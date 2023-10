Stomil chce pójść za ciosem

Zespół Janusza Bucholca - mając nóż na gardle - rozegrał bardzo dobre spotkanie z Kotwicą Kołobrzeg, która zaliczana jest do faworytów rozgrywek. Olsztynianie po pierwszej połowie remisowali bezbramkowo, ale po zmianie stron za sprawą Karola Żwira i Filipa Wójcika wyszli na prowadzenie dwubramkowe, ostatecznie wygrywając 2:1. Tak dobrze pod wodzą Bucholca Stomil jeszcze w tym sezonie nie zagrał.

W sobotę w Grudziądzu „Duma Warmii” zmierzy się z Olimpią, która znajduje się w strefie spadkowej. W pierwszej fazie sezonu gospodarzy prowadził Dominik Czajka, ale na początku października zespół przejął Mariusz Pawlak. Jest to trener dobrze znający realia drugoligowe, bo w ostatnim czasie pracował z niezłymi wynikami w Wiśle Puławy. W poprzednim sezonie wprowadził ten klub do barażów (przegrała ze Stomilem), a teraz ma za zadanie uratować II ligę dla Grudziądza.

A co do Stomilu, to zagra osłabiony brakiem trzech piłkarzy z podstawowego składu, bo Filip Wójcik, Michal Bezpalec oraz Lukas Kubań pauzują za nadmiar żółtych kartek. Czeski obrońca Kubań zapewne będzie pauzował dłużej, bo po ostatnim gwizdku sędziego bardzo długo dyskutował z arbitrem Piotrem Urbanem, który ukarał go czerwoną kartką. Asystent pierwszego trenera Grzegorz Lech ostatnio otrzymał karę aż pięciu meczów za podobne wydarzenie, więc od dłuższego czasu ligowe spotkania Stomilu ogląda z perspektywy trybun.

- Mamy szeroką kadrę - mówi Janusz Bucholc. - Każdy z tych chłopaków, których mam, dostanie swoją szansę. Od ich jakości i nastawienia mentalnego zależy, czy wykorzystają tę szansę, zostając w składzie na kolejny mecz. Bo jeżeli już wskakujesz do grania, to musisz być gotowy, żeby podnosić jakość zespołu.

Początek spotkania w Grudziądz o godzinie 19:23.

* Inne mecze 15. kolejki, piątek: Skra Częstochowa - Stal Stalowa Wola (20:30); sobota: Olimpia Elbląg - Sandecja Nowy Sącz (14). Kotwica Kołobrzeg - KKS 1925 Kalisz (14:45 TVP Sport), Polonia Bytom - Chojniczanka Chojnice (17); niedziela: GKS Jastrzębie - Pogoń Siedlce (11:30), Lech II Poznań - Hutnik Kraków (13), Radunia Stężyca - ŁKS II Łódź (13:25 TVP Sport), Wisła Puławy - Zagłębie II Lubin (15:45).



PO 14 KOLEJKACH

1. Kalisz 27 17:7

2. Pogoń 26 24:14

------------------------------

3. Kotwica 24 26:18

4. Radunia 24 20:14

5. Skra 23 16:11

6. Chojniczanka 22 20:16

------------------------------

7. ŁKS II 21 23:20

8. Hutnik 21 17:15

9. Olimpia E. 20 14:14

10. Wisła 18 19:20

11. Stal 18 14:15

12. Zagłębie II* 17 17:18

13. Stomil* 17 15:18

14. Jastrzębie* 13 12:17

------------------------------

15. Polonia 13 13:20

16. Sandecja 12 12:20

17. Olimpia 12 15:25

18. Lech II* 12 14:26

* mecz zaległy