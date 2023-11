Piękna historia, która zaczęła się 69 lat temu

W 1954 roku piłkarskim mistrzem Polski zostało Ogniwo Bytom (dzisiejsza Polonia), w rozgrywkach koszykarzy triumfowała Gwardia Kraków (Wisła), najlepsi siatkarze grali w AZS AWF Warszawa, a w hokeju nie miał sobie równych CWKS Warszawa (Legia). Jako ciekawostkę można dodać, że turniej finałowy hokejowych mistrzostw kraju pierwotnie planowano zorganizować w... Olsztynie na naturalnym lodowisku przy Dworcu Zachodnim. W tym samym roku piłkarze Kolejarza Ostróda awansowali do III ligi, Duńczyk Eluf Dalgaard wygrał Wyścig Pokoju, a pewna fryzjerka została... spawaczem. Oczywiście chodzi o socrealistyczny film „Autobus odjeżdża 6.20”, w którym ambitna fryzjerka Krystyna dość miała przycinania włosów, więc cały czas się kształciła, dzięki temu została cenioną aktywistką i spawaczem. W tym samym czasie zaczęła się historia naszego plebiscytu, bowiem czytelnicy "Głosu Olsztyńskiego" zadecydowali, że najpopularniejszym sportowcem roku został Ryszard Woliński, sprinter Lechii Olsztyn.

NAJPOPULARNIEJSI SPORTOWCY 1954 ROKU

1. Ryszard Woliński (lekka atletyka, sprint, Lechia Olsztyn)

2. Edward Truszyński (wyścigi motocyklowe)

3. Lech Sak (lekka atletyka, skok w dal, AZS Olsztyn)

4. Paweł Cieślan (narciarstwo)

5. Eugeniusz Bartochowski (piłka nożna, Warmia Olsztyn)

6. Maria Borowska (siatkówka)

7. Roman Szadziewski (żeglarstwo, Warmia Olsztyn)

8. Karol Paluch (podnoszenie ciężarów)

9. Kazimierz Grycz (narciarstwo, AZS Olsztyn)

10. Eliasz Bartoszewicz (boks, Budowlani Olsztyn)

Druga edycja plebiscytu należała już zdecydowanie do lekkoatletów, bowiem w dziesiątce było ich aż.... sześciu. Wygrał Franciszek Wesołowski, srebrny medalista mistrzostw Polski w biegu na 1500 m, drugi był Edward Majewski, który na tych samych mistrzostwach wywalczył brąz w biegu na 800 m, a poza tym zajął trzecie miejsce w memoriale Kusocińskiego w Warszawie. Natomiast na najniższym stopniu plebiscytowego podium w 1955 roku stanął bokser Eliasz Bartoszewicz, który najpierw przyczynił się do awansu Budowlanych Olsztyn do II ligi, po czym trzykrotnie stanął na podium mistrzostw Polski: w 1957 i 1959 roku zdobył srebrne, a w 1958 roku brązowy medal.

W 1955 roku sporo się działo też na świecie - w marcu Elvis Presley po raz pierwszy wystąpił w telewizji, Carl Perkins zaśpiewał „Blue Suede Shoes”, 13-letnia Barbra Streisand nagrała pierwszą piosenkę („You’ll Never Know”), Frank Sinatra tego roku wydał... pięć płyt, a muzyczną karierę dopiero rozpoczynali m.in. Johnny Cash, Little Richard i John Coltrane. Z kolei w Polsce bawiono się m.in. przy „Czerwonym autobusie” Chóru Czejanda, „Karuzeli” Ireny Kowalskiej i „Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy” Reny Rolskiej

W kwietniu Winston Churchill ogłosił rezygnację z funkcji premiera Wielkiej Brytanii, a w maju Niemcy Zachodnie stały się suwerennym krajem, przyznano im prawo do posiadania armii oraz włączono do Paktu Północnoatlantyckiego. Na reakcję nie trzeba było długo czekać, bowiem państwa bloku wschodniego ogłosiły powstanie Układu Warszawskiego.

Rok później na świecie też sporo się działo, m.in. w lutym Nikita Chruszczow, następca Stalina, na zamkniętym posiedzeniu XX zjazdu KPZR odczytał tajny referat „O kulcie jednostki i jego następstwach”, w którym po raz pierwszy opisano stalinowskie zbrodnie, a w marcu zmarł komunistyczny dyktator Bolesław Bierut (w Moskwie podczas XX zjazdu KPZR!). W październiku Władysław Gomułka, który niedawno wyszedł z więzienia, został I sekretarzem KC PZPR, a na Węgrzech premier Imre Nagy ogłosił wystąpienie z Układu Warszawskiego, w efekcie rozpoczęła się radziecka zbrojna i krwawa interwencja wojskowa.

Być może z tych powodów „Głos Olsztyński” zrezygnował w wyborów najpopularniejszych sportowców roku.

Przerwa była jednak krótka, bowiem w 1957 roku plebiscyt wygrał 800-metrowiec Tadeusz Matyjek, student rolnictwa w olsztyńskiej Wyższej Szkole Rolniczej. Liczne starty krajowe i zagraniczne często przeszkadzały mu jednak w terminowym zaliczeniu egzaminów, no i kiedyś natknął się w Kortowie na profesora Wiktora Wawrzyczka, który przypomniał, że Matyjek ma jeszcze chemię do zdania. „Będą pana egzaminować dziekan, prezes AZS i przewodniczący komisji” - dodał profesor, a sportowca na taki skład komisji z przerażenia wręcz zatkało. Dopiero po chwili zrozumiał żart, bo podczas egzaminu we wszystkich tych rolach miał wystąpić... Wawrzyczek, który był nie tylko egzaminatorem, lecz także prezesem AZS i dziekanem kierującym komisją egzaminacyjną. Ostatecznie Matyjek oczywiście egzamin zdał.

xxxxxxx

O ile w latach 50. XX wieku warmińsko-mazurscy sportowcy odnosili sukcesy przede wszystkim na arenie krajowej, o tyle kolejna dekada była już zdecydowanie bardziej międzynarodowa, bo doczekaliśmy się olimpijczyków, a nawet mistrzów świata!

W 1964 roku nasz region miał pierwszego olimpijczyka i chociaż z Tokio Ireneusz Kluczek powrócił bez medalu, to jednak w plebiscycie nie miał sobie równych. W Japonii czterystumetrowiec olsztyńskiej Gwardii indywidualnie wszedł do ćwierćfinału, a ze sztafetą 4x400 m zajął 6. miejsce. Warto jednak zaznaczyć, że po raz pierwszy Kluczek pojechał na olimpiadę już cztery lata wcześniej, ale w Rzymie był tylko zawodnikiem rezerwowym.

W 1966 roku plebiscyt wygrała Barbara Kopyt, specjalistka od strzelectwa sportowego. Zawodniczka Granicy Kętrzyn została złotą medalistką mistrzostw świata w rywalizacji drużynowej w karabinie standardowym leżąc z 50 metrów. Nie był to jednak jedyny taki sukces sportowców z naszego regionu, bowiem Błażej Wyszkowski - wspólnie z Andrzejem Nowickim - został mistrzem świata juniorów w żeglarskiej klasie Cadet.

Z kolei rok później w dziesiątce znalazł się Stanisław Zduńczyk, który z siatkarską reprezentacją Polski wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy.

Na zakończenie dekady bezprecedensowy plebiscytowy sukces odniosła Gwardia, bowiem trzy czołowe miejsca zajęli lekkoatleci olsztyńskiego klubu: 1. Danuta Sobieska-Wierzbowska (złoto MP na 800 i 1500 m), 2. Marek Jóźwik (złoto na 110 m ppł), 3. Urszula Styranka-Jóźwik (srebro na 100 i złoto na 200 m).

xxxxxxx

Lata 70. ubiegłego wieku to złote medale olimpijskie polskich piłkarzy (1972) i siatkarzy (1976), mistrzostwo świata siatkarzy (1974) oraz pasmo sukcesów siatkarzy AZS Olsztyn i lekkoatletów Gwardii Olsztyn. Jednocześnie hasło „Oby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”, w 1980 roku okazało się jedynie... hasłem.

Wszystko zaczęło się jednak w grudniu 1970 roku, gdy władze ogłosiły podwyżkę cen mięsa, przetworów mięsnych oraz wielu innych artykułów spożywczych (mąka o zdrożała o 17, ryby o 16, a dżemy i powidła o 36 procent). Decyzja ta podjęta tuż przed świętami wywołała olbrzymie oburzenie, doszło do strajków i wielotysięcznych protestów, głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu. Szczególnie krwawy był 17 grudnia (czwartek), kiedy to rano milicja ostrzelała idących do pracy gdańskich stoczniowców. Przeciwko demonstrantom skierowano również wojsko (27 tysięcy żołnierzy, 550 czołgów i 700 transporterów opancerzonych) i po kilku dniach protesty zostały krwawo stłumione. Bilans grudnia to 41 zabitych, 1164 rannych i ponad 3000 zatrzymanych. W efekcie władzę stracił Władysław Gomułka, a jego następcą 19 grudnia został Edward Gierek, który za pożyczone pieniądze chciał zmodernizować kraj.

Nowe władze rozpoczęły szereg wielkich inwestycji - Huta Katowice, Centralna Magistrala Kolejowa, Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, elektrownia Bełchatów, fabryka kineskopów w Piasecznie, odbudowa Zamku Królewskiego, Trasa Łazienkowska, Dworzec Centralny w Warszawie, trasa szybkiego ruchu Warszawa-Katowice, rafineria i Port Północny w Gdańsku, a do tego wielkopłytowe budownictwo mieszkaniowe. „Program partii - programem narodu”, „Oby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej” - to propagandowe hasła tamtych czasów. W pewnym momencie Polska - oczywiście według rządowej propagandy - była ósmą potęgą gospodarczą świata, co jednak niewiele miało wspólnego z prawdą. W efekcie dekada Gierka skończyła się w 1980 roku olbrzymim kryzysem gospodarczym, miliardowymi długami, pustymi półkami sklepowymi oraz stanem wojennym.

Ale wróćmy do początku dekady, kiedy o kryzysie nikt jeszcze nie myślał. Był to bowiem bardzo dobry czas m.in. dla sportowców z Warmii i Mazur. Na przykład siatkarze AZS Olsztyn w tym dziesięcioleciu zdobyli aż dziewięć medali mistrzostw Polski! Do tego trzy razy z rzędu triumfowali w Pucharze Polski (1970, 1971, 1972), a w 1978 roku dotarli nawet do finału Pucharu Europy Zdobywców Pucharów.

W 1974 roku Mirosław Rybaczewski został mistrzem świata siatkarzy, a dwa lata później w Montrealu „Ryba” i Zbigniew Lubiejewski zdobyli złote medale olimpijskie. Oczywiście znalazło to odzwierciedlenie w wynikach plebiscytu, w którym czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” (w 1970 roku powrócono do dawnej nazwy) wybierali najpopularniejszych sportowców województwa.

Niestety, olimpijski sukces z 1976 roku już nie uzyskał plebiscytowej „pieczęci”, bo w latach 1976-81 zrezygnowano z organizacji plebiscytu.

>>> Pozostałe międzynarodowe sukcesy laureatów plebiscytu:

* 1973: srebrny medal mistrzostw świata olsztyńskiego kanadyjkarza Andrzeja Gronowicza w C-2 500 m

* 1974: srebrny medal mistrzostw świata Andrzeja Gronowicza w C-2 1000 m

* 1975: wicemistrzostw Europy siatkarzy (w reprezentacji zagrali Stanisław Iwaniak, Mirosław Rybaczewski i Zbigniew Lubiejewski z AZS Olsztyn), brązowy medal MŚ kajakarza Kazimierza Nikina (K-1 10 000 m), wicemistrzostwo świata w biegach przełajowych Bronisławy Doborzyńskiej-Ludwichowskiej



W czerwcu 1976 roku - po ogłoszeniu podwyżek na wiele artykułów spożywczych - przez kraj przeszła fala strajków, m.in. w Radomiu spalono komitet wojewódzki PZPR. Podwyżki ostatecznie odwołano, ale gospodarki to nie uzdrowiło, a wręcz przeciwnie. W efekcie w 1980 roku kolejna fala protestów zmiotła Gierka i doprowadziła do powstania Solidarności. Jednak 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, który zakończył solidarnościowy karnawał. Jak widać, nie były to najlepsze czasy na sportowy plebiscyt, dlatego w jego historii nastąpiła siedmioletnia przerwa.

xxxxxxx

W 1982 roku polska gospodarka była w ruinie, mimo to sportowcy w biało-czerwonych barwach potrafili sięgać tam, gdzie teoretycznie sięgać nie mieli prawa.

W sklepach był jedynie ocet i musztarda, mimo to polscy sportowcy odnieśli dwa olbrzymie sukcesy na arenie międzynarodowej. Najpierw brązowy medal mistrzostw świata zdobyli piłkarze ręczni, a kilka miesięcy później ten sukces powtórzyli specjaliści od piłki kopanej.

Niestety, sukces szczypiornistów przeszedł bez większego echa, bowiem polska telewizja nie zakupiła praw do transmisji. Zdecydowanie inaczej było z piłkarskimi mistrzostwami świata (13 czerwca-11 lipca), które rozegrano w Hiszpanii (po raz pierwszy z udziałem aż 24 reprezentacji).

Natomiast w naszym województwie - po siedmiu latach przerwy - postanowiono powrócić do wyborów najpopularniejszych sportowców. Cóż, był kłopot z chlebem, więc uznano, że chociaż będą igrzyska.

>>> Międzynarodowe sukcesy laureatów plebiscytu:

* 1982: Piotr Burczyński (bojerowy wicemistrz Europy), Edward Kuliś (brązowy medalista mistrzostw świata i Europy w podnoszeniu ciężarów)

* 1983: Andrzej Komar (brązowe medale mistrzostw świata i Europy w podnoszeniu ciężarów), Piotr Burczyński (bojerowy wicemistrz świata i Europy), Włodzimierz Nalazek (siatkarski wicemistrz Europy)

* 1984: Piotr Burczyński (brąz bojerowych ME)

* 1985: Małgorzata Pałasz-Piasecka (mistrzyni świata w windsurfingowej klasie Mistral), Karol Jabłoński i Piotr Burczyński (srebrny i brązowy medal bojerowych mistrzostw Europy)

* 1987: Stanisław Macur (bojerowy wicemistrz świata), Piotr Burczyński (bojerowy wicemistrz Europy), Joanna Burzyńska (mistrzyni Europy w windsurfingowej klasie Mistral)

* 1988: Piotr Burczyński (bojerowy mistrz Europy i wicemistrz świata)

* 1989: Piotr Burczyński i Stanisław Macur (złoty i brązowy medalista bojerowych mistrzostw Europy)

xxxxxxx

Ostatnią dekadę XX wieku poprzedził toast „Zdrowie wasze w gardło nasze”. Była to zapowiedź ciekawych czasów - mimo trudności sportowcy z naszego regionu odnieśli wiele sukcesów: zostawali mistrzami Polski, Europy i świata, a kajakarz Adam Seroczyński wywalczył olimpijski brąz.

W latach 90. sprawdziło się stare chińskie przekleństwo „obyś żył w ciekawych czasach”, z tym że w Polsce „ciekawe czasy” oznaczały spadek produkcji, olbrzymie bezrobocie i trudną do opanowania inflację. Oczywiście kryzys gospodarczo-społeczny odbił się także na stanie polskiego sportu - wiele klubów pozbawionych państwowego wsparcia albo upadło, albo drastycznie ograniczyło działalność.

Generalnie był to ciężki czas dla sportu, ale to nie znaczy, że sportowcy z Warmii i Mazur nie odnosili sukcesów. Na przykład Marian Bublewicz w 1991 roku po raz trzeci z rzędu został rajdowym mistrzem kraju, a jego Ford Sierra RS Cosworth powodował szybsze bicie serca tysięcy kibiców.

W 1991 roku w dziesiątce nie mogło zabraknąć siatkarzy AZS Olsztyn, którzy zostali mistrzami Polski. Decydujący mecz rozegrano 25 marca w Uranii, a na trybunach upchnięto wtedy podobno cztery tysiące kibiców!

>>> Międzynarodowe sukcesy laureatów plebiscytu:

* 1992: Marian Bublewicz (rajdowy wicemistrz Europy), Joanna Burzyńska (trzecia zawodniczka żeglarskich ME w klasie Lechner), Małgorzata Birbach-Kowalewicz (piąte miejsce w maratonie w Bostonie), Monika Jabłonowska (dwukrotna brązowa medalistka MŚ, srebrna i brązowa medalistka ME w taekwondo ITF)

* 1993: Karol Jabłoński (bojerowy wicemistrz świata, drugi zawodnik MŚ w żeglarstwie morskim na łodzi do jednej tony), Stanisław Macur (bojerowy wicemistrz Europy), Monika Jabłonowska (mistrzyni Europy)

* 1994: Krzysztof Hołowczyc (rajdowy wicemistrz Europy grupy N strefy centralno-wschodniej), Monika Jabłonowska (mistrzyni Europy i świata), Piotr Moszczyński (wicemistrz świata siatkarzy niepełnosprawnych), Danuta Hocheker (brydżowa mistrzyni świata mikstów)

* 1995: Bogusław Zawirowski (wicemistrz świata i mistrz Europy w taekwondo)

* 1997: Krzysztof Hołowczyc (rajdowy mistrz Europy), Mirosława Rymko (zwyciężczyni młodzieżowych mistrzostw świata w windsurfingowej klasie Mistral)

* 1998: Tomasz Krzeszewski (drużynowy wicemistrz Europy w tenisie stołowym)

* 2000: Adam Seroczyński (kajakarz, brązowy medalista olimpijski z Sydney w K-4 1000 m). Niestety, był to ostatni olimpijski sukces sportowca z Warmii i Mazur...



xxxxxxx



W pierwszej dekadzie XXI wieku sportowcy z Warmii i Mazur odnieśli wiele wspaniałych sukcesów, m.in. zostawali mistrzami Polski, Europy i świata, brali też udział w igrzyskach olimpijskich. Niestety, jednocześnie nie był to dobry czas dla piłkarzy Stomilu (i tak jest do dzisiaj) oraz koszykarek Łączności, które wycofano z rozgrywek Ekstraklasy. Natomiast plebiscyt zdominowali Karol Jabłoński (5 zwycięstw) i Krzysztof Hołowczyc (3), a ich rządy przerwali jedynie Paweł Zagumny oraz Kacper Kozłowski.

>>> Międzynarodowe sukcesy laureatów plebiscytu:

* 2001: Dariusz Idzikowski (taekwondo ITF, mistrz Polski, Europy i świata), Marcin Chorzelewski (taekwondo WTF, brązowy medalista MŚ), Monika Jabłonowska (taekwondo ITF, mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata)

* 2002: Karol Jabłoński (srebrny medalista bojerowych mistrzostw Europy i świata), Adam Seroczyński (srebro kajakarskich ME i brąz MŚ w K-1 1000 m), Michał Burczyński (trzeci zawodnik bojerowych mistrzostw Europy i świata)

* 2003: Karol Jabłoński (bojerowy mistrz świata, mistrz Europy i trzeci zawodnik MŚ w żeglarskim match racingu), Dariusz Idzikowski (mistrz Europy i świata w taekwondo ITF)

* 2004: Karol Jabłoński (srebrne medale mistrzostw świata w match racingu i bojerach), Tomasz Mendelski (kajakarz, dwukrotny brązowy medalista ME), Dariusz Idzikowski (mistrz Europy w taekwondo ITF)

* 2005: Tomasz Mendelski (srebro kajakarskich MŚ i brąz ME), Maciej Ruta (brązowy medalista ME w taekwondo WTF)

* 2006: polscy siatkarze zostali wicemistrzami świata, wśród nich było trzech zawodników PZU AZS Olsztyn (Paweł Zagumny, Wojciech Grzyb, Michał Bąkiewicz), Tomasz Mendelski (kajakarski wicemistrz świata)

* 2007: Kacper Kozłowski (brązowy medalista MŚ w sztafecie 4x400 m)

* 2009: Kacper Kozłowski (akademicki wicemistrz świata w sztafecie 4x400 m)

* 2010: Dariusz Idzikowski (mistrz Europy w taekwondo ITF), Michał Burczyński (bojerowy mistrz świata i srebrny medalista ME)

xxxxxxx



W drugiej dekadzie XX wieku Mamed Chalidow dołączył do największych gwiazd Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa.

Specjalista od mieszanych sztuk walki trzy razy cieszył się największą sympatią wśród naszych czytelników, jednak niekwestionowanym liderem pozostał Krzysztof Hołowczyc, który w 2014 wygrał plebiscyt po raz dziesiąty!

ZWYCIĘZCY PLEBISCYTU

1954: Ryszard WOLIŃSKI (lekka atletyka)

1955: Franciszek WESOŁOWSKI (l.a.)

1957: Tadeusz MATYJEK (l.a.)

1958: Edward TRUSZYŃSKI (sporty motorowe)

1959: Ryszard PATELKA (l.a.)

1960: Antoni PACYŃSKI (jeździectwo)

1961: Ireneusz KLUCZEK (l.a.)

1962: KLUCZEK

1963: Janusz REJEWSKI (żeglarstwo)

1964: KLUCZEK

1965: Danuta SOBIESKA (l.a.)

1966: Barbara KOPYT (strzelectwo)

1967: Danuta SOBIESKA-WIERZBOWSKA (l.a.)

1968: Stanisław ZDUŃCZYK (siatkówka)

1969: ZDUŃCZYK

1970: SOBIESKA-WIERZBOWSKA

1971: SOBIESKA-WIERZBOWSKA

1972: Stanisław IWANIAK (siatkówka)

1973: Andrzej GRONOWICZ (kajakarstwo)

1974: GRONOWICZ

1975: Mirosław RYBACZEWSKI (siatkówka)

1982: Ryszard SZPARAK (l.a.)

1983: Andrzej KOMAR (podnoszenie ciężarów)

1984: Stanisław OLSZEWSKI (sporty motorowe)

1985: Małgorzata PAŁASZ-PIASECKA (żeglarstwo)

1986: Marian BUBLEWICZ (automobilizm)

1987: BUBLEWICZ

1988: Piotr BURCZYŃSKI (bojery)

1989: Mariusz SZYSZKO (siatkówka)

1990: BUBLEWICZ

1991: BUBLEWICZ

1992: BUBLEWICZ

1993: Karol JABŁOŃSKI (żeglarstwo, bojery)

1994: Krzysztof HOŁOWCZYC (automobilizm)

1995: HOŁOWCZYC

1996: HOŁOWCZYC

1997: HOŁOWCZYC

1998: HOŁOWCZYC

1999: HOŁOWCZYC

2000: Adam SEROCZYŃSKI (kajakarstwo)

2001: JABŁOŃSKI

2002: JABŁOŃSKI

2003: JABŁOŃSKI

2004: JABŁOŃSKI

2005: JABŁOŃSKI

2006: Paweł ZAGUMNY (siatkówka)

2007: Kacper KOZŁOWSKI (lekka atletyka)

2008: HOŁOWCZYC

2009: HOŁOWCZYC

2010: HOŁOWCZYC

2011: Mamed CHALIDOW (mieszane sztuki walki)

2012: CHALIDOW

2013: CHALIDOW

2014: HOŁOWCZYC

2015: Marcin MALEWSKI (piłka ręczna)

2016: Joanna JĘDRZEJCZYK (mieszane sztuki walki)

2017: Konrad BUKOWIECKI (lekka atletyka)

2018: MALEWSKI

2019: BUKOWIECKI

2020: BUKOWIECKI

2021: AGATA BARWIŃSKA (żeglarstwo)

2022: ALEKSANDRA LISOWSKA (lekka atletyka)

2023: ???