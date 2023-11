Nieudana wyprawa pod Wawel

* AZS UJ Kraków - Stomilanki Olsztyn 3:2 (1:1)

0:1 - Fran (16), 1:1 - Bińkowska (21), 2:1 - Kaczmarek (51), 2:2 - Osajkowska (89), 3:2 - Prochowska (90)

STOMILANKI: Krajewska - Libera, Kędzia, Silny, Kałużna, Sokołowska, Osajkowska, Kamala (66 Korzec), Drąg, Fran, Vidal

Mecz rozpoczął się dla Stomilanek idealnie, bo w 16. min Fran wykorzystała dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niestety, pięć minut później rywalki odrobiły straty, wykorzystując błąd Patrycji Krajewskiej - olsztyńska bramkarka wypuściła piłkę, więc dopadła do niej Julia Bińkowska, która okazji nie zmarnowała.

Po przerwie AZS UJ wyszedł na prowadzenie za sprawą Wiktorii Kaczmarek, która wykorzystała podanie z prawej strony boiska. Jednak w 89. minucie podopieczne Dariusza Maleszewskiego doprowadziły do remisu, bo po podaniu Katarzyny Kałużnej do siatki trafiła Kamila Osajkowska.

Wydawało się, że Stomilanki zdobędą jeden punkt, ale w doliczonym czasie krakowianki zadały decydujący cios!

- Wielka szkoda - przyznał po meczu Dariusz Maleszewski. - Wyszliśmy na prowadzenie po ładnie rozegranym rzucie rożnym, a przy straconej bramce na 1:1 nasza bramkarka mogła się lepiej zachować. Drugi stracony gol był kuriozalny, bo zawodniczka, którą go strzeliła, przyjęła piłkę ręką w polu karnym. W pierwszym momencie arbiter odgwizdała przewinienie, ale po konsultacji z asystentką zmieniła decyzję. W drugiej połowie mieliśmy przygniatającą przewagę, prowadziliśmy grę, no i Osajkowska strzeliła bramkę po ładnej akcji, niestety, chwilę po wznowieniu gry nasza obrona nie zachowała czujności...

W niedzielę o godz. 12 olsztynianki zagrają u siebie z APLG Gdańsk.

* Inne wyniki: UKS SMS Łódź - Medyk Konin 6:0 (0:0), Pogoń Tczew - Pogoń Szczecin 1:6 (1:3), Rekord Bielsko-Biała - Górnik Łęczna 0:1 (0:0), APLG Gdańsk - Czarni Sosnowiec 2:0 (2:0), Śląsk Wrocław - GKS Katowice 2:2 (2:1).