Oby Kotwica nie była zbyt ciężka

W poprzedni weekend olsztynianie mieli przymusową pauzę, ponieważ został przełożony ich wyjazdowy mecz z rezerwami Lecha Poznań. W tej sytuacji trener Janusz Bucholc tych piłkarzy, którzy na co dzień rzadziej grają w II lidze, wysłał na mecz czwartoligowych rezerw Stomilu. Dzięki temu szkoleniowiec mógł zobaczyć w dłuższym wymiarze czasowym, jak na boisku spisują się Marcin Stromecki, Miłosz Garstkiewicz, Daniel Pietraszkiewicz, Radosław Tuleja, Dawid Rezaeian, Mateusz Drabiszczak, Kacper Kondracki, Yūdai Shinonaga i Bartosz Florek.

Tak wzmocnione rezerwy wygrały 2:0 z Motorem Lubawa, chociaż w pierwszej połowie nie było widać, że po stronie olsztyńskiego klubu występują drugoligowi piłkarze.

Dopiero po przerwie gra olsztynian się poprawiła. Gdyby na podstawie tego meczu któryś z piłkarzy miałby wskoczyć do wyjściowej jedenastki na mecz z Kotwicą, to mógłby to być Garstkiewicz, który na wypożyczenie do Stomilu trafił z... Kotwicy. W umowie transferowej nie ma żadnych ograniczeń, więc w sobotę Garstkiewicz znajdzie się w kadrze meczowej Stomilu.

Poza tym w rezerwach ciekawie zaprezentował się Daniel Pietraszkiewicz, który w ostatnim czasie nie grał z powodu kontuzji. Pozyskany przed sezonem z Bruk-Betu Termalica Nieciecza tak na prawdę nie dostał jeszcze poważnej szansy na zaistnienie w pierwszym zespole.

W sobotę Stomil na własnym boisku zmierzy się z aktualnym liderem z Kołobrzegu. Podopieczni Macieja Bartoszka zameldowali się na pierwszym miejscu w tabeli po środowym zwycięstwie 1:0 z Stalą Stalowa Wola. Bramkę na wagę trzech punktów strzelił Jonathan Junior.

Kotwica już w poprzednim sezonie walczyła o awans do I ligi i przez długi okres była liderem II-ligowej tabeli. Dopiero po słabej rundzie jesiennej zespół wypadł z premiowanej awansem czołowej „dwójki” i musiał grać w barażach (po dogrywce Kotwica przegrała 1:2 z Motorem Lublin). W Kołobrzegu się nie załamali i stworzyli jeszcze silniejszą kadrę, która tym razem ma zrealizować cel. Do zespołu trafił m.in. Jakub Rzeźniczak, który ma na swoim koncie mistrzostwa Polski z Legią Warszawa. W ostatnim meczu nie grał z powodu nadmiaru żółtych kartek, ale w Olsztynie zapewne zobaczymy go w wyjściowej jedenastce.

W poprzednim sezonie Stomil miał lepszy bilans z Kotwicą. W Kołobrzegu padł bezbramkowy remis, a w Olsztynie Stomil wygrał 1:0.

* 14. kolejka, piątek: KKS 1925 Kalisz - Lech II Poznań (18), Wisła Puławy - Radunia Stężyca (20:30); sobota: Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg (12), Stomil Olsztyn - Kotwica Kołobrzeg (13), Sandecja Nowy Sącz - Polonia Bytom (14); niedziela: ŁKS II Łódź - Skra Częstochowa (14:15 TVP Sport), Chojniczanka Chojnice - GKS Jastrzębie (15), Stal Stalowa Wola - Olimpia Grudziądz (15:30); poniedziałek: Pogoń Siedlce - Zagłębie II Lubin (18:15 TVP Sport).



PO 13 KOLEJKACH

1. Kotwica 24 25:16

2. Kalisz 24 15:6

----------------------------------

3. Pogoń 23 22:13

4. ŁKS II 21 22:17

5. Radunia 21 19:14

6. Skra 20 13:10

----------------------------------

7. Olimpia E. 20 14:13

8. Chojniczanka 19 19:11

9. Hutnik 18 16:15

10. Wisła 18 19:19

11. Zagłębie II* 17 16:16

12. Stal 15 12:15

13. Stomil* 14 13:17

14. Jastrzębie* 13 12:16

----------------------------------

15. Polonia 13 11:17

16. Olimpia G. 12 15:23

16. Lech II* 12 13:24

18. Sandecja 9 9:18

* mecz mniej