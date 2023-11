Głosowanie czas zacząć

Od dzisiaj do 21 stycznia w każdym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” będziemy drukować plebiscytowe kupony, które trzeba jedynie wypełnić, wyciąć i wysłać (akcja 3xW). Tradycyjnie przypominamy najważniejsze zasady wyboru dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa 2023 roku:

1. na kuponach wpisujemy TYLKO sportowców umieszczonych na liście kandydatów (publikujemy ją na sąsiedniej stronie).

2. koniecznie trzeba wpisać 10 sportowców - kupony z mniejszą liczbą nazwisk lub ze sportowcami spoza listy nie będą uwzględniane przy liczeniu. Oczywiście na jednym kuponie nie można jednego kandydata wpisywać więcej niż raz. Można natomiast wypełnić nieograniczoną liczbę kuponów!

3. w jednej kopercie można nadsyłać wiele kuponów! Jest to nawet wskazane, bo nie ma sensu każdego kuponu wysyłać w innej kopercie, bo to tylko oznacza niepotrzebne koszty.

4. Po zakończeniu głosowania kuponowego do dalszego etapu plebiscytu awansuje czołowa dwudziestka. Zwycięzca tego głosowania otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17... I tak do 20. miejsca, za które kandydat otrzyma 1 punkt.

5. Na najpopularniejszych sportowców województwa głosujemy także sms-owo (oczywiście obowiązuje ta sama lista). W treść sms-a trzeba jedynie wpisać specjalny kod przydzielony wybranemu przez nas kandydatowi (są zaznaczone na czerwono). Po zakończeniu głosowania SMS-owego do dalszego etapu także awansuje czołowa dwudziestka. Tu także zwycięzca także otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17...

6. Sportowcy - wybrani w głosowaniu kuponowym i SMS-owym - utworzą nową - krótszą listę kandydatów, z której swoją dwudziestkę wybierze z kolei Kapituła Plebiscytu. Zasady punktacji są takie same, jak w dwóch poprzednich przypadkach, tzn. zwycięzca dostanie 20 punktów, a każdy kolejny jeden punkt mniej.

7. Skład „złotej” dziesiątki poznamy po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, SMS-owego i Kapituły. Czyli zwycięzca plebiscytu może maksymalnie zdobyć 60 punktów (3x20).

Uwaga, w razie takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zajmie ten kandydat, który osiągnie lepszy wynik w głosowaniu kuponowym.

To tyle jeśli chodzi o 63. Plebiscyt, ale mamy jeszcze kilkanaście kategorii sms-owych, czyli tych kandydatów nie można wpisywać na kuponach! Oto kategorie sms-owe:

* Sportowiec bez Barier

* Sportowy Talent Roku

* Sportowe Wydarzenie Roku

* Biegacz Roku

* Piłkarz Roku

* Klub Roku

* Najpopularniejszy Instruktor/Trener personalny

* Najpopularniejszy Club Fitness/Siłownia

* Najpopularniejsza Stadnina

* Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki

* Najpopularniejszy sportowiec Olsztyna

* Najpopularniejszy sportowiec Powiatu Olsztyńskiego