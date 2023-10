Nowy sezon, nowy zespół, nowe cele

Przed laty złotymi zgłoskami w historii ligowej siatkówki w Polsce zapisał się AZS Częstochowa, który pięć razy cieszył się z mistrzostwa kraju, ale dobra passa w końcu się skończyła i AZS pożegnał się z elitą. Po latach posuchy kibice w Częstochowie znowu będą mieli zespół w siatkarskiej elicie, ponieważ kilka miesięcy temu do PlusLigi awansował Exact Systems Norwid Częstochowa, który zajął miejsce spadkowicza BBTS Bielsko-Biała.

Niejako tradycyjnie nie odbyło się bez zmian regulaminowych - w ćwierćfinałach, do których awansuje osiem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej, oraz w półfinałach będą rozgrywane jedynie dwa mecze.

Za wygraną 3:0 lub 3:1 zespół otrzyma trzy punkty, za zwycięstwo 3:2 dwa, natomiast za porażkę 2:3 jeden punkt. W przypadku równej liczby punktów meczowych po rozegraniu dwóch spotkań triumfatora wyłoni „złoty set” po zakończeniu drugiego meczu.

Natomiast rywalizacja o medale będzie się już toczyć do dwóch wygranych. Skrócenie faz-play off umożliwi wcześniejsze zakończenie rozgrywek, na czym ma skorzystać reprezentacja Polski, którą w przyszłym roku czekają igrzyska olimpijskie. Do I ligi tradycyjnie spadnie ostatnia drużyna po fazie zasadniczej.

W trakcie przerwy międzysezonowej w lidze aktualnych mistrzów Europy do najciekawszych ruchów transferowych doszło pomiędzy klubami. Z Jastrzębskiego Węgla do Asseco Resovii Rzeszów przeniósł się francuski atakujący Stephen Boyer, a do Aluronu CMC Warty Zawiercie przyjmujący Trevor Clevenot. Bełchatów na Rzeszów zamienił natomiast środkowy Karol Kłos, który opuścił Skrę po 13 latach. Z Bełchatowem pożegnał się także inny środkowy Mateusz Bieniek, który zdecydował się dołączyć do klubu z Zawiercia. Do Jastrzębskiego Węgla z Zaksy przeniósł się natomiast Norbert Huber.

Hitami transferowymi z zagranicy są natomiast serbski środkowy Srecko Lisinac, który po pięciu latach wrócił do PlusLigi i dołączył do Projektu Warszawa, a także francuski atakujący Jean Patry, który zadebiutuje w polskiej ekstraklasie w barwach Jastrzębskiego Węgla. Głośnym transferem było także pozyskanie przez Indykpol AZS Olsztyn brazylijskiego atakującego Alana Souzy.

Faworytami PlusLigi niezmiennie pozostają ZAKSA, trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów, który utrzymał trzon zespołu, oraz nieco osłabiony Jastrzębski Węgiel i wzmocniona Asseco Resovia Rzeszów.

Wielką niewiadomą pozostaje natomiast Skra Bełchatów, która w minionej edycji zanotowała jeden z najgorszych wyników w historii klubu i zakończyła rozgrywki na 12. miejscu. W kwietniu mówiono o kłopotach finansowych zespołu, które mogły poskutkować nawet jego upadkiem. Ostatecznie z klubem pożegnał się wieloletni prezes Konrad Piechocki, a nowe władze zdołały utrzymać drużynę. Nowymi zawodnikami Skry zostali m.in. mistrzowie świata Dawid Konarski i Mateusz Mika.

Kibice na Warmii i Mazurach mają nadzieję, że będzie to dobry sezon dla Indykpolu AZS, w którym tradycyjnie doszło do sporych zmian kadrowych.

Na przedsezonowej konferencji prasowej prezes Tomasz Jankowski zapewnił, że jest dumny z zespołu, który udało mu się zbudować wspólnie z trenem Javierem Weberem. - Mamy w składzie jednego z najlepszych atakujących na świecie, mamy nowego kapitana, mamy zawodników, którzy wywalczyli kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, mamy czterech mistrzów świata w kategoriach młodzieżowych, mamy też wychowanków - wyliczał Jankowski, jednocześnie podkreślając rolę argentyńskiego szkoleniowca, dzięki któremu olsztynianie w dwóch poprzednich latach walczyli z najlepszymi o awans do czołowej czwórki i byli blisko tego celu.

- Do trzech razy sztuka, więc może w tym sezonie się uda, ponieważ mamy na to szanse. Jeżeli będą nas omijać problemy zdrowotne, to myślę, że ta drużyna będzie grała efektywnie, mocno w ataku i mam nadzieję, że sprawimy niejedną niespodziankę - ocenił prezes Jankowski.

Po zakończonym na ósmym miejscu sezonie z Indykpolu AZS odeszło kilku siatkarzy tworzących trzon zespołu, w tym środkowi Amerykanin Taylor Averill i Mateusz Poręba oraz atakujący Karol Butryn i Jan Król. Z klubem pożegnał się też m.in. dotychczasowy kapitan, holenderski przyjmujący Robbert Andringa, który zaliczył w Olsztynie sześć sezonów.

Do ośmiu siatkarzy, którzy pozostali, dołączyło sześciu nowych. W ocenie władz klubu, udało się stworzyć zespół z dużym potencjałem, stanowiący mieszankę młodości z doświadczeniem.

Bez wątpienia najgłośniejszym transferem było zakontraktowanie podstawowego atakującego reprezentacji Brazylii Alana Souzy. W PlusLidze zadebiutuje też 20-letni przyjmujący seniorskiej reprezentacji Argentyny Manuel Armoa. Nowym kapitanem olsztynian został Nicolas Szerszeń. Do składu dołączyli również Cezary Sapiński, Mateusz Janikowski i Jakub Majchrzak.

Po długiej przerwie spowodowanej kontuzją do olsztyńskiej drużyny wraca amerykański rozgrywający Joshua Tuaniga, który początku roku doznał częściowego uszkodzenia więzadeł stawu łokciowego. Konieczna była operacja i kilkumiesięczna rehabilitacja, co wykluczyło go z gry do końca minionego sezonu. W trybie awaryjnym ściągnięto wtedy do Olsztyna Grzegorza Pająka, ale nowy rozgrywający do poziomu Amerykaninowi nawet się nie zbliżył.

Siatkarze Indykpolu przez dwa ostanie sezony rozgrywali domowe spotkania w Iławie. Powodem był remont olsztyńskiej Uranii, w której grali od 1983 r. Wybudowany w 1978 roku obiekt od dawna był w złym stanie technicznym. Teraz został gruntownie zmodernizowany i rozbudowany. Przeszło dwukrotnie powiększyły się trybuny, które pomieszczą około czterech tysięcy kibiców. Na październik zaplanowano odbiory techniczne obiektu. Władze klubu liczyły, że pierwszy mecz w nowej hali uda się rozegrać w listopadzie, ale - według najnowszych przewidywań - prawdopodobnie nastąpi to dopiero w grudniu. - Na pewno w tym roku kalendarzowym zagramy w Uranii. Dobrze nam w Iławie, czujemy się tam jak u siebie, ale pora już wracać do Olsztyna - zakończył Tomasz Jankowski.

Olsztyńscy siatkarze sezon rozpoczną w sobotę w Iławie od meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Początek o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport.

* Inne mecze 1. kolejki, piątek: Stal Nysa - Jastrzębski Węgiel (17.30 Polsat Sport), LUK Lublin - Enea Czarni Radom (20.30 Polsat Sport); sobota: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Skra Bełchatów (14.45 Polsat Sport), Cuprum Lubin - Barkom Lwów (17.30 Polsat Sport); niedziela: Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa (14.45 Polsat Sport), GKS Katowice - Trefl Gdańsk (20.30 Polsat Sport); poniedziałek: Exact Systems Norwid - Ślepsk Malow Suwałki (17.30 Polsat Sport).



INDYKPOL AZS OLSZTYN

* Rozgrywający: Joshua Tuaniga (USA), Karol Jankiewicz

* Przyjmujący: Moritz Karlitzek (Niemcy), Nicolas Szerszeń, Kamil Szymendera, Manuel Armoa (Argentyna), Mateusz Janikowski

* Środkowi: Dawid Siwczyk, Szymon Jakubiszak, Cezary Sapiński, Jakub Majchrzak

* Atakujący: Alan Souza (Brazylia)

* Libero: Kuba Hawryluk, Jakub Ciunajtis

* Trener: Javier Weber

MISTRZOWIE POLSKI

Rozgrywki rozpoczęły się w 1929 roku, a tytuł zdobył wówczas zespół YMCA Łódź. Jednak ligowa rywalizacja - w obecnym kształcie - zainaugurowana została w 1953 roku, kiedy w ekstraklasie grało osiem drużyn. Nazywało się to wówczas "klasa wydzielona o Puchar GKKF". Termin "pierwsza liga" pojawił się w 1956 roku. Teraz - po raz 24. - rozgrywki toczyć się będą pod szyldem PlusLigi.

1929 - YMCA Łódź

1930 - AZS Warszawa

1931 - ŁKS Łódź

1932 - ŁKS

1933 - Cracovia

1934 - AZS Warszawa

1935 - AZS Warszawa

1936 - AZS Warszawa

1937 - Polonia Warszawa

1938 - AZS Wilno

1939 - Sokół Lwów

1946 - Społem Warszawa

1947 - AZS Warszawa

1948 - AZS Wrocław

1949 - AZS Warszawa

1950 - AZS Wrocław

1951 - mistrzostw Polski nie rozgrywano

1952 - AZS AWF Warszawa

1953 - AZS AWF

1954 - AZS AWF

1955 - AZS AWF

1956 - AZS AWF

1957 - AZS AWF

1958 - AZS AWF

1959 - AZS AWF

1960 - AZS AWF

1961 - AZS AWF

1962 - Legia Warszawa

1963 - AZS AWF

1964 - Legia

1965 - AZS AWF

1966 - AZS AWF

1967 - Legia

1968 - AZS AWF

1969 - Legia

1970 - Legia

1971 - Resovia Rzeszów

1972 - Resovia

1973 - AZS Olsztyn

1974 - Resovia

1975 - Resovia

1976 - AZS Olsztyn

1977 - Płomień Sosnowiec

1978 - AZS Olsztyn

1979 - Płomień

1980 - Gwardia Wrocław

1981 - Gwardia

1982 - Gwardia

1983 - Legia

1984 - Legia

1985 - Stal Stocznia Szczecin

1986 - Legia

1987 - Stal

1988 - Hutnik Kraków

1989 - Hutnik

1990 - AZS Częstochowa

1991 - AZS Olsztyn

1992 - AZS Olsztyn

1993 - AZS Częstochowa

1994 - AZS Częstochowa

1995 - AZS Częstochowa

1996 - Kazimierz Płomień Sosnowiec

1997 - Yawal AZS Częstochowa

1998 - Mostostal Azoty Kędzierzyn Koźle

1999 - Yawal Jurajska AZS Częstochowa

2000 - Mostostal Azoty

2001 - Mostostal Azoty

2002 - Mostostal Azoty

2003 - Mostostal Azoty

2004 - Ivett Jastrzębie Borynia

2005 - Skra Bełchatów

2006 - Skra

2007 - Skra

2008 - Skra

2009 - Skra

2010 - Skra

2011 - Skra

2012 - Asseco Resovia Rzeszów

2013 - Asseco Resovia

2014 - Skra

2015 - Asseco Resovia

2016 - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

2017 - ZAKSA

2018 - Skra

2019 - ZAKSA

2020 - nie dokończono rozgrywek

2021 - Jastrzębski Węgiel

2022 - ZAKSA

2023 - Jastrzębski Węgiel