Opuścili strefę spadkową

* Stomil Olsztyn - Skra Częstochowa 2:1 (1:0)

1:0 - Wójcik (5), 1:1 - Ciućka (70), 2:1 - Kurbiel (72)

STOMIL: Jakubowski - Wójcik (90 Rezaeian), Szabaciuk, Sadowski, Kośmicki, Karlikowski - Żwir (82 Florek), Bezpalec, Laskowski (90 Stromecki), Pietraszkiewicz (46 Shinonaga) - Kurbiel (82 Waleńcik)



Stomil od początku ruszył na bramkę rywali. W 3. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego przez Filipa Wójcika, piłkę na środek zgrał Karol Żwir, a tam Dawid Pietraszkiewicz z bliskiej odległości trafił… w obrońcę Stomilu Huberta Sadowskiego.

Chwilę później Filip Laskowski został faulowany w okolicach 25. metra. Do piłki podszedł Filip Wójcik i fantastycznym uderzeniem wpakował piłkę prosto w okienko. Sam David Beckham nie powstydziłby się takiego uderzenia.

Olsztynianie w 15. minucie powinni podwyższyć prowadzenie - Żwir popisał się fantastycznym podaniem, w efekcie Wójcik znalazł się sam na sam z bramkarzem, niestety, w idealnej sytuacji trafił tylko w słupek, a mógł też wycofać piłkę do nadbiegającego Piotra Kurbiela.

W drugiej połowie Skra dążyła do wyrównania, co udało się jej w 70. minucie - Jan Ciućka najwyżej wyskoczył w polu karnym i głową trafił do bramki strzeżonej przez Łukasza Jakubowskiego.

Jednak Stomil bardzo szybko zareagował na niepowodzenie. Filip Wójcik na raty dośrodkował w pole karne, a niekryty Piotr Kurbiel głową wpakował piłkę do siatki.

W 83. minucie arbiter Radosław Trochimiuk z Przasnysza podyktował rzut karny dla gości po tym, jak piłką w twarz został trafiony Filip Laskowski. Po pięciu minutach protestów olsztyńskich zawodników i pokazywaniu przez Laskowskiego utraconego w tej sytuacji zęba arbiter cofnął swoją decyzję. Nie przeszkodziło mu to jednak w ukaraniu żółtymi kartkami protestujących Filipa Wójcika oraz Zbigniewa Małkowskiego (trener bramkarzy Stomilu).

W środę Stomil nadrobi ligowe zaległości. Olsztynianie we Wronkach zagrają z Lechem II Poznań.

* Inne mecze 16. kolejki: Polonia Bytom - Olimpia Elbląg 2:1 (1:1), Wisła Puławy - GKS Jastrzębie 2:2 (1:2), KKS 1925 Kalisz - Olimpia Grudziądz 2:2 (2:2), Sandecja Nowy Sącz - Lech II Poznań 0:0, Chojniczanka Chojnice - Pogoń Siedlce 1:2 (1:1); niedziela: Hutnik Kraków - Kotwica Kołobrzeg (12:30), Stal Stalowa Wola - Radunia Stężyca (15); poniedziałek: ŁKS II Łódź - Zagłębie II Lubin (18:15).