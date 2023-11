Tylko mistrz Polski jeszcze nie przegrał meczu

* Constract Lubawa - Dreman Opole Komprachcice 5:1 (2:1)

0:1 - Janczak (16), 1:1, 2:1 - Raszkowski (17, 17), 3:1 - Mrowiec (27), 4:1 - Raszkowski (34 k), 5:1 - Kaniewski (40)



Goście zaczęli sezon od dwóch porażek, ale potem odnieśli siedem zwycięstw z rzędu. Biorąc więc pod uwagę tylko siedem ostatnich kolejek, to byli lepsi nawet od lubawian, bo ci w tym czasie na wyjeździe niespodziewanie zremisowali 5:5 z Kamienicą Królewską. Był to jednak efekt zmęczenia po powrocie z Zagrzebia, gdzie Constract wygrał zajął pierwsze miejsce w rundzie głównej eliminacji Ligi Mistrzów.

Po tym wypadku przy pracy podopieczni trenera Dawida Grubalskiego najpierw rozbili 10:1 Red Dragons Pniewy, po czym z bagażem pięciu bramek odprawili ekipę z Opola.

Co prawda pierwsi do siatki trafili goście, ale wystarczyło kilkadziesiąt sekund, by dwa gole dla lubawian zdobył Raszkowski. Taki wynik utrzymał się do przerwy, ale w drugiej połowie Constract dołożył jeszcze trzy kolejne bramki. Tym samym mistrzowie Polski, obecnie jedyny niepokonany zespół w Ekstraklasie, przerwali zwycięską passę Dremana.

Z innych wyników warto zwrócić uwagę na pierwszą w tym sezonie wygraną Jagiellonii. W Białymstoku gospodarze pokonali 3:2 FC Toruń, ale walka toczyła się do końca, bo w ostatniej minucie oba zespoły zdobyły po bramce. Mimo zwycięstwa Jagiellonia pozostała w strefie spadkowej.

Następna kolejka już w środę - o godz. 20 Constract zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź.

W sezonie zasadniczym zostanie rozegranych 30 kolejek. Ostatnia seria zaplanowana została na 20 kwietnia. Drużyny z miejsc 1-8. w końcowej tabeli będą występować w play-offach. Ćwierćfinały i półfinały oraz rywalizacja o trzecie miejsce będą rozgrywane do dwóch zwycięstw, natomiast w finale dwa najlepsze zespoły zagrają do trzech zwycięstw.

W poprzednim finale Constract Lubawa trzykrotnie pokonał zespół z Bielska Białej (5:3, 7:2, 4:2).

Z rozgrywkami Ekstraklasy pożegnają się drużyny z miejsc 14-16.

* Inne wyniki 10. kolejki: Red Dragons Pniewy - BSF Bochnia 3:2, Jagiellonia Białystok - FC Toruń 3:2, Rekord Bielsko-Biała - Futsal Leszno 4:1, Legia Warszawa - Piast Gliwice 1:3, Sośnica Gliwice - AZS UW Wilanów 1:3, Eurobus Przemyśl - Clearex Chorzów 7:2, We-Met Futsal Club Kamienica Królewska - Widzew Łódź 2:7.

PO 10 KOLEJKACH

1. Constract 28 70:19

2. Piast 25 47:16

3. Rekord 24 45:17

4. Leszno 21 48:27

5. Dreman 21 44:27

6. Widzew 19 43:34

7. Legia 16 34:31

8. Bochnia 13 38:41

--------------------------------

9. Eurobus 13 36:51

10. Toruń 12 28:40

11. Red Dragons 9 26:39

12. AZS UW 9 20:38

13. Kamienica 8 39:53

---------------------------------

14. Clearex 6 28:61

15. Jagiellonia 4 28:54

16. Sośnica 2 11:37