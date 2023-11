Trzej silni mężczyźni

Przypominamy, że na dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa głosujemy za pomocą kuponów i sms-ów. Oba głosowania są bardzo ważne dla końcowych wyników, dlatego przypominamy zasady wyboru złotej dziesiątki:

>>> Po zakończeniu głosowania kuponowego do dalszego etapu plebiscytu awansuje czołowa dwudziestka. Zwycięzca tego głosowania otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17... I tak do 20. miejsca, za które kandydat otrzyma 1 punkt.

>>> Na najpopularniejszych sportowców województwa głosujemy także sms-owo (oczywiście obowiązuje ta sama lista). Sms-y wysyłamy na numer 73601 (3,69 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod (są zaznaczone na czerwono). Po zakończeniu głosowania SMS-owego do dalszego etapu także awansuje czołowa dwudziestka. Tu także zwycięzca także otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17...

>>> Sportowcy - wybrani w głosowaniu kuponowym i SMS-owym - utworzą nową - krótszą listę kandydatów, z której swoją dwudziestkę wybierze z kolei Kapituła Plebiscytu. Zasady punktacji są takie same, jak w dwóch poprzednich przypadkach, tzn. zwycięzca dostanie 20 punktów, a każdy kolejny jeden punkt mniej.

>>> Skład „złotej” dziesiątki poznamy po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, SMS-owego i Kapituły. Czyli zwycięzca plebiscytu może maksymalnie zdobyć 60 punktów (3x20).

Tradycyjnie o wynikach głosowania kuponowego nie informujemy szczegółowo, ale głosowanie sms-owe nie jest już tajemnicą. Niedługo zresztą przy każdej kategorii będą widoczne aktualne wyniki głosowania. W tej chwili czołówkę plebiscytu opanowali silni mężczyźni, pierwsza przedstawicielka płci pięknej jest dopiero na miejscach 5-7., ale ma wiele wspólnego z czołówką, bo specjalizuje się w trójboju siłowym.

Oto aktualna czołówka głosowania sms-owego na najpopularniejszych sportowców roku: 1. Daniel Gołębiowski (kettle, GIRIA Kętrzyn) go.nsw.25 ; 2. Karol Prawdzik (trójbój siłowy, KPP Gołdap) go.nsw.68 ; 3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.8 ; 4. Mikołaj Borkowski (tenis, KT Jakubowo Olsztyn) go.nsw.7 ; 5-7. Karol Żwir (piłka nożna, Stomil Olsztyn) go.nsw.91 , Rafał Kot (biegi ekstremalne, Szczytno) go.nsw.47 , Wiktoria Cichocka (trójbój siłowy, Progress House Ełk) go.nsw.10 .

INNE KATEGORIE SMS-OWE

>>> SPORTOWY TALENT ROKU: 1. Kornelia Piekarska (taekwondo, Wikingowie Pisz/Orzysz) go.str.50 ; 2. Antoni Kołodziejski (brazylijskie jiu jitsu, Rio jits & Gym Olsztyn) go.str.71 ; 3. Bartosz Kapała (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.str.22

>>> BIEGACZ ROKU: 1. Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn) go.br.5 ; 2. Anna Lingo-Napiwodzka (Urwis Biega, Dywity) go.br.22 ; 3. Marcin Radziewicz (Kętrzyńska Akademia Triathlonu, Garbno) go.br.33

>>> NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU OLSZTYŃSKIEGO: 1. Mikołaj Kania (sporty walki, Egida Biskupiec) go.spo.7 ; 2. Antoni Kołodziejski (brazylijskie jiu jitsu, Rio jits & Gym Olsztyn) go.spo.23

>>> NAJPOPULARNIEJSZY CLUB FITNESS/SIŁOWNIA: 1. Klub CrossBoxFit, Kętrzyn go.fit.21 ; 2. Fitnesska Studio Tańca i Formy, Olsztyn go.fit.12

>>> PIŁKARZ ROKU - Paweł Galik (Tęcza Biskupiec) go.plr.11

>>> KLUB SPORTOWY - Shamo Ełk go.klr.138

>>> SPORTOWE WYDARZENIE ROKU: III lekkoatletyczny Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie go.swr.1

>>> NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC OLSZTYNA - Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nso.23

>>> SPORTOWIEC BEZ BARIER - Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, Pirat Olsztyn) go.sbb.19

>>> NAJPOPULARNIEJSZA STADNINA - Maltanka go.nst.9

>>> NAJPOPULARNIEJSZY INSTRUKTOR/TRENER PERSONALNY: Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn) go.ins.34