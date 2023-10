Zespoły amatorskie, ale terminarz zawodowy

Olsztynianie już do przerwy prowadzili 26:17, a po zmianie stron potwierdzili swoją dominację, wygrywając ostatecznie 45:22.

- Taki wynik daje nam ogromną satysfakcję - przyznał po meczu Marcin Fijałkowski, prezes olsztyńskiego klubu. - Terminarz spotkań, jaki zaoferował w tym roku Polski Związek Rugby dla zespołów II-ligowych, wiąże się z wielkim wyzwaniem. Mecze tydzień w tydzień dla pracujących zawodników-amatorów są nie do przejścia. A kontuzje, choroby czy pauzy za kartki powodują, że końcówka rundy graniczy z cudem, żeby stawiać się na mecz z wystarczającą liczbą zawodników. Tym razem tak właśnie było. Oba zespoły wystąpiły w bardzo okrojonych i niepełnych składach. Sędzia Mateusz Kaczmarek bardzo dobrze poprowadził spotkanie, dzięki czemu obie drużyny szybko zostały ustawione do pionu, dzięki czemu na boisku nie było niepotrzebnego chaosu. Dziękujemy rywalom z Lubina za twardą grę do ostatniej minuty, za charakter i wolę walki. To jest właśnie piękne w naszym rugby mimo wielu przeciwnościom losu.

4 listopada olsztynianie rozegrają ostatnie spotkanie w tym roku. Do Olsztyna przyjedzie Rugby Ruda Śląska, no i będzie to wyjątkowy mecz, ponieważ ostatni raz w karierze zagra zasłużony dla olsztyńskiego rugby Jerzy Kardaś. Początek sobotniego meczu o godzinie 14.

* Inne mecze ostatniej kolejki: Miedziowi Lubin - Budowlani Commercecon II Łódź, Wataha RC Zielona Góra - Akademia W. Pola Budowlani II Lublin.



II LIGA

1. Budowlani II Ł. 19 244:93

2. Budowlani II L. 18 199:82

3. Wataha 14 195:151

4. KOMA* 12 165:164

5. Ruda Śląska 8 107:203

6. Miedziowi* 0 65:282

* mecz więcej