P. Dembowski 3, Minder 1, Skowroński 1

* USAR Kwidzyn - Szczypiorniak Olsztyn 38:31 (18:15)

Bramki dla Szczypiorniaka: Kamiński 1, Jurewicz 7, Groch 1, Domagalski 7, Kulas 4, Szmidt 1, Jezierski 2, Grabowski 2, Ostrówka 6

* Inne wyniki: PGE KPR Gryfino - Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz 34:26 (18:17), E.LINK Gwardia Koszalin - SMS ZPRP I Kwidzyn 34:29 (17:14).