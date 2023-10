Znicz błysnął po przerwie

Mecz w Białej Piskiej zaczął się ze sporym opóźnieniem, ponieważ goście mieli problemy z dojazdem (awarii uległ ich autokar). W pierwszej połowie problemy mieli natomiast gospodarze, bo to Jeziorak za sprawą Huberta Szramki wyszedł na prowadzenie. Jednak po przerwie lider wziął się do roboty, zdobywając trzy gole.

Dzięki temu Znicz utrzymał dwupunktową przewagę nad Granicą Kętrzyn. Wicelider na wyjeździe pewnie wygrał 5:0 z Constractem Lubawa.

Ciekawy mecz rozegrano w Mrągowie, gdzie gospodarze pokonali 3:1 DKS Dobre Miasto. - Cieszymy się z czwartego zwycięstwa z rzędu - przyznał po meczu trener Mariusz Niedziółka. - Trochę szkoda straconej bramki, jednak jesteśmy zadowoleni, bo wygraliśmy z naprawdę dobrym zespołem. Widać było w pierwszej połowie, że obie drużyny dobrze się znają, czują przed sobą respekt, w efekcie na boisku oglądaliśmy trochę takie piłkarskie szachy. Można było trochę zmarznąć, ale po przerwie nasze indywidualności dały o sobie znać, bo Łukasz z „Rybą” ustawili mecz. Później była ciężka praca w defensywie, może trochę za mocno się cofnęliśmy, bo daliśmy gościom możliwość wejścia w naszą połowę, więc nas przycisnęli. To zwycięstwo jest kolejnym krokiem do tego, by rundę jesienną skończyć dobrym i mocnym akcentem.



* Rominta Gołdap - Tęcza Biskupiec 3:2 (1:0)

1:0 - Paszkowski (20), 1:1 - Burzyński (55), 1:2 - Galik (67), 2:2 - Paszkowski (78), 3:2 - Abramowicz (83)

* Znicz Biała Piska - Jeziorak Iława 3:1 (0:1)

0:1 - Szramka (41), 1:1 - Grochowski (64), 2:1 - Baginskij (76), 3:1 - Malinovskyi (84)

* Mrągowia Mrągowo - DKS Dobre Miasto 3:1 (0:0)

1:0 - Rybkiewicz (56), 2:0 - Kuśnierz (60), 2:1 - Rytlewski (87), 3:1 - Skrzęta (90)

* Mamry Giżycko - Motor Lubawa 1:1 (1:1)

1:0 - Dymiński (11), 1:1 - Tomkiewicz (12)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Polonia Iłowo 3:2 (2:0)

1:0 - Sobolewski (15), 2:0 - Bogdański (27), 2:1 - Kruszyński (59), 2:2 - Karłowicz (66), 3:2 - Kruszyński (84)

* Olimpia Olsztynek - Mazur Ełk 2:1 (0:0)

1:0 - Kinicki (46), 1:1 - Pieńczykowski (48), 2:1 - Kinicki (83)

* Constract Lubawa - Granica Kętrzyn 0:5 (0:2)

0:1 - Zawalich (18), 0:2 - Telychko (20), 0:3 - Czerniakowski (57), 0:4 - Strzelec (60), 0:5 - Oracz (76)

* Olimpia II Elbląg - Stomil II Olsztyn 1:0 (0:0)

1:0 - Kardyś (48)

PO 13 KOLEJKACH

1. Znicz 32 33:18

2. Granica 30 32:13

3. Olimpia II 28 23:9

4. Polonia LW. 27 34:14

5. Mrągowia 26 29:18

6. Rominta 25 23:13

7. Dobre Miasto 24 28:18

8. Tęcza 20 23:19

9. Mamry 17 26:30

10. Motor 14 13:16

11. Olimpia O. 13 18:28

12. Jeziorak 12 15:24

13. Mazur 9 15:20

14. Stomil II 7 16:36

15. Constract 6 17:44

16. Polonia Ił. 4 12:37