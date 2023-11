Lubawianie powrócili na ligowy szczyt

* Constract Lubawa - Red Dragons Pniewy 10:1 (5:1)

Bramki dla Constractu: Mateusz Mrowiec 4, 20, Adriano Lemos 6, Jakub Raszkowski 15, 25, 39, Martin Doša 19, Pedro Silva 31, 33, Tomasz Kriezel 34

Po powrocie z Chorwacji, gdzie Constract przeszedł zwycięsko kolejną rundę eliminacji Ligi Mistrzów, lubawianie niespodziewanie stracili punkty, na wyjeździe remisując 5:5 z beniaminkiem z Kamienicy Królewskiej.

- Oszczędzaliśmy kilku zawodników, ale poza tym był to chyba typowy syndrom polskiego klubu po udanym występie w europejskich pucharach - przyznaje ze śmiechem trener Dawid Grubalski. - Poza tym mieliśmy trochę pecha, natomiast rywale „poczuli krew” i mieli sporo szczęścia, bo do remisu doprowadzili praktycznie równo z końcową syreną.

Sądząc jednak po wyniku niedzielnego meczu z Pniewami, był to jedynie mały wypadek przy pracy. Na dodatek w pojedynku na szczycie Piast, dotychczasowy lider, przegrał z Rekordem, w efekcie na pierwsze miejsce awansowali podopieczni Dawida Grubalskiego.

A wracając jeszcze do Ligi Mistrzów, to po raz drugi z rzędu polskiej drużynie udało się awansować do Elite Round tych rozgrywek. Przed rokiem ówczesny mistrz Polski Piast Gliwice bardzo dobrze zaprezentował się podczas turniej na Majorce, gdzie okazał się gorszy tylko od późniejszego triumfatora Palmy Futsal. No i tak się złożyło, że na przełomie listopada i grudnia Hiszpanie będą jednym z rywali Constractu. Poza tym o awans do majowego Final Four na Majorce zagrają jeszcze ChIT Kijów i MNK Olmissum Omis. Do decydującej fazy awansuje tylko zwycięzca grupy.

- W Zagrzebiu na pewno sprawiliśmy niespodziankę, bo wyeliminowaliśmy faworyzowane Dinamo - przypomina trener Grubalski - Na Majorce trudno będzie ten sukces powtórzyć, bo gospodarze to naprawdę mocny zespół. Dwaj pozostali rywale to mistrz Ukrainy i wicemistrz Chorwacji. Olmissum Omis prezentuje poziom zbliżony do Dinama, które ograliśmy, a co do Ukraińców, to Polska ostatnio wygrała z reprezentacją tego kraju, która oparta jest na zawodnikach z Kijowa. Mam więc nadzieję, że nam też się to uda. Niedawno chciałem obejrzeć mecz Kijowa, ale został przełożony z powodu alarmu bombowego - kończy trener mistrzów Polski.

* Inne wyniki 9. kolejki Ekstraklasy: Dreman Opole Komprachcice - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 9:4, Widzew Łódź - Eurobus Przemyśl 7:5, Clearex Chorzów - Sośnica Gliwice 5:2, Piast Gliwice - Rekord Bielsko-Biała 0:1, Futsal Leszno - Jagiellonia Białystok 8:3, FC Toruń - BSF Bochnia 0:4, Legia Warszawa - AZS UW Wilanów 4:1.

* Na niedzielny mecz 10. kolejki do Lubawy przyjedzie Dreman Opole Komprachcice (g. 18).



PO 9 KOLEJKACH

1. Constract* 22 52:18

2. Piast 22 44:15

3. Rekord 21 41:16

4. Leszno 21 24:12

5. Dreman 21 43:22

6. Legia 16 33:28

7. Widzew 16 36:32

8. Bochnia 13 36:38

----------------------------------

9. FC Toruń 12 26:37

10. Eurobus* 10 29:36

11. Kamienica 8 37:46

12. Red Dragons 6 23:37

13. AZS UW 6 17:37

14. Clearex 6 26:54

15. Sośnica 2 10:34

16. Jagiellonia 1 25:52

* mecz mniej